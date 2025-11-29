BITCOIN (BTC)

Kripto Piyasasında Bir Şeyler Değişiyor Mu? Duyarlılık Endeksi Umut Vermeye Başladı

Özet

  • Korku endeksi 18 gün sonra ilk kez “aşırı korku” seviyesinden çıktı.
  • Sosyal medya verileri Bitcoin için sınırlı da olsa iyimserlik artışı gösteriyor.
  • Makroekonomik riskler, piyasada tam bir güven dönüşünü şimdilik engelliyor.
Kripto para piyasasında haftalardır etkisini sürdüren derin korku havası, yerini yavaş yavaş temkinli bir iyimserliğe bırakıyor. Yaklaşık 18 gündür en dip seviyelere yakın seyreden piyasa duyarlılığı, ilk kez “aşırı korku” bölgesinden çıkarak toparlanma sinyali verdi. Yatırımcı psikolojisini ölçen yaygın göstergelerden biri olan Crypto Fear & Greed Index, cumartesi günü 28 puanla “korku” seviyesine yükseldi. Bu değer, 10 Kasım’dan bu yana endeksin ilk kez “aşırı korku” üretmediği gün olarak kayıtlara geçti.

İçindekiler
1 Aşırı Korku Gerçekten Dip Sinyali mi?
2 Risk İştahı Hâlâ Sınırlı, Bitcoin Sezonu Sürüyor

Aşırı Korku Gerçekten Dip Sinyali mi?

“Aşırı korku” verileri, geçmiş piyasa döngülerinde çoğu zaman yerel diplerle örtüşmesiyle biliniyor. Kasım ortasında birçok analist, endeksin mevcut döngüde görülen en karamsar seviyelere indiğine dikkat çekmişti. Bazı yorumcular bu tabloyu Bitcoin $90,811.29 hakimiyeti açısından da “maksimum acı” senaryosu olarak tanımlamıştı. Hatta birkaç gün sonra yapılan değerlendirmelerde, “aşırı korku” tanımının bile mevcut piyasa ruh halini hafif gösterdiği ifade edilmişti.

Bu süreçte öne çıkan bir başka görüş ise kripto trader’ı Nicola Duke’tan geldi. Duke’a göre, endekste her “aşırı korku” görülmesi, Bitcoin için genellikle yerel bir dip noktasına işaret ediyor. Yani piyasanın en karamsar olduğu anlar, uzun vadeli yatırımcılar açısından çoğu zaman önemli alım fırsatları yaratıyor. Mevcut veriler de bu tarihsel benzerliğin yeniden gündeme geldiğine işaret ediyor.

Son günlerde duyarlılıktaki kısmi toparlanmayı destekleyen başka göstergeler de bulunuyor. Zincir içi ve sosyal medya analizleri sunan Santiment, Bitcoin’in yeniden 92 bin dolar seviyesine yaklaşmasının ardından genel sosyal medya duyarlılığının “ağırlıklı olarak yükseliş eğilimli” olduğunu bildirdi. Platformun paylaştığı verilere göre, olumlu paylaşımların olumsuzlara oranında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu da küçük yatırımcının, sert dalgalanmalara rağmen piyasaya yeniden ilgi göstermeye başladığına işaret ediyor.

Risk İştahı Hâlâ Sınırlı, Bitcoin Sezonu Sürüyor

Buna karşın piyasanın tamamında güçlü bir risk alma eğiliminden söz etmek için erken olduğu vurgulanıyor. Altcoin-Bitcoin dengesi açısından önemli veriler sunan CoinMarketCap Altcoin Season Index, şu anda 100 üzerinden 22 puanla net biçimde “Bitcoin sezonu”nda bulunulduğunu gösteriyor. Bu veri, yatırımcıların hâlâ büyük ölçüde Bitcoin’e yöneldiğini, altcoinlere ise temkinli yaklaştığını ortaya koyuyor.

Öte yandan duyarlılıktaki bu sınırlı toparlanmanın arkasında makroekonomik beklentiler de önemli rol oynuyor. Özellikle küresel ölçekte artan resesyon endişeleri, yatırımcıların riskli varlıklara yaklaşımını doğrudan etkiliyor. Bitwise Avrupa Araştırma Direktörü Andre Dragosch, Bitcoin fiyatının küresel ekonomik görünüme dair beklentiler nedeniyle “yanlış fiyatlandığını” savunarak, yaklaşan bir resesyon ihtimalinin hâlâ yeterince hesaba katılmadığını söyledi. Dragosch, mevcut risk-getiri dengesini COVID dönemindeki olağanüstü piyasa koşullarıyla kıyaslayarak oldukça asimetrik olduğunu vurguladı.

Bu tabloya ek olarak, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerine yeniden sınırlı da olsa girişlerin başlaması, piyasada temkinli bir güven dönüşünün işareti olarak yorumlandı. Kurumsal yatırımcıların tamamen risk iştahını kapatmadığını gösteren bu gelişme, duyarlılıktaki toparlanmayı destekleyen diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

