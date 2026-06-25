XRP’de aylık grafiğe göre kritik destek $0.91 seviyesine kaydı

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken XRP, yatırımcıların yakından izlediği 1 dolar eşiğinin hemen üzerinde dengelenmeye çalışıyor. Küresel çapta yaşanan düşüşle birlikte toplam piyasa değerinin 2 trilyon doların altına indiği ortamda XRP, son 24 saatte yaklaşık %4 gerileyerek 1.03 dolar civarında işlem gördü.

Aylık grafikte öne çıkan seviye

Daha yüksek zaman dilimlerine odaklanan teknik görünüm ise kısa vadede izlenen 1 dolar seviyesinden farklı bir tablo ortaya koyuyor. TradingView verilerine göre Bollinger Bantları, XRP için asıl destek bölgesinin 0.91 dolara kaydığını gösteriyor. Bu görünüm, piyasada psikolojik eşik olarak öne çıkan 1 dolar seviyesinin önceki ağırlığını zayıflatmış durumda.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç bölgelerini izlemek için kullanılan bir teknik göstergedir. Bantların alt çizgisi, sert satış dönemlerinde fiyatın yaklaşabileceği alt sınır olarak takip edilir.

Haberde adı geçen XRP, Ripple ekosisteminde sınır ötesi ödeme akışlarında kullanılan dijital varlık olarak biliniyor. Analizde öne çıkan değerlendirme, kısa vadeli psikolojik seviyeler yerine aylık grafikte oluşan teknik sınırların daha belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

XRP için asıl mücadele alanının 1 dolar değil, aylık grafikte Bollinger Bantlarının işaret ettiği 0.91 dolar seviyesi olduğu görülüyor.

Tasfiye dalgası baskıyı artırdı

Piyasadaki sert hareketin arkasında türev işlemlerdeki büyük tasfiye dalgası yer aldı. CoinGlass verilerine göre son günlük hareket sırasında toplam 1.48 milyar dolarlık pozisyon kapandı. Bu süreçte 217 bin yatırımcının işlemi tasfiye edilirken, 1.21 milyar dolarlık bölüm uzun pozisyonlardan oluştu.

XRP tarafında da benzer bir tablo öne çıktı. Toplam 39 milyon dolarlık XRP tasfiyesinin 38.8 milyon doları yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi. Bu veri, alıcıların son düşüşte belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koydu.

Gösterge Veri XRP fiyatı 1.03 dolar Son 24 saat değişim %4 düşüş Aylık grafikte destek 0.91 dolar Toplam günlük tasfiye 1.48 milyar dolar XRP tasfiyesi 39 milyon dolar

Satış baskısının simgelerinden biri de Hyperliquid üzerinde 0xf79C cüzdanını kullanan büyük bir yatırımcının işlemleri oldu. Söz konusu yatırımcının 47.7 milyon dolarlık BTC ve 28.5 milyon dolarlık XRP uzun pozisyonları zorunlu olarak kapatılırken, toplam kaybın 8.42 milyon dolar olduğu aktarıldı.

CoinGlass verileri, XRP’deki 39 milyon dolarlık tasfiyenin neredeyse tamamının yükseliş yönlü işlemlerden geldiğini ortaya koydu.

1 doların altı teknik senaryoda masada

Analize göre XRP, daha önce aralığın orta çizgisi olarak izlenen 2.05 dolar seviyesinin altına indikten sonra tarihsel oynaklık bandının alt sınırı sayılan 0.91 dolara doğru ivmeli bir hareket içine girdi. Bu çerçevede mevcut seviyelerin korunmasının kalıcı bir denge yerine geçici bir tutunma alanı olabileceği değerlendiriliyor.

Satıcı baskısının sürmesi halinde fiyatın 1 doların altına inmesi teknik açıdan sıra dışı bir gelişme olarak görülmüyor. Değerlendirmelerde, böyle bir hareketin aylık grafikte öne çıkan gerçek destek bölgesine doğru süren düzeltmenin tamamlanması anlamına gelebileceği belirtiliyor.