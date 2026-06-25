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BITCOIN (BTC)

BlackRock’tan 218 milyon dolarlık kripto transferi! Piyasa bu hamlede ne arıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, 25 Haziran’da Coinbase Prime’a toplam 218,07 milyon dolarlık kripto transferi yaptı.
  • 📉 Transferin içinde 3.410 BTC ile 5.132 ETH yer alırken, piyasada satış ihtimali tartışılmaya başlandı.
  • 🧭 Yatırımcılar, özellikle $BTC ile ilgili bu hareketi ETF çıkışlarının sürdüğü günlerle birlikte izliyor.
  • 📌 Coinbase Prime’a yatırılan varlıkların hemen satıldığı kesinleşmese de zamanlama dikkat çekti.
Onur Atam
Onur Atam

BlackRock, Bitcoin ve Ethereum ETF piyasalarında görülen çıkışların sürdüğü bir dönemde, elindeki kripto varlıkların bir bölümünü Coinbase Prime’a taşımayı sürdürdü. Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre şirket, 25 Haziran Perşembe günü birden fazla işlemle 3.410 BTC ve 5.132 ETH yatırdı.

İçindekiler
1 Transferlerin büyüklüğü dikkat çekti
2 Piyasada satış ihtimali tartışılıyor
3 ETF çıkışlarıyla bağlantı izleniyor

Transferlerin büyüklüğü dikkat çekti

İşlemler sırasında Bitcoin transferinin değeri 209,64 milyon dolar, Ethereum transferinin değeri ise 8,43 milyon dolar olarak hesaplandı. Böylece toplam taşınan tutar yaklaşık 218,07 milyon dolara ulaştı. Verilere göre transferler yaklaşık yedi ayrı işlem halinde gerçekleşti. Bunların neredeyse tamamında 300 BTC yer aldı, Ethereum ise tek bir ayrı işlemle Coinbase cüzdanına gönderildi.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalardaki etkisi nedeniyle yakından izleniyor. Bu nedenle şirketin kripto tarafındaki hareketleri, özellikle ETF akışlarının zayıfladığı dönemlerde piyasa katılımcıları için ek önem taşıyor.

Mini sözlük: Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara yönelik saklama, işlem ve yürütme hizmetleri sunan bir platformdur. Büyük tutarlı transferlerin buraya yapılması tek başına satış anlamına gelmez, ancak profesyonel alım satım hazırlığı olarak da yorumlanabilir.

Piyasada satış ihtimali tartışılıyor

Söz konusu transferler, kripto piyasasının genelinde aşağı yönlü baskının hissedildiği bir zamana denk geldi. Bu nedenle bazı yatırımcılar, BlackRock’ın adımının mevcut oynaklığı artırabileceğini düşünüyor. Özellikle büyük ölçekli cüzdan hareketlerinin fiyatlar üzerindeki olası etkisi, kısa vadeli beklentileri daha hassas hale getirmiş görünüyor.

Coinbase Prime ya da başka bir kripto platformuna yapılan yatırımlar, tek başına anlık bir satışın gerçekleştiğini göstermiyor. Buna karşın BlackRock’ın son dönemde tekrarlanan transfer zamanlaması, piyasada bunun olası bir satış hazırlığı olabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Şirket, Coinbase’a yaptığı bu düzenli transferlerin nedenine ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı. Yine de piyasa katılımcıları, bu hareketleri ETF ürünlerindeki günlük çıkışlarla birlikte değerlendirmeye başladı. Aktarılan bilgilere göre BlackRock’ın satış yönlü işlemlerinin daha çok ETF’lerden para çıkışı yaşanan günlerde öne çıktığı ifade ediliyor.

ETF çıkışlarıyla bağlantı izleniyor

Veriler, son hamlenin tek başına değerlendirilmesinden çok, daha geniş ETF akış tablosu içinde okunduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, özellikle Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden süren çıkışların devam etmesi halinde benzer transferlerin sürüp sürmeyeceğine odaklanmış durumda.

Bu aşamada BlackRock’ın Coinbase Prime’a gönderdiği varlıkların tamamının satışa konu olup olmayacağı netleşmiş değil. Ancak transferlerin büyüklüğü ve zamanlaması, hem Bitcoin hem de Ethereum cephesinde kısa vadeli fiyat hareketlerinin daha yakından takip edilmesine yol açtı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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