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Kripto Para

Kripto korku ve açgözlülük endeksi 24 saatte 17’den 12’ye gerileyerek 2026’nın en düşük seviyeleri arasına indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto korku ve açgözlülük endeksi 24 saatte 17’den 12’ye gerileyerek aşırı korku bölgesine indi.
  • 📉 Bu düşüş, 2026 içindeki en düşük seviyeler arasında yer alırken $BTC ve altcoinlerde risk iştahının zayıfladığına işaret etti.
  • 🏦 Binance, Coinbase, BlackRock ve Fidelity gibi büyük oyuncuların izlediği piyasada likidite baskısı öne çıktı.
  • 👀 Gözler şimdi endeksin 25’in üzerine toparlanıp toparlanamayacağına ve ETF akımlarının yönüne çevrildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Alternative.me verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 12 seviyesine düştü. Bu değer, piyasa duyarlılığının “aşırı korku” bölgesine indiğini gösterirken, endeksin bir gün önceki 17 seviyesine göre belirgin bir gerilemeye işaret etti. Söz konusu düşüş, 2026 içindeki en düşük seviyelerden biri olarak öne çıkarken Bitcoin, Ethereum ve altcoin piyasalarında risk iştahının zayıfladığına dair bir tablo ortaya koydu.

İçindekiler
1 Endeksteki sert düşüş dikkat çekti
2 Piyasanın farklı aktörleri süreci yakından izliyor
3 Makro koşullar ve ETF akımları izleniyor

Endeksteki sert düşüş dikkat çekti

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi; oynaklık, işlem hacmi, sosyal medya eğilimleri, piyasa hakimiyeti ve anket verileri gibi birden fazla göstergenin birleşimiyle hazırlanıyor. Son 24 saatte 17’den 12’ye gerilemesi, özellikle bireysel yatırımcılar ile kısa vadeli işlem yapan kesimin pozisyonlarında hızlı bir değişim yaşanmış olabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: Alternative.me, kripto piyasasına ilişkin veri ve duyarlılık göstergeleri sunan bir platformdur. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise piyasadaki risk alma eğilimini tek bir sayı üzerinden özetleyen yaygın göstergelerden biri olarak izlenir.

Endeksin 24 saat içinde 17’den 12’ye inmesi, piyasa duyarlılığında keskin bir bozulmaya ve yatırımcıların daha temkinli bir pozisyona geçtiğine işaret ediyor.

Piyasadaki bu tür duyarlılık değişimleri çoğu zaman artan oynaklık ve zayıflayan likidite ile birlikte anılıyor. Bu nedenle endeksteki gerileme, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal katılımcılar açısından daha hassas bir döneme girildiği şeklinde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, benzer seviyeler geçmişte bazı yatırımcılar tarafından birikim bölgeleri olarak da takip edilmişti.

Piyasanın farklı aktörleri süreci yakından izliyor

Veri tarafında Alternative.me’nin yanı sıra Glassnode ve CryptoQuant gibi zincir üstü analiz şirketleri sermaye hareketlerini izlemeyi sürdürüyor. İşlem tarafında Binance ve Coinbase gibi büyük borsalar ile BlackRock ve Fidelity gibi ETF ihraççıları da piyasa yönünü etkileyebilecek başlıca aktörler arasında yer alıyor. BlackRock ve Fidelity, son yıllarda spot Bitcoin ETF ürünleriyle kurumsal yatırımcı erişimini genişleten küresel varlık yönetim şirketleri olarak biliniyor.

Haberde aktarılan değerlendirmelere göre böylesi dönemlerde spot ve türev piyasalardaki işlem hacminde zayıflama görülebilir. DeFi protokolleri ve stabilcoin altyapıları üzerinde çalışan geliştiricilerin de kullanıcı etkileşiminde daha düşük seviyelerle karşılaşması olası görülüyor.

Makro koşullar ve ETF akımları izleniyor

Duyarlılıktaki düşüşün daha geniş makro koşullarla da uyumlu olduğu belirtiliyor. Merkez bankalarının altın alımları ve BTC ETF girişleri yüksek seviyelerini korusa da, sıkılaşan likidite koşulları nedeniyle riskli varlıkların yeniden fiyatlandığı aktarılıyor. Bu tablo, ETF sonrası dönemde kurumların düzenlenmiş ürünler üzerinden piyasaya erişimini artırdığı, buna karşılık bireysel yatırımcı duyarlılığının daha geride kaldığı görüşüyle ilişkilendiriliyor.

Düzenleyicilerin bu tür sert duyarlılık değişimlerini yakından izlediği, çünkü bu hareketlerin çoğu zaman BTC ETF’lerine ve stabilcoinlere yönelen büyük fon akışlarıyla aynı döneme denk geldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki süreçte piyasa katılımcılarının Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 25 seviyesinin üzerine dönüp dönemeyeceğine, SEC veya CFTC’den gelebilecek açıklamalara ve Glassnode verilerinde uzun vadeli yatırımcı alımlarının yeniden belirginleşip belirginleşmeyeceğine odaklanması bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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