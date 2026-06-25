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Kripto Para

Kripto piyasasında yaptırım trafiği büyüdü! 3,84 milyar dolarlık akışta neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRM Labs, İran bağlantılı kuruluşların 2019 ile 2026 arasında CoinEx üzerinden 3,84 milyar dolar aktardığını bildirdi.
  • 📊 Nobitex ile CoinEx arasındaki işlem hacmi bazı dönemde bir yılda 763 milyon dolara kadar çıktı ve bu akışta $BTC dahil çeşitli varlıkların kullanıldığı öne sürüldü.
  • 🏛️ ABD, 2 Haziran 2026’da Nobitex’e yaptırım uyguladı ve raporda 60’tan fazla İranlı kuruluşun bu akışlarla bağlantılı olduğu belirtildi.
  • 🔍 CoinEx daha sıkı KYC adımları açıkladı ve borsa seçiminde uyum politikalarının yeniden öne çıktığı görüldü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para sektörü, yaptırım kurallarına uyum tartışmalarıyla yeniden gündemde. TRM Labs tarafından yayımlanan bir rapora göre, İran bağlantılı kuruluşlar 2019 ile 2026 arasında CoinEx üzerinden yaklaşık 3,84 milyar dolarlık transfer gerçekleştirdi. Söz konusu akışın, uluslararası yaptırımlara rağmen küresel kripto piyasalarına erişim sağladığı öne sürüldü.

İçindekiler
1 TRM Labs raporunda öne çıkan bulgular
2 Nobitex ve CoinEx arasındaki bağlantı
3 Yaptırım süreci ve düzenleyici baskı
4 Borsalar için uyum başlığı daha kritik hale geldi

TRM Labs raporunda öne çıkan bulgular

Blockchain analiz şirketi TRM Labs, İran Merkez Bankası ve ülke içindeki kripto borsası Nobitex ile bağlantılı işlemleri izlediğini belirtti. Rapora göre fonlar, CoinEx’e ulaşmadan önce bir dizi aracı cüzdandan geçti. Bu yapının, işlemlerin doğrudan izlenmesini zorlaştırdığı ve kullanıcıların daha geniş uluslararası likiditeye erişmesine imkan tanıdığı aktarıldı.

Mini sözlük: KYC, “Müşterini Tanı” kurallarını ifade eder. Kripto borsaları bu süreçte kullanıcı kimliğini doğrulayıp işlem risklerini izleyerek yaptırım ve kara para aklama kurallarına uyumu güçlendirmeye çalışır.

TRM Labs bulgularına göre, İran bağlantılı fonlar çeşitli aracı cüzdanlar üzerinden CoinEx’e yönlendirildi ve bu yapı sayesinde kullanıcılar uluslararası yaptırımlara rağmen küresel kripto piyasalarına erişim sağladı.

Rapordaki verilere göre Nobitex ile CoinEx arasındaki işlem hacmi, en yüksek seviyesinde bir yıl içinde 763 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, iki platform arasındaki ilişkinin boyutuna işaret eden en dikkat çekici göstergelerden biri olarak öne çıktı.

Nobitex ve CoinEx arasındaki bağlantı

İran’ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex’in, ülke dışına çıkan fonlar için başlıca geçiş noktası olarak kullanıldığı iddia edildi. CoinEx ise bu varlıkların daha geniş uluslararası piyasalara bağlandığı platform konumunda gösterildi. Rapora göre 2024 itibarıyla CoinEx, Nobitex’in en büyük yabancı karşı tarafı haline geldi.

Bu rolün daha önce Binance ile ilişkilendirildiği, ancak Binance’in yaptırım kontrollerini ve uyum prosedürlerini sıkılaştırmasının ardından bu temasın azaldığı belirtildi. Böylece Nobitex ile dış piyasa arasındaki bağlantıda CoinEx’in ağırlığının arttığı ifade edildi.

Yaptırım süreci ve düzenleyici baskı

2017’de Haipo Yang tarafından kurulan ve merkezi Seyşeller’de bulunan CoinEx, sonraki dönemde daha sıkı KYC kuralları uygulamaya başladığını duyurdu. Borsa ayrıca İran merkezli kullanıcılara erişimi sınırladığını açıkladı. Buna rağmen rapor, geçmiş yıllardaki işlem akışının kapsamına dikkat çekti.

Konu, ABD makamlarının 2 Haziran 2026’da Nobitex’e yaptırım uygulamasıyla daha fazla öne çıktı. Yetkililer, borsanın İran Devrim Muhafızları Ordusu dahil bazı yapılarla bağlantılı olduğu iddiasını gerekçe gösterdi. TRM Labs ise bu kripto akışlarıyla bağlantılı 60’tan fazla İranlı kuruluş tespit ettiğini bildirdi.

Borsalar için uyum başlığı daha kritik hale geldi

Haberde öne çıkan tablo, kripto para piyasasında uyum ve denetim mekanizmalarının artık ikincil bir başlık olmaktan çıktığını gösteriyor. Düzenleyici baskının artmasıyla birlikte, işlem izleme sistemlerine ve kurumsal kontrollere daha fazla yatırım yapan platformların kullanıcı riskini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Son dönemdeki yaptırım adımlarının, güven, şeffaflık ve risk yönetimine öncelik veren platformların rekabet gücünü desteklediği görüşü de güç kazanıyor. Bu çerçevede, yatırımcıların borsa tercihinde yalnızca ücret ve ürün çeşitliliğine değil, uyum politikalarına da daha yakından baktığı anlaşılıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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