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BITCOIN (BTC)

Analist Bob Loukas, Bitcoin’de $59,307 seviyesine gerilemenin ardından yeni döngü için 2026 sonbaharını işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin $59,307 seviyesine inerken toplam tasfiye son 24 saatte $1.49 milyara ulaştı.
  • 📉 Son satış dalgasında en ağır kaybı kaldıraçlı uzun pozisyon taşıyan yatırımcılar yaşadı ve $BTC bu baskının merkezinde kaldı.
  • 🏢 Strategy cephesinde MSTR geriledi, STRC ise $100 nominal değere karşılık $75 seviyesine düştü.
  • 🕒 Bob Loukas, piyasanın 3 ila 5 ay yatay kalabileceğini ve yeni döngünün 2026 sonbaharına yakın başlayabileceğini öngörüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in $59,307 seviyesine gerilemesi ve son 24 saatte toplam $1.49 milyarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesi, piyasadaki satış baskısını artırdı. Piyasa analisti Bob Loukas, bu sert hareket sırasında yatırımcıları sakin kalmaya çağırırken, kripto para sektörünün yapısal olarak ayakta kaldığını, ancak sosyal medyada öne çıkarılan hızlı kazanç beklentisinin zayıflaması gerektiğini savundu.

İçindekiler
1 Tasfiyelerde kısa sürede yoğunlaşma görüldü
2 Strategy üzerindeki baskı tartışılıyor
3 Uzun vadeli dip için zaman penceresi öne çıktı

Tasfiyelerde kısa sürede yoğunlaşma görüldü

Loukas’a göre son satış dalgası, dört yıllık döngü modeli içinde doğal bir son temizlik sürecine işaret ediyor. Analist, bu süreçte en büyük darbeyi kaldıraç kullanarak alım yönünde pozisyon açan yatırımcıların aldığını belirtiyor.

CoinGlass verilerine göre borsalar son 24 saatte 212,686 yatırımcıya ait Bitcoin uzun pozisyonlarını otomatik olarak kapattı. Bu tasfiyelerin toplam büyüklüğü $1.19 milyar oldu. Son dört saatlik bölümde ise ek olarak $327.56 milyonluk pozisyon silindi.

Piyasadaki son geri çekilmenin, dört yıllık döngü içinde son bir temizlik dalgası olduğu ve özellikle kaldıraçlı alım yapan kesimi vurduğu değerlendiriliyor.

Strategy üzerindeki baskı tartışılıyor

Piyasadaki birçok uzmanın değerlendirmesine göre Bitcoin’deki düşüş, Strategy çevresinde bozulan tabloyla da bağlantılı olabilir. Şirketin hissesi MSTR gerilerken, STRC aracı $100 nominal değerine karşılık $75 seviyesine indi. Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy, bilançosunda taşıdığı 847,363 BTC ve borç yükü nedeniyle, fiyatı aşağı çekmek isteyen açığa satış odaklı fonların hedefi haline gelmiş olabilir.

Mini sözlük: Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli yazılım şirketidir. MSTR şirketin hissesini, STRC ise haberde geçen ve nominal değer üzerinden izlenen ilgili sermaye aracını ifade eder.

Yaşanan gerileme, şirketin aynı koşullarla yeni sermaye toplamasını da zorlaştırdı. CryptoQuant analistleri, nakit rezervlerindeki dengeyi yeniden kurmak amacıyla Strategy’nin yeni Bitcoin alımlarına geçici olarak ara vermesini önerdi.

GöstergeSeviye
Bitcoin fiyatı$59,307
Toplam tasfiye$1.49 milyar
24 saatte uzun pozisyon tasfiyesi$1.19 milyar
Son 4 saatte ek tasfiye$327.56 milyon
STRC fiyatı$75
STRC nominal değeri$100

Uzun vadeli dip için zaman penceresi öne çıktı

Loukas, altyapı tarafındaki kısa vadeli baskıya rağmen Bitcoin’in uzun vadeli dip oluşturma zaman aralığına girmiş olabileceğini düşünüyor. Tarihsel olarak aşırı kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesinin, trend değişiminden önce görüldüğüne dikkat çekiyor.

Loukas, hızlı bir toparlanma beklentisinin erken olacağını, düşüş evresinin tamamlanması için piyasanın 3 ila 5 ay daha yatay seyredebileceğini öngörüyor.

Buna karşın analist, kısa sürede güçlü bir fiyat toparlanmasına güvenmenin erken olacağını vurguluyor. Değerlendirmesine göre düşüş aşamasının tamamlanabilmesi için piyasanın 3 ila 5 ay daha yatay bir görünüm sergilemesi gerekebilir. Yeni döngünün başlangıcının ise 2026 sonbaharına daha yakın bir dönemde şekillenmesi bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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