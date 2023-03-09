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Ethereum (ETH) ve Kripto Para Piyasalarına Güncel Bakış! Detaylı İnceleme!

Kripto para piyasalarına ve Ethereum'u (ETH) önümüzdeki aylarda nasıl bir yol haritası bekliyor? Kripto paralardaki volatiliteli durumun sebebi ne?
00:40
9 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük ikinci piyasa değerine sahip kripto para birimi olan ETH, 1.500 dolar seviyelerinden destek bularak istikrarını koruyor olmasına rağmen uzmanlar, yaklaşan Şangay hard fork’undan önce bir toparlanmanın olası olmadığını ileri sürdü.

Ethereum Fiyat Analizi!

Proof-of-Work (PoW) konsensüs algoritmasından Proof-of-Stake (PoS) konsensüs algoritması geçişine yardımcı olmak için ETH’lerini Beacon Chain akıllı sözleşmesine kilitleyen yatırımcıların, Nisan ayı başında Şangay hard forku geldiğinde token’larını geri çekmeleri bekleniyor. Analistler, oldukça beklenen bu yükseltmenin etkisi konusunda çelişkili görünürken, bazıları Ethereum fiyatını 2.000 doların üzerine çıkaracağını, diğerleri ise stakerların akıllı sözleşmede kilitli ETH’lerine erişip satmaya başlamasıyla fiyatta daha fazla düşüş öngörüyor.

Ethereum fiyatının 1.500 doların üzerinde sabit kalmasına ek olarak, günlük grafikte 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) tarafından sağlanan desteği 1.546 dolarda seyrediyor. Kripto para biriminin fiyatı, düşük likidite ve yukarı yönlü bir trend çizgisiyle pekiştirilen 1.569 dolardaki güçlü satış baskısı nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Piyasanın şu anda satıcılar tarafından kontrol ediliyor gerçeğinin ne zaman değişeceği merak konusu.

Ayrıca Ethereum’un fiyatının, trendin tersine dönmesinden önce daha da düşebileceği beklentisi mevcut. ETH’de long pozisyon almak isteyen yatırımcılar, ETH destekte konsolide olana ve ayağa kalkmaya hazırlanana kadar beklemesi gerekebilir.  MACD’nin son zamanlarda ortalama çizginin altına kayması, ayıların üstünlüğü ele geçirdiğine işaret edebilir. Bu durumda, 200 günlük EMA’daki destek her ne pahasına olursa olsun korunmazsa Ethereum fiyatının 1.400 dolara gerileyebileceği belirtildi.

IntoTheBlock tarafından sunulan blok zinciri verilerine göre, yaklaşık 18,69 milyon ETH adresi an itibari ile zararda görünmekte. Karlarını realize etmeyen adresler için satış baskısının artması Ethereum fiyatını sırasıyla 1.400 ve 1.338 dolar seviyelerinde aşağı yönlü seviyeleri yeniden test etmek için düşebileceği ön görülüyor. Satıcıların en yoğun olduğu ve yükseliş trendi için bastıran boğaların dirençle karşılaşabileceği yer olarak ise 1.600 dolar ile 1.647 dolar arasındaki geniş daire gösteriliyor. Bu alan aşılırsa, ETH fiyatı hızla 1.800 ve 2.000 dolara kadar yükselebilir.

Federal Rezerv Etkisi!

Öte yandan kripto para piyasası, Amerika Birleşik Devletler Merkez Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü, Senato Bankacılık Komitesi önünde açıklama yaparken bile birkaç haftadır süren istikrarsız gidişatını devam ettirdi. Jerome Powell, Şubat ayı başındaki bir önceki açıklamalarından bu yana son derece olumsuz ekonomik verilere atıfta bulunarak faiz oranlarının büyük olasılıkla ve piyasa gözlemcilerinin beklediğinden daha büyük bir marjla artacağını ifade etti.

Yatırımcılar sabit getirili ürünleri ve güçlenen ABD dolarını diğer varlıklara tercih ettikçe, kripto para piyasasının düşüş eğilimindeki güçlerin kontrolünde olması bekleniyor. Jerome Powell’ın açıklamaları bir resesyonun kapıda olduğuna dair bir uyarı olarak yorumlandı. Ethereum fiyatı ve kripto para piyasası, Kasım ayında FTX borsasının ani çöküşünün ardından sektörün gözetimini artırma sözü veren ABD düzenleyici kurumlarının sert tutumuna da göğüs germek zorunda.

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