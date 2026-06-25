Bitcoin 58 bin dolara indi! Piyasada bu sert satışın arkasında ne var?

Bitcoin, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Wall Street açılışında sert geriledi ve 58.035 dolara kadar düştü. Bu seviye, Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayda geçti. Kripto para piyasasındaki satış baskısı, hisse senetlerindeki dalgalanmayla aynı zamana denk geldi.

Enflasyon verisi piyasaları sarstı

ABD Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 4,1 olarak açıklandı. Aylık artış yüzde 0,4 olurken, gıda ve enerji hariç çekirdek gösterge yüzde 0,3 yükseldi. Söz konusu veri, enflasyonun beklendiği kadar hızlı soğumadığına işaret ederken, riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre mayısta PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji hariç PCE fiyat endeksindeki artış ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

Hisse senedi piyasalarında da oynaklık dikkat çekti. Nasdaq Bileşik Endeksi haber yazıldığı sırada yüzde 0,5 gerilerken, S&P 500 sınırlı da olsa artıda kaldı. Nasdaq 100 ise açılışın ardından yalnızca 30 dakika içinde yüzde 2 düştü.

Likidasyonlar bir saatte 600 milyon doları aştı

Bitcoin’deki ani düşüş, vadeli işlemler tarafında geniş çaplı tasfiyeleri beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre, toplam kripto para piyasasında bir saat içinde 600 milyon doların üzerinde pozisyon kapandı. Satışların büyük bölümünün uzun pozisyonlarda yoğunlaştığı görüldü.

CoinGlass, kripto türev piyasalarındaki tasfiye verilerini izleyen yaygın bir veri platformu olarak biliniyor. Tasfiye, kaldıraçlı bir işlemin teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılması anlamına geliyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde fiyat yatırımcının pozisyonunun tersine sert hareket ettiğinde, teminatı korumak için işlemin otomatik kapatılmasıdır. Bu süreç, kısa sürede zincirleme satışları artırabilir.

STABL Agency kurucu ortağı Niels Klaver, BTC paritesinin bu ayı döngüsündeki son aşağı yönlü hamlesine ilerliyor gibi göründüğünü, kısa vadede 55 bin dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını belirtti.

Analistler 60 bin dolar desteğine dikkat çekti

Piyasadaki bazı yorumcular, fiyat hareketlerinin pozisyonları sıkıştıracak şekilde yönlendirildiğini öne sürdü. Takma adlı yatırımcı Killa, Bitcoin’in bir manipülasyon aşamasında bulunduğunu savundu. Bu değerlendirmeler bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Öte yandan analist Rekt Capital, 60 bin dolar desteğinin belirgin biçimde zayıfladığını ifade etti. Analiste göre haziran ayı kapanışı tamamlandığında, temmuzda olası bir tepki yükselişinin hangi seviyeden başlayabileceği daha net görülebilir.

Rekt Capital ayrıca mevcut görünümün 2022 ayı piyasasındaki fiyat yapısına benzediğini aktardı. Analiste göre 50 aylık üstel hareketli ortalama, bir sonraki önemli direnç bölgesi olarak öne çıkabilir.