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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 25 haziranda bir saat içinde 61 bin dolardan 58 bin dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 25 Haziran’da bir saat içinde 61 bin doların üzerinden yaklaşık 58 bin dolara geriledi.
  • 📉 Düşüş sırasında tasfiyeler 24 saatte 1.265 milyar dolara çıktı ve piyasada satış baskısı güç kazandı.
  • 💸 Spot ETF tarafında bir günde eksi 7.439 BTC çıkışı görülürken $BTC için talep görünümü zayıfladı.
  • 🧭 Analistler, 60 bin dolar çevresindeki uzun vadeli desteğin kısa vadeli yön için kritik olduğunu vurguluyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, 25 Haziran’da son haftaların en sert satışlarından biriyle karşılaştı. Fiyat, bir saat içinde 61 bin doların üzerindeki seviyelerden yaklaşık 58 bin dolara kadar indi. Bu düşüş, piyasada Bitcoin’in kritik destek bölgelerini koruyup koruyamayacağına dair endişeleri artırdı.

İçindekiler
1 Tasfiyeler 1.265 milyar dolara ulaştı
2 Emir akışı zayıf görünümü destekledi
3 Spot ETF çıkışları baskıyı artırdı
4 60 bin dolar çevresi kritik destek olarak izleniyor

Tasfiyeler 1.265 milyar dolara ulaştı

Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam tasfiye tutarı 1.265 milyar dolara çıktı. Bu süreçte 209 bin kullanıcı etkilendi. En sert oynaklığın görüldüğü saat diliminde ise tasfiyeler 430 milyon doları aştı. Coinglass, türev piyasalardaki tasfiye verilerini izleyen bir piyasa veri platformu olarak biliniyor.

Piyasadaki satış baskısı yalnızca tek bir işlem çiftinde görülmedi; Binance üzerindeki BTC/USD, BTC/USDT, BTC/FDUSD işlemleriyle birlikte sürekli vadeli kontratlarda da eş zamanlı satışlar izlendi.

Satış baskısının tek bir kanal ile sınırlı kalmadığı görüldü. Piyasa göstergeleri, Binance’te BTC/USD, BTC/USDT, BTC/FDUSD ve sürekli vadeli işlemler tarafında aynı anda satışların devreye girdiğini ortaya koydu. Bu tablo, düşüşün dar bir alandan değil, daha geniş bir piyasa zemininden beslendiğine işaret etti.

İlk sert gerilemenin ardından hızlı bir tepki alımı geldi, ancak Bitcoin bu toparlanmayı sürdüremedi ve 59 bin dolar çevresine çekildi. Bir piyasa uzmanı, düşüş sonrasında alımların arttığını belirtirken, bu hareketin kalıcı bir yön değişimine dönüşmediği görüldü.

Emir akışı zayıf görünümü destekledi

Analiste göre panikle satış yapan bireysel yatırımcıların elindeki coinlerin, alım yapan daha güçlü oyunculara geçmiş olabileceği değerlendiriliyor. Aynı dönemde kısa pozisyonların artmayı sürdürmesi de aşağı yönlü beklentilerin güç kazandığını gösterdi.

Emir akışı istatistikleri de bu görünümü destekledi. Alım ve satım tarafındaki agresifliği ölçmek için kullanılan CVD göstergesi, fiyat düşüşü sırasında belirgin biçimde negatife döndü. Bu durum, piyasada alım emirlerinden çok satış emirlerinin öne çıktığını gösterdi.

Mini sözlük: CVD, yani Kümülatif Hacim Delta, piyasalarda alıcı ve satıcıların ne kadar agresif davrandığını izlemek için kullanılan bir göstergedir. Gösterge negatife indikçe satış yönlü emirlerin daha baskın olduğu anlaşılır.

İlk düşüşten sonra fiyatta sınırlı bir tepki görülse de CVD tarafında kayda değer bir iyileşme yaşanmadı. Bu da toparlanmanın büyük ölçüde kısa pozisyon kapamalarından kaynaklanmış olabileceğine, güçlü ve kalıcı spot talebin ise zayıf kaldığına işaret etti. Satışların devam ettiği bölümlerde gösterge yeniden aşağı yöneldi.

Spot ETF çıkışları baskıyı artırdı

Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran unsurlardan biri de spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan fonlar oldu. Güncel verilere göre bir günlük net akış eksi 7.439 BTC olarak kaydedildi. Bu miktarın parasal karşılığı yaklaşık 441.88 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Son yedi günlük dönemde net çıkış toplamı eksi 12.619 BTC’ye ulaştı. Bunun yaklaşık değeri 749.58 milyon dolar oldu. Bu çıkışlar, Bitcoin’in önceki yükseliş evrelerinde fiyatı destekleyen önemli talep kaynaklarından birinin zayıfladığını gösterdi.

DönemNet akışYaklaşık değer
1 günEksi 7.439 BTC441.88 milyon dolar
7 günEksi 12.619 BTC749.58 milyon dolar

60 bin dolar çevresi kritik destek olarak izleniyor

Analist Rekt Capital’in değerlendirmesine göre mevcut görünüm, 2022’deki düzeltme süreciyle benzerlik taşıyor. Aylık grafikte BTC fiyatının kısa vadeli trend çizgisinin altına indiği ve 60 bin dolar civarındaki daha uzun vadeli hareketli ortalamaya yaklaştığı görülüyor. Rekt Capital, kripto para piyasalarına odaklanan teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir piyasa analisti olarak öne çıkıyor.

BTC 60 bin dolar çevresindeki uzun vadeli desteğin üzerinde kalabilirse temmuz ayında bir rahatlama yükselişi görülebilir; bu seviyenin altına inilmesi halinde ise düzeltme riskinin artacağı değerlendiriliyor.

Piyasada önemli destek alanlarından biri olarak öne çıkan bu bölgenin korunup korunamayacağı, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir. Bitcoin bu seviyenin üzerinde tutunursa temmuz ayında tepki yükselişi ihtimali izlenecek. Buna karşılık uzun vadeli desteğin kaybedilmesi, düzeltmenin daha da derinleşmesi riskini gündemde tutuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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