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STABILCOIN

Abracadabra, MIM stabilcoinindeki sapmanın ardından acil önlemler açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Abracadabra, $MIM dolar sabitinden uzaklaşınca acil önlemleri devreye aldı.
  • 📉 Protokol, tüm Cauldron piyasalarında faizleri artırarak borç geri ödemelerini hızlandırmayı hedefliyor.
  • 💧 Likidite teşvikleri ve Curve bağlantılı ödemeler, MIM yeniden 1 dolara yaklaşana kadar durduruldu.
  • 👀 Son güncellemede MIM yaklaşık 0.50 dolar seviyesinde işlem görürken piyasa gözünü geri ödemelere ve havuz dengesine çevirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Merkeziyetsiz finans protokolü Abracadabra, Magic Internet Money olarak bilinen MIM stabilcoininin dolar sabitini kaybederek 1 dolar hedefinin belirgin biçimde altına düşmesinin ardından bir dizi acil adım attığını açıkladı. Protokol, önceliğin MIM arzını azaltmak ve piyasa dengesini yeniden kurmak olduğunu bildirdi.

İçindekiler
1 Borçlanma maliyetleri yükseltildi
2 Likidite teşvikleri askıya alındı
3 Likidite desteği yetersiz kaldı

Borçlanma maliyetleri yükseltildi

Abracadabra ekibi, Cauldron adı verilen tüm borç verme piyasalarında maliyetlerin artırılacağını duyurdu. Bu adım yalnızca aktif piyasaları değil, daha eski ve kullanım dışı bırakılmış alanları da kapsıyor. Amaç, kullanıcıları açık borçlarını kapatmaya yönlendirmek ve dolaşımdaki MIM miktarını aşağı çekmek olarak açıklandı.

Protokole göre daha yüksek faiz oranları, borcun açık tutulmasını daha pahalı hale getiriyor. Bu da borçluların piyasadan iskontolu MIM alarak kredilerini geri ödemesini teşvik edebilir. Böylece borç pozisyonlarına bağlı MIM miktarı azalırken toplam arz üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Abracadabra, geçici faiz artışlarının hem aktif hem de kullanım dışı bırakılmış Cauldron piyasalarında uygulanacağını, böylece eski borç pozisyonlarının da toparlanma sürecine katkı vereceğini açıkladı.

Abracadabra, bu geçici önlemlerin ne zaman sona ereceğine ilişkin bir takvim paylaşmadı. Protokol, 2025 yılında gmCauldrons ile bağlantılı bir güvenlik olayı yaşamış ve yaklaşık 13 milyon MIM kaybı oluşmuştu. Abracadabra, teminatlı borç piyasaları ve stabilcoin yapısıyla öne çıkan bir DeFi protokolü olarak biliniyor.

Mini sözlük: Cauldron, Abracadabra ekosisteminde kullanıcıların teminat göstererek borç alabildiği kredi piyasalarını ifade eder. Curve ise stabil varlık işlemlerinde yoğun kullanılan bir merkeziyetsiz likidite protokolüdür ve havuz dengesi fiyat istikrarı açısından kritik kabul edilir.

Likidite teşvikleri askıya alındı

Protokol, toparlanma sürecinde likidite teşviklerinden çok borç geri ödemelerine ağırlık vereceğini de doğruladı. Bu kapsamda doğrudan teşvik programları ile Curve bağlantılı ödül ödemeleri geçici olarak durduruldu. Şirket, MIM yeniden dolar sabitine yaklaşana kadar bu yaklaşımın süreceğini aktardı.

Bu değişiklik, ekibin stratejisinde belirgin bir yön kaymasına işaret ediyor. Daha önce likiditeyi desteklemeye dayalı araçlar öne çıkarken, son planda dolaşımdaki arzın azaltılması merkeze alındı. Abracadabra, MIM’in piyasa fiyatının nominal değerinin altında olmasının borçlular için doğal bir geri ödeme teşviki oluşturduğunu savunuyor.

Doğrudan teşvik programları ve Curve bağlantılı ödemeler, MIM yeniden sabitine yaklaşana kadar askıya alınacak.

Likidite desteği yetersiz kaldı

MIM’in fiyat istikrarı, özellikle Curve üzerindeki dengeli likidite havuzlarına büyük ölçüde bağlı bulunuyor. Likiditenin zayıfladığı ya da dengesiz hale geldiği dönemlerde büyük satış emirleri fiyat üzerinde daha sert aşağı yönlü baskı yaratabiliyor.

Abracadabra bu ayın başlarında likidite koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir Curve havuzuna 100.000 dolarlık MIM, USDT ve USDC eklemişti. Ancak son sabit kaybı, bu adımın piyasa istikrarını yeniden sağlamak için yeterli olmadığını gösterdi.

BaşlıkAçıklama
Hedef fiyat1 dolar
Son görülen seviye0.50 dolar civarı
Likidite desteği100.000 dolarlık MIM, USDT ve USDC
Geçmiş güvenlik kaybıYaklaşık 13 milyon MIM

Son güncelleme sırasında MIM yaklaşık 0.50 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu tablo, protokolün karşı karşıya olduğu baskının boyutunu ortaya koydu. Abracadabra, ek toparlanma seçeneklerini değerlendirdiğini ve planlar netleştikçe yeni bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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