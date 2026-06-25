Cardano Vakfı, Brezilya’da iki yıllık ortaklıkla 130 profesyoneli blokzincir projelerine dahil edecek

Cardano Vakfı, Brezilya’nın en büyük endüstriyel eğitim ve teknoloji ağlarından SENAI São Paulo ile iki yıllık stratejik ortaklık kurdu. İş birliği, blokzincir eğitimi, araştırma çalışmaları ve kurumsal kullanım alanlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Sanayi odaklı blokzincir eğitimi öne çıktı

Taraflar, bu ortaklığın yalnızca eğitim programlarıyla sınırlı kalmayacağını, blokzincir teknolojisinin Brezilya’nın sanayi ekosistemine daha geniş ölçekte entegre edilmesini amaçladığını aktardı. Bu kapsamda iş gücü yetiştirme, araştırma girişimleri ve gerçek kullanım senaryoları öne çıkıyor. Gelişme, Cardano ekosisteminin kripto para alanının ötesinde daha somut kullanım alanlarına yöneldiğine işaret ediyor.

SENAI São Paulo, Brezilya’da sanayiye yönelik teknik eğitim ve uygulamalı araştırma alanında öne çıkan kurumlardan biri olarak biliniyor. Ortaklık, Cardano Vakfı’nın blokzincir uzmanlığı ile SENAI’nin geniş eğitim ve araştırma altyapısını bir araya getiriyor.

İlk aşama, iki haftalık teknik yoğun eğitim programıyla başladı. Bu süreçte Cardano uzmanları, SENAI bünyesindeki eğitmenlere ve araştırma profesyonellerine blokzincir mimarisi, akıllı sözleşmeler, metadata standartları ve sanayiye dönük kullanım alanları konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Cardano Vakfı LATAM Ekosistem Büyüme Uzmanı Guilherme Pereira da Silva, Brezilya imalat sanayisini dönüştürecek mühendislerin bugün SENAI sınıflarında bulunduğunu, vakfın da Cardano’yu bu eğitimin merkezine yerleştirmeye katkı sunduğunu belirtti.

130 profesyonelin ilk etapta programa katılması bekleniyor

Kuruluşların verdiği bilgiye göre ilk aşamada SENAI’nin eğitim ve araştırma birimlerinden 130 profesyonelin programa dahil edilmesi planlanıyor. Temel hedef, şirketlerin blokzincir çözümlerini kullanabilmesini destekleyecek nitelikli insan kaynağını oluşturmak.

Program, teorik anlatımın ötesine geçerek sanayi ortamında uygulanabilecek çözümlere odaklanıyor. Bu çerçevede lojistik, üretim takibi, mevzuata uyum ve kalite güvence sistemlerinde blokzincir kullanımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Araştırma başlıklarında izlenebilirlik ve dijital ürün pasaportu bulunuyor

İş birliği kapsamında blokzincir tabanlı izlenebilirlik sistemleri ve endüstriyel dijital ürün pasaportları da araştırma gündeminde yer alıyor. Bu başlıklar, üreticilerin daha şeffaf ve doğrulanabilir tedarik zincirleri kurma arayışları nedeniyle küresel ölçekte daha fazla dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Dijital ürün pasaportu, bir ürünün üretiminden tedarik zincirine ve kullanım ömrüne kadar temel verilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan kayıt yapısıdır. SDK, yazılım geliştirme kiti anlamına gelir; API ise farklı yazılımların birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan uygulama arayüzüdür.

Brezilya’nın Latin Amerika’nın en büyük üretim merkezlerinden biri olması, bu girişimi daha da önemli hale getiriyor. Eğitmenlerin, araştırmacıların ve geleceğin mühendislerinin bu alanlarda yetiştirilmesiyle birlikte, blokzincir tabanlı çözümlerin sanayiye daha kolay taşınması hedefleniyor.

Yol haritasında sertifika programları ve pilot projeler yer alıyor

İki yıllık yol haritasında sertifika programları, Cardano Academy üzerinden öğrencilere yönelik blokzincir dersleri, sanayi yöneticilerine özel eğitimler ve kurumsal odaklı ustalık sınıfları bulunuyor. Taraflar ayrıca gerçek sanayi koşullarında blokzincir çözümlerini test edecek kavram kanıtı projeleri geliştirmeyi planlıyor.

İlerleyen aşamalarda ortak geliştirilecek inovasyon programları, teknik atölyeler, yazılım geliştirme kitleri ve kurumsal kullanıcılara uyarlanmış uygulama arayüzleri de gündeme gelebilir. SENAI-SP’den Emerson Costa, yetenek gelişimini gerçek sanayi sorunlarıyla buluşturmanın Brezilya’nın rekabet gücünü destekleyebileceğini vurguladı.

SENAI-SP’den Emerson Costa, yetenek gelişiminin gerçek sanayi sorunlarıyla birleştirilmesinin teknolojik dönüşümün Brezilya için daha yüksek rekabet gücüne dönüşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Anlaşma, blokzincir ağlarının kripto para alım satımı ve merkeziyetsiz finans dışındaki gerçek kullanım alanlarında daha yoğun rekabet ettiği bir dönemde geldi. Cardano açısından bu ortaklık, Latin Amerika’nın en büyük sanayi eğitim ağlarından birinde görünürlük sağlayabilir. Kısa vadede piyasa üzerinde doğrudan etki beklenmese de girişim, sanayi alanında uzun vadeli kullanımın genişletilmesine dönük bir adım olarak değerlendiriliyor.