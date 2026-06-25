Coinbase, MiCA kapsamında Avrupa Birliği operasyon merkezi olarak Lüksemburg’u seçti

Coinbase, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA çerçevesinde Avrupa’daki ana kripto merkezi olarak Lüksemburg’u resmen belirledi. Şirket, bu adımı ülkenin finansal denetim kurumundan aldığı düzenleyici onayın yaklaşık bir yıl ardından attı.

Avrupa operasyonları tek merkezde toplanacak

Şirketin açıklamasına göre Coinbase Luxembourg S.A, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülke için ana faaliyet üssü olarak görev yapacak. MiCA kuralları uyarınca bu yapı, borsaya Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir yetkilendirme üzerinden hizmet sunma imkanı veriyor. Böylece her ülke için ayrı lisans alınması gerekmiyor.

Coinbase Luxembourg S.A, şirketin Avrupa Birliği’ndeki 27 üye ülke için ana faaliyet merkezi olarak konumlandırıldı.

Coinbase, kararında Lüksemburg’un köklü finans sektörü, blokzincir dostu yasal çerçevesi ve düzenleyici netliğinin etkili olduğunu bildirdi. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılara alım satım, saklama ve altyapı hizmetleri sunuyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ihraççıları için ortak kurallar getiren düzenleme paketidir. Bu sistemde bir üye ülkeden izin alan şirket, gerekli bildirimleri tamamladıktan sonra diğer üye ülkelerde de hizmet verebilir.

Parçalı yapı yerini ortak lisans modeline bıraktı

Coinbase, MiCA öncesinde Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Hollanda ve İspanya dahil çeşitli ülkelerde aldığı yerel izinlerle faaliyet yürütüyordu. Yeni çerçeve, bu dağınık yapının yerine daha sade bir düzenleyici model getirdi.

MiCA kapsamında bir üye ülkede yetki alan şirketler, düzenleyici bildirim süreçlerini tamamlamalarının ardından birlik genelinde hizmet sunabiliyor. Büyük kripto şirketleri açısından bu model, uyum maliyetlerini düşürüyor ve farklı yargı alanlarında ayrı ayrı onay alma zorunluluğunu önemli ölçüde azaltıyor.

Dönem Yapı Sonuç MiCA öncesi Ülke bazlı yerel izinler Daha parçalı faaliyet modeli MiCA sonrası Tek merkezden pasaportlama sistemi AB ve AEA genelinde daha geniş erişim

Yeni çerçeve, şirketlerin bir üye devlette yetki aldıktan sonra blok genelinde hizmet sunabilmesine imkan tanıyor.

Avrupa finans merkezleri arasında rekabet hızlandı

Coinbase’in duyurusu, MiCA kapsamındaki geçiş düzenlemelerinin kalan bölümleri için 1 Temmuz son tarihine yaklaşılırken geldi. Sektörde birçok şirketin bu tarihten önce Avrupa’daki düzenleyici konumunu netleştirmeye çalıştığı aktarılıyor.

Bu gelişme, düzenlenmiş kripto şirketlerini çekmek isteyen Avrupa finans merkezleri arasındaki rekabeti de öne çıkardı. Lüksemburg, güçlü bankacılık altyapısı ve blokzincir odaklı düzenlemelere erken destek vermesiyle dikkat çekiyor. Fransa, İrlanda, Almanya ve Hollanda da borsalar, saklama kuruluşları ve dijital varlık şirketleri için öne çıkan merkezler arasında yer alıyor.

Düzenleyici baskı artıyor

Büyük kripto şirketlerini kendine çeken ülkeler, istihdam, yatırım, teknoloji geliştirme kapasitesi ve Avrupa’daki dijital finansın geleceği üzerinde daha fazla etki elde edebiliyor. Bu nedenle lisanslı şirketleri çekme yarışı yalnızca finans sektörüyle sınırlı görülmüyor.

Öte yandan düzenleyicilerin, henüz yetki almayan şirketler üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor. OpenPayd gibi şirketlere verilen son onaylar ve Fransa’daki yetkisiz operatörlere yönelik uyarılar, yeni çerçevenin dışında kalan şirketlere karşı daha sert bir yaklaşımın benimsendiğine işaret ediyor.