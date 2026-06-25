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RIPPLE (XRP)

Japonya’da kripto dengelerini değiştirebilecek satın alma! 2,9 milyon hesapla neler yaşanacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SBI Group, Japonya’nın üçüncü büyük kripto borsası Bitbank’i 289 milyon dolara satın alıyor.
  • 📊 Bitbank ile SBI VC Trade birleşirse toplam hesap sayısı 2,9 milyonu aşabilir ve $XRP ekosistemi bu gelişmeyi yakından izliyor.
  • 🏦 Birleşik yapının yönetilen varlık büyüklüğünün 1,1 trilyon yene ulaşması bekleniyor.
  • 🔗 Ripple ile SBI’nin 2016’da başlayan ortaklığı, RLUSD sonrası bu hamleyle yeniden gündeme taşındı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Japon finans grubu SBI Group, dijital varlık alanındaki büyümesini yeni bir satın almayla genişletti. Şirket, ülkenin en büyük üçüncü kripto para borsası olan Bitbank’i yaklaşık 289 milyon dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. İşlemin birkaç aşamada tamamlanacağı ve sonrasında Bitbank’in, SBI’nin önemli kripto platformlarından biri olan SBI VC Trade ile birleşeceği belirtildi.

İçindekiler
1 Satın alma birkaç aşamada ilerleyecek
2 Birleşme sonrası pazar liderliği hedefleniyor
3 XRP ve RLUSD tarafında dikkat çeken bağlantı

Satın alma birkaç aşamada ilerleyecek

Açıklanan plana göre önce SBI Holdings’e bağlı bir iştirak, Bitbank hisselerini bireysel ortaklardan geri alacak. Bu gruba, borsanın kurucusunun da dahil olduğu aktarıldı. Ardından Bitbank’in, kurumsal ortaklar MIXI ve Ceres’in elindeki hisseleri ekim ayı sonuna kadar devralması bekleniyor.

Bitbank, Japonya kripto piyasasının öne çıkan işlem platformlarından biri olarak biliniyor. SBI Group ise bankacılık, menkul kıymetler, sigorta ve dijital varlıklar alanlarında faaliyet gösteren Japonya merkezli büyük bir finans kuruluşu konumunda bulunuyor.

Birleşme sonrası pazar liderliği hedefleniyor

Satın alma tamamlandıktan sonra Bitbank ile SBI VC Trade’in birleşmesi planlanıyor. Bu birleşmenin ardından toplam hesap sayısının 2,9 milyonun üzerine çıkacağı ifade edildi. Yönetilen toplam varlık büyüklüğünün ise yaklaşık 1,1 trilyon yene ulaşması bekleniyor.

Bitbank ile SBI VC Trade’in birleşmesinin ardından toplam hesap sayısının 2,9 milyonu aşması ve yönetilen varlıkların yaklaşık 1,1 trilyon yene yükselmesi bekleniyor.

Bu seviyenin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak yapının, Japonya iç pazarındaki en büyük kripto işi haline geleceği değerlendiriliyor. Karşılaştırma için bitFlyer’in yaklaşık 960 milyar yen, Coincheck’in ise yaklaşık 800 milyar yen düzeyinde varlık yönettiği aktarıldı. Geniş kurumsal ekosistemlerinden yararlanan Binance Japan ve Rakuten Wallet’ın da bu ölçekte geride kalabileceği belirtiliyor.

XRP ve RLUSD tarafında dikkat çeken bağlantı

Anlaşma, XRP ekosistemi açısından da yakından izleniyor. SBI’nin, ABD dışındaki en büyük XRP varlıklarından birini elinde bulundurduğu biliniyor. Bu nedenle satın alma ve birleşme sürecinin, SBI’nin Ripple ile uzun süredir devam eden ilişkisi bağlamında ayrıca önem taşıdığı düşünülüyor.

Daha önce Ripple ile SBI Group, şirketin yüksek düzenleyici standartlara tabi stabilcoini RLUSD’nin resmi lansmanını ortaklaşa duyurmuştu. Bu adım, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nın onayının ardından gelmişti. RLUSD’nin hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için sunulacağı, ödemeler, tokenizasyon ve teminat yönetimi için köprü işlevi göreceği açıklanmıştı.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve itibari para ile bire bir değeri korumayı hedefleyen bir stabilcoindir. Tokenizasyon ise gerçek dünya varlıklarının veya finansal hakların blokzincir üzerinde dijital temsillere dönüştürülmesi anlamına gelir.

Ripple ile SBI Group arasındaki iş birliği 2016 yılına kadar uzanıyor. Bu nedenle son entegrasyon ve satın alma hamlesi, iki taraf arasındaki uzun süreli ortaklığın yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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