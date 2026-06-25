SHIB için dikkat çeken hamle geldi! Rakuten Wallet hangi adımı atıyor?

Japon kripto para borsası ve cüzdan hizmeti sunan Rakuten Wallet, Shiba Inu temalı fiziksel bir hatıra coin hazırladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre üretim süreci devam eden bu ürün, daha önce tanıtılan Bitcoin, Ether ve XRP temalı koleksiyon serisine eklenecek.

SHIB temalı koleksiyon seriye ekleniyor

Rakuten Wallet, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda SHIB coininin hazırlık aşamasında olduğunu bildirdi. Şirket, daha önce sektör etkinlikleri ve fuar alanlarındaki stantlarda sergilenen koleksiyon coinlerinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirtti.

Rakuten Wallet, Japonya merkezli bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak alım satım ve saklama hizmetleri sunuyor. SHIB temalı fiziksel ürünün duyurusu da platformun kısa süre önce Shiba Inu işlemlerine destek vermesinin ardından geldi.

Şirketin paylaşımında, üretimi süren SHIB hatıra coininiň mevcut Bitcoin, Ether ve XRP koleksiyonuna katılacağı ve tamamlanan ürünün daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

İşlem yapan kullanıcılara SHIB ödülü verilecek

Fiziksel coin duyurusuyla birlikte Rakuten Wallet, platformdaki işlem hareketliliğini artırmaya dönük yeni bir kampanya da başlattı. Açıklanan koşullara göre en az 30.000 yen tutarında spot kripto para işlemi yapan kullanıcılar 500.000 SHIB alabilecek.

İşlem hacmi 100.000 yenin üzerine çıkan kullanıcılara ise buna ek olarak 1 milyon SHIB verilmesi planlanıyor. Şirket, kampanyanın doğrudan kendi platformu üzerinden sunulduğunu ve SHIB işlem hizmetinin yakın dönemde devreye alınmasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Borsalar topluluk etkisini daha fazla kullanıyor

Bu adım, kripto para borsalarının son dönemde güçlü kullanıcı topluluklarına sahip tokenleri daha görünür hale getirmek için özel kampanyalara daha sık yöneldiğini gösteriyor. Özellikle SHIB, Japonya dahil birçok pazarda bireysel yatırımcılar arasında bilinirliğini koruyan meme coinlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son yıllarda çeşitli platformlar SHIB etrafında ödül programları, işlem teşvikleri ve topluluk odaklı tanıtımlar düzenledi. Bu tür çalışmalar, yeni listelenen varlıkların kullanıcı nezdinde daha hızlı fark edilmesine katkı sağlarken borsaların işlem hacmini de destekleyebiliyor.

Rakuten Wallet ayrıca SHIB ve Dogecoin odaklı yeni bir sosyal medya kampanyası da başlattı. Şirketin bu girişimle hem kripto para kullanıcılarına hem de evcil hayvan sahiplerine hitap eden daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmayı hedeflediği görüldü.

Şimdilik SHIB temalı fiziksel coin için resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Buna karşın şirket, üretimin sürdüğünü ve tamamlanan ürünün mevcut Bitcoin, Ether ve XRP koleksiyonlarıyla birlikte tanıtılmasının planlandığını bildirdi.