Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım

Kripto para piyasalarında uzun süredir baskı altında kalan Ethereum $3,036.85, Bitcoin $90,846.46 karşısında teknik açıdan önemli bir eşikten geçti. ETH/BTC paritesinde aylar süren düşen kama formasyonunun yukarı yönlü kırılması, Ethereum’un göreceli performansında güçlenme sinyali olarak yorumlanıyor. Haftalardır sıkışan fiyat hareketinin ardından gelen bu hamle, işlem hacmindeki artış ve gün içi performanstaki pozitif ayrışma ile destekleniyor. Piyasa geneli hâlâ temkinli olsa da teknik tarafta görünüm Ethereum lehine dönmeye başlamış durumda.

ETH/BTC Grafiği Ne Söylüyor?

Düşen kama formasyonu, teknik analizde genellikle olası bir trend dönüşünün öncü sinyali olarak kabul edilir. Bu formasyon, fiyatların giderek daralan bir bantta daha düşük zirveler yapmasıyla oluşur ve satış baskısının zayıfladığına işaret eder. ETH/BTC grafiğinde eylül ayı başından bu yana devam eden bu yapı, son günlerde üst trend çizgisinin aşılmasıyla birlikte sona ermiş görünüyor. Bu da Ethereum’un Bitcoin karşısında yeniden güç kazanabileceği beklentisini doğurdu.

Teknik analistlerin değerlendirmelerine göre kırılım, sert ve ani bir fiyat patlamasından ziyade kontrollü bir yükselişle gerçekleşti. Özellikle formasyonun son bölümünde satıcıların gücünü yitirmesi ve alıcıların küçük ama kararlı hamlelerle fiyatı yukarı taşıması dikkat çekti. Günlük grafikte önemli destek bölgelerinin üzerinde kalınması, bu hareketin “sahte kırılım” olmaktan çıkıp daha kalıcı bir trend başlangıcına dönüşme ihtimalini artırıyor.

Piyasa verileri tarafında da bu teknik tabloyu destekleyen sinyaller bulunuyor. CoinMarketCap verilerine göre Ethereum, gün içinde yüzde 0,5 civarında değer kazanırken 19 milyar doların üzerine çıkan işlem hacmiyle dikkat çekti. Hacimdeki yüzde 30’un üzerindeki artış, kırılımın arkasında gerçek bir alıcı ilgisi olduğuna işaret ediyor. Analistlere göre parite, kırılan trend çizgisinin üzerinde tutunmayı başarırsa 0,038–0,040 bandı kısa vadede hedef olarak gündeme gelebilir.

Piyasa Dengeleri ve Güncel Gelişmeler

ETH/BTC paritesindeki bu hareket, son aylarda Bitcoin’in belirgin üstünlüğüyle şekillenen piyasa dinamiklerine de meydan okuyor. 2025 boyunca Bitcoin’in güçlü ETF akımları ve kurumsal talep sayesinde ön planda olması, birçok altcoinin göreceli olarak geri planda kalmasına yol açmıştı. Ancak son günlerde tablo kısmen değişmeye başladı. Bitcoin gün içi işlemlerde yüzde 1’in üzerinde geri çekilirken, Ethereum’un aynı saatlerde yüzde 2’ye varan yükselişler sergilemesi, yatırımcı tercihlerinde kısa vadeli bir yön değişimini düşündürüyor.

Bu teknik kırılımla eş zamanlı olarak Ethereum cephesinde temel tarafta da dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı. Ağ üzerindeki staking miktarının yeni bir rekor seviyeye ulaşması, uzun vadeli yatırımcıların ETH biriktirmeye devam ettiğini gösterdi. Ayrıca büyük borsalardan cüzdanlara yapılan ETH çekimlerinin artması, piyasada kısa vadeli satış baskısının azalabileceğine dair sinyal olarak yorumlanıyor. Bu gelişmeler, teknik kırılımın arkasında yalnızca grafik formasyonu değil, aynı zamanda temel dinamiklerin de rol oynadığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte kripto piyasasının genelinde temkinli hava hâlâ korunuyor. Küresel makroekonomik belirsizlikler ve ABD faiz politikasına ilişkin beklentiler, yatırımcıların risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Bu nedenle uzmanlar, ETH/BTC paritesindeki yükselişin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğinin önümüzdeki birkaç hafta içinde netleşeceğini vurguluyor.

Sonuç olarak ETH/BTC paritesindeki düşen kama kırılımı, teknik açıdan Ethereum lehine umut verici bir tablo ortaya koysa da piyasanın hâlâ kırılgan olduğu unutulmamalı. Artan hacim ve göreceli güç, kısa vadede pozitif bir görünüm sunsa bile, Bitcoin’in genel piyasa üzerindeki belirleyici rolü sürüyor. Bu nedenle yatırımcılar için asıl kritik nokta, Ethereum’un bu teknik avantajı birkaç haftalık zaman diliminde koruyup koruyamayacağı olacak.