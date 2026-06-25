Bitcoin’de 10 milyar dolarlık kritik vade günü yaklaştı! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?

Bitcoin, yılın en büyük opsiyon vade sonlarından birine hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre 26 Haziran’da Deribit’te yaklaşık 10 milyar dolarlık sözleşmenin süresi dolacak. Bu gelişme, fiyatın son kayıplarını telafi etmekte zorlandığı ve yatırımcı talebinin zayıfladığı bir döneme denk geliyor.

Fiyatta baskı sürüyor

Dünyanın en büyük kripto parası çarşamba günü 60 bin doların altına inerek 59 bin 23 dolara kadar geriledi. Bu seviye, Ekim 2024’ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti. Perşembe günü Singapur işlemlerinde ise Bitcoin yaklaşık 60 bin 800 dolar civarında el değiştirdi.

Haberde yer alan verilere göre Bitcoin, tarihi zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Ayrıca fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamanın altına sarkması, piyasada uzun süreli zayıflıkla ilişkilendirilen teknik eşiklerden biri olarak öne çıkıyor.

26 Haziran’da Deribit’te yaklaşık 10 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak ve bu süreç, piyasadaki kırılgan görünüm nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Opsiyonlarda yükseliş beklentisi boşa çıktı

Vadesi dolacak sözleşmelerin büyük bölümü, Bitcoin fiyatının yükseleceği beklentisiyle alınmıştı. Ancak piyasa ters yönde hareket ettiği için bu kontratların önemli kısmı değerini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Bu tablo, yükseliş yönlü pozisyon taşıyan yatırımcıların elini zayıflattı.

Öte yandan düşüşten kazanç sağlamaya yönelik sözleşmelerin 60 bin dolar ile 75 bin dolar aralığında yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu nedenle fiyat üzerindeki baskı devam ettiği sürece, gerileme bekleyen tarafın daha avantajlı konumda kalabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Deribit, kripto türev ürünlerinde yoğun kullanılan bir işlem platformudur. Opsiyon sözleşmesi ise yatırımcıya belirli bir tarihte ya da o tarihe kadar, önceden belirlenmiş fiyattan alım veya satım hakkı verir.

ETF çıkışları ve faiz baskısı dikkat çekiyor

Zayıflık yalnızca opsiyon piyasasıyla sınırlı değil. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden bu ay yaklaşık 3 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Yüksek borçlanma maliyetleri ve sıkı finansal koşullara ilişkin endişeler de kripto varlıklar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Haberde, ABD piyasasında talebin zayıfladığına işaret eden göstergelere de yer verildi. Borsalara devam eden düzenli girişlerin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığı aktarılıyor.

Çeyrek sonu oynaklığı artırabilir

Vade sonunun büyüklüğü kadar zamanlaması da önem taşıyor. Sözleşmelerin çeyrek sonuna yakın bir dönemde sona ermesi, büyük yatırımcıların risk azaltma ve portföy düzenleme adımlarını hızlandırabileceği beklentisini güçlendiriyor. Benzer büyüklükteki opsiyon kapanışları daha önce de sert fiyat hareketleriyle sonuçlanmıştı.

Mart 2024’te Bitcoin, büyük opsiyon uzlaşmaları sırasında yatırımcıların pozisyonlarını yeniden ayarlamasıyla dikkat çekici dalgalanmalar yaşamıştı. Benzer oynaklık, Haziran ve Aralık 2025’teki çeyreklik vade dönemlerinde de görülmüştü. Bu tür gelişmeler her zaman uzun vadeli yönü belirlemese de kısa sürede keskin yükseliş ya da düşüşlere yol açabiliyor.

Piyasadan para çıkışı sürerken, faizler yüksek seyrini korurken ve aynı anda milyarlarca dolarlık sözleşme vadesini doldururken, yatırımcıların önümüzdeki günlerde Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağına odaklanması bekleniyor.