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Kripto Para

Kraken ile Maple, kurumsal kripto kredileri için onchain finansman yapısı başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kraken ile Maple, kurumsal kripto kredileri için onchain finansman yapısı başlattı.
  • 📌 Yapı, USDC finansmanı ve özel amaçlı kuruluş modeliyle Kraken’in kredi faaliyetini destekliyor.
  • 📊 Tokenleştirilmiş kredi pazarı son bir yılda yaklaşık 1,87 milyar dolardan 6,2 milyar doların üzerine çıktı ve $BTC ile Ether teminatı öne çıktı.
  • 🧭 Adım, 2022 piyasa çöküşünden sonra kripto kredi sektöründe süren yeniden yapılanma sürecinde geldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para borsası Kraken ile zincir üstü varlık yöneticisi Maple, kripto teminatlı krediler için onchain depo finansmanı tesisi başlattı. Taraflar, kurumsal dijital varlık kredilerinde geleneksel kredi piyasalarında yaygın kullanılan bir yapıyı blokzincir tabanlı sisteme taşıdı.

İçindekiler
1 Yapının temel unsurları
2 Tokenleştirilmiş kredi piyasasında büyüme
3 Sektörde paralel adımlar ve zayıf halkalar

Yapının temel unsurları

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre tesis, Kraken’in tezgah üstü kredi faaliyetlerini iflasa karşı yalıtılmış özel amaçlı kuruluş ve USDC cinsinden finansman üzerinden destekleyecek. Bu modelde Maple kıdemli finansmanı sağlarken, Kraken işlem içinde payını koruyor. Böylece Kraken’in, bilançosuna ek sermaye yüklemeden kurumsal kredi işini büyütmeyi hedeflediği aktarıldı.

Mini sözlük: Özel amaçlı kuruluş, belirli bir işlem için kurulan ayrı tüzel yapıdır. İflasa karşı yalıtılmış model ise ilgili varlıkların, ana şirketin olası iflas sürecinden hukuken ayrıştırılmasını amaçlar.

Maple, bu yapının kurumsal kreditörlere Bitcoin ve Ether ile teminatlandırılmış, fazla teminatlı kıdemli risk erişimi sunduğunu belirtti. Şirket ayrıca teminat hareketleri ile kredi performansının zincir üstünde izlenebileceğini vurguladı. Maple, tokenleştirilmiş kredi alanında faaliyet gösteren bir platform olarak biliniyor.

Maple, yapının kurumsal kreditörlere Bitcoin ve Ether destekli, fazla teminatlandırılmış kıdemli risk erişimi sunduğunu, teminat ve kredi performansının da zincir üstünde takip edilebildiğini açıkladı.

Kraken bağlantılı şirketler kredilerin oluşturulması, satışı ve operasyonel takibini üstlenecek. Temel teminatlar, Wyoming lisanslı özel amaçlı depo kurumu Kraken Financial tarafından tutulacak. Tesisin yönetim tarafını ise bağımsız özel amaçlı kuruluş yöneticisi Zaria yürütecek. Taraflar, tesisin büyüklüğü ile finansal koşullarını açıklamadı.

Tokenleştirilmiş kredi piyasasında büyüme

RWA.xyz verilerine göre tokenleştirilmiş kredi pazarı son bir yılda yaklaşık 1,87 milyar dolardan 6,2 milyar doların üzerine çıktı. Maple’ın bu alandaki en büyük platform olduğu ve yaklaşık 1,4 milyar dolarlık tokenleştirilmiş kredi varlığı yönettiği belirtildi.

MetrikDeğer
Tokenleştirilmiş kredi pazarı$6,2 milyar+
Bir yıl önceki seviyeYaklaşık $1,87 milyar
Maple’ın tokenleştirilmiş kredi varlıklarıYaklaşık $1,4 milyar

Söz konusu duyuru, 2022’deki piyasa çöküşünün ardından kripto kredi sektörünün yeniden yapılanmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Celsius ve BlockFi gibi kredi platformlarının çöküşünden sonra şirketler, kurumsal kredi kanallarını ve blokzincir tabanlı kredi altyapısını yeniden genişletmeye yöneldi.

Sektörde paralel adımlar ve zayıf halkalar

Mayıs ayında Ripple, kurumsal prime brokerage faaliyetinin kredi kapasitesini artırmak için yatırım yöneticisi Neuberger Berman’dan 200 milyon dolarlık kredi hattı aldı. Bu kaynağın, hedge fonları, alım satım şirketleri ve diğer kurumsal müşteriler için marjin kredileri ile benzer ürünleri desteklemek amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Kripto kredi piyasası, 2022 çöküşünün ardından yeniden şekillenirken şirketler kurumsal borç verme kapasitesini ve blokzincir tabanlı kredi altyapısını genişletiyor.

Aynı ay Bernstein analistleri, blokzincir tabanlı kredilerin niş kullanım alanlarının ötesine geçmesi halinde tokenleştirilmiş kredinin 4 trilyon dolarlık erişilebilir bir pazara dönüşebileceğini öngördü. Analistlere göre bu genişleme ipotek, taşıt kredileri ve küçük işletme finansmanı gibi alanlara uzanabilir.

Buna karşın merkeziyetsiz finansın bazı bölümlerinde baskı sürüyor. Radiant Capital bu ayın başlarında, 2024 yılında yaşanan 50 milyon dolarlık istismarın ardından kaybedilen fonları yerine koyamadığını ve yeni sermaye sağlayamadığını belirterek faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını duyurdu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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