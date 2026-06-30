Dogecoin analizinde 2022 dip bölgesine benzer RSI sinyaliyle $0.70 hedefi gündeme taşındı

Dogecoin fiyatı günlük bazda bir kez daha gerilerken, uzun vadeli teknik göstergeler piyasada yeniden dikkat çekti. 30 Haziran 2026 itibarıyla DOGE, %1,61 düşüşle $0.07097 seviyesinde işlem gördü. Günlük işlem hacmi $1.16 milyar, piyasa değeri ise $10.87 milyar olarak kaydedildi.

RSI göstergesi 2022 ile karşılaştırıldı

Kripto para analisti Trader Tardigrade, paylaştığı haftalık grafikte Dogecoin için RSI göstergesinin yeniden aşırı satım bölgesine indiğini belirtiyor. Analist, benzer görünümün en son 2022 yılında ortaya çıktığını ve o dönemde fiyatın dip oluşturmasının ardından güçlü bir yükseliş geldiğini aktarıyor.

Trader Tardigrade, Dogecoin’de RSI göstergesinin 2022 dip dönemine benzer biçimde yeniden aşırı satım bölgesine girdiğini ve bu yapının geçmişte sert bir toparlanmanın önüne geçtiğini değil, tam tersine ona eşlik ettiğini değerlendiriyor.

Analiste göre önceki sinyalin ardından DOGE fiyatı %886 yükselerek $0.48 seviyesine ulaşmıştı. Bu geçmiş örneğe dayanan değerlendirme çerçevesinde Trader Tardigrade, Dogecoin için $0.70 seviyesini olası hedef olarak öne çıkarıyor.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üstü ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Gösterge Seviye Anlamı DOGE fiyatı $0.07097 Günlük bazda zayıf görünüm Geçmiş yükseliş %886 2022 benzeri sinyal sonrası görülen artış Analist hedefi $0.70 Geçmiş örneğe dayalı beklenti

Kısa vadede baskı sürüyor

Buna karşın kısa vadeli teknik görünüm henüz güç kazanmış değil. DOGE, orta Bollinger bandı olan $0.08106 seviyesinin altında kalırken, bu durum satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Alt Bollinger bandı olan $0.06950 ise mevcut tabloda öne çıkan destek seviyesi olarak izleniyor.

MACD göstergesi de zayıf görünümü destekliyor. MACD çizgisi -0.00534 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi -0.00478 düzeyinde yer alıyor. Histogramın -0.00056 seviyesinde olması, alım yönlü ivmenin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Mevcut teknik tablo, uzun vadeli ölçekte dikkat çeken bir sinyal üretse de kısa vadede düşüş baskısının tamamen sona erdiğini doğrulamıyor.

Önümüzdeki haftalarda destek seviyesi izlenecek

Önümüzdeki haftalar Dogecoin açısından belirleyici olabilir. Piyasa katılımcıları, RSI sinyalinin bu kez de güçlü bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor. Alıcıların kritik destek bölgelerini koruması ve momentuma ilişkin verilerin iyileşmesi halinde piyasadaki güven kademeli olarak artabilir.

Öte yandan satışların sürmesi ve $0.06950 desteğinin aşağı kırılması durumunda fiyat üzerindeki baskı devam edebilir. Bu nedenle 2022 ile yapılan benzetme piyasada beklenti oluştursa da, $0.70 hedefinin güç kazanması için ek teknik doğrulama gerekecek.