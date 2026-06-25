Analist Diana, XRP’nin $50 yolunda belirleyici unsurun düzenleme değil talep dengesi olduğunu savunuyor

Analist Diana’nın paylaştığı son piyasa çerçevesine göre XRP’nin 50 dolara uzanan olası yükselişinde asıl belirleyici unsur düzenleyici gelişmelerden çok talebin arzı ne ölçüde aşacağı olacak. Değerlendirmede, uzun süredir piyasada öne çıkan yasal belirsizlik temasının etkisinin zayıfladığı, bundan sonraki aşamada yeni alıcıların piyasaya çıkan XRP miktarını karşılayıp karşılayamayacağının kritik hale geldiği aktarılıyor.

Düzenleme etkisi geri planda kalıyor

Uzun süre boyunca XRP’nin önündeki en büyük engelin düzenleyici belirsizlik olduğu düşünülüyordu. Piyasadaki yaygın beklenti, hukuki netliğin kurumsal benimsemeyi hızlandıracağı ve fiyat üzerinde güçlü bir yukarı yönlü etki yaratacağı yönündeydi. Ancak Diana, bu dönemin büyük ölçüde geride kaldığını, asıl sınamanın mevcut yatırımcı satışları, emanet hesaptan yapılan açılışlar ve kar realizasyonuyla piyasaya gelen arzın yeni taleple ne kadar hızlı dengelenebileceği olduğunu öne sürüyor.

XRP’nin geleceği tek bir soruya bağlanıyor: Piyasaya giren yeni talep, mevcut arzı kalıcı biçimde karşılayabilecek mi?

Analistin modelinde büyüme süreci üç aşamada ele alınıyor: Permission, Propulsion ve Premium. İlk aşama olan Permission, kurumsal erişime odaklanıyor. Düzenleyici tanınma, saklama altyapısı, bankacılık entegrasyonu, uyum çerçeveleri ve borsa yatırım ürünleri bu bölümde değerlendiriliyor.

Diana’ya göre bu başlık altında önemli eşiklerin bir kısmı zaten aşıldı. Değerlendirmede, CFTC tarafından emtia olarak tanınma, spot XRP ETF’lerinde yönetilen varlıkların 1 milyar doları aşması ve OCC tarafındaki ön onay süreci öne çıkarılıyor. Buna karşın CLARITY Act ile Federal Reserve master account başlıklarının henüz netleşmediği belirtiliyor.

Fiyat yolunda talep ve kullanım öne çıkıyor

İkinci aşama olan Propulsion ise doğrudan sermaye girişlerine dayanıyor. ETF büyümesi, kurumsal birikim ve Bitcoin gibi varlıklardan sermaye rotasyonu bu aşamada belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Analiste göre dolaşımdaki arzın bir bölümünün piyasadan çekildiği bir ortamda bu ölçekte kalıcı talep oluşursa XRP için 5 ila 10 dolar aralığı desteklenebilir.

Çerçeveye göre XRP’de bir sonraki büyük fiyat döngüsü, düzenleme başlıklarından çok talebin arzı istikrarlı şekilde aşmasına bağlı görünüyor.

Bunun ötesinde yatırım amaçlı girişlerden ziyade kullanım temelli talebin öne çıkması bekleniyor. RLUSD benimsenmesinin genişlemesi, XRP Ledger üzerindeki mutabakat faaliyetinin artması, şirket bilançolarından gelebilecek talep ve işlem hacmindeki yükselişin 10 ila 15 dolar bandı için ekonomik zemin oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı dağıtık kayıt altyapısını ifade eder. RLUSD ise Ripple’ın dolar referanslı stabilcoin girişimi olarak biliniyor ve haberde kullanım temelli talep unsurlarından biri olarak anılıyor.

En iddialı senaryo 15 ile 50 dolar aralığı

Son aşama olan Premium, en iddialı tabloyu temsil ediyor. Bu senaryoda XRP’nin 15 ila 50 dolar aralığına ulaşabilmesi için altın veya Bitcoin benzeri parasal bir prim kazanması, stratejik rezerv varlığı olarak kabul görmesi, küresel likidite aracı şeklinde konumlanması ve uluslararası finansal altyapının temel unsurlarından biri haline gelmesi gerekiyor.

CoinCodex verilerine göre XRP haber sırasında 1.07 dolardan işlem görüyor. Diana’nın çerçevesi, bundan sonraki seyrin büyük ölçüde tek bir ekonomik dengeye bağlı olduğunu ortaya koyuyor: Piyasadaki talep, oluşan arzı düzenli biçimde aşarsa Permission aşamasından Propulsion aşamasına geçiş, XRP’de yeni bir büyüme döngüsünün başlangıcı olabilir.