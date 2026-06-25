📉 Dogecoin 30 dakikalık grafikte %5’ten fazla düşerek $0.075 seviyesinin altına indi.

Dogecoin, kripto para piyasasındaki geniş çaplı satış baskısıyla birlikte $0.075 seviyesinin altına geriledi. Kısa vadeli grafiklerde artan işlem hacmi, düşüşün zayıf işlemlerden değil, doğrudan satış ağırlığından kaynaklandığını gösterdi.

Kısa vadede satış baskısı öne çıktı

30 dakikalık grafiğe göre DOGE, %5’ten fazla değer kaybının ardından yaklaşık $0.0748 seviyesinde işlem gördü. Fiyat önce $0.080 desteğini kaybetti, ardından bu seviyenin altında yatay seyretti ve daha sonra yeni bir satış dalgasıyla aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Son kırmızı mumun, grafikteki en yüksek hacim artışlarından biriyle oluştuğu görüldü. Bu görünüm, aşağı yönlü kırılmanın düşük hacimli bir sarkmadan çok, güçlü satıcı faaliyetleriyle desteklendiğine işaret ediyor. Aynı dönemde daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşması da kısa vadeli teknik yapının zayıf kaldığını ortaya koydu.

İşlem hacmiyle desteklenen aşağı yönlü kırılma, kısa vadede satıcıların kontrolünü güçlendirdi; bu tabloda $0.075 seviyesi, alıcıların yeniden kazanması gereken ilk eşik olarak öne çıkıyor.

Analizde, Dogecoin $0.075 seviyesinin altında kaldığı sürece satıcıların $0.074 bölgesini yeniden test edebileceği belirtiliyor. Zayıflığın sürmesi halinde, daha aşağıdaki destek alanlarının gündeme gelebileceği, ancak bu seviyelerin kısa vadeli grafikte net biçimde görünmediği aktarılıyor.

Buna karşılık fiyatın kısa sürede yeniden $0.075 üzerine çıkması, anlık baskıyı hafifletebilir. Böyle bir senaryoda alıcıların kontrolü yeniden kazandığına dair daha güçlü bir işaret için $0.078 ile $0.080 aralığının geri alınması gerekecek.

$0.074 desteği kritik eşik haline geldi

Daha geniş zaman diliminde ise Dogecoin, sert satışların ardından önemli bir tarihsel destek alanını korumaya çalışıyor. Dört saatlik grafikte DOGE, kısa süreliğine $0.0741 seviyesine yaklaştıktan sonra yaklaşık $0.0753 civarında işlem gördü. Bu bölge, olası toparlanma ile yeni bir düşüş dalgası arasındaki temel sınır olarak izleniyor.

Dogecoin, 2013’te başlatılan ve özellikle sosyal medya etkisiyle geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Analist Carlos Garcia Tapia, $0.073 seviyesinin altında bir fiyat boşluğu bulunduğu uyarısında bulunuyor.

Mini sözlük: Fiyat boşluğu, belirli bir seviyenin altında ya da üstünde yakın destek veya direnç alanlarının sınırlı kalması durumunu anlatır. Bu tür bölgelerde kırılmanın onaylanması halinde fiyat hareketi daha hızlı ivmelenebilir.

Carlos Garcia Tapia’ya göre $0.073 seviyesinin altında yakın desteklerin sınırlı kalması, bu bölgenin kaybedilmesi halinde düşüşün daha hızlı derinleşmesi riskini artırıyor.

Bununla birlikte $0.074 üzerinde kalıcılık sağlanması, tepki alımına zemin hazırlayabilir. Böyle bir durumda ilk önemli direnç 12 saatlik grafikte $0.0803 seviyesinde bulunuyor. Daha güçlü bir toparlanmada ise sırasıyla $0.085, $0.0876 ve $0.0909 seviyeleri izlenecek.

Seviye Anlamı $0.075 Kısa vadede geri alınması gereken ilk eşik $0.074 Ana destek bölgesi $0.073 Altında düşüş riskinin hızlanabileceği seviye $0.0803 İlk güçlü toparlanma direnci

Genel görünümde düşüş eğilimi korunuyor çünkü Dogecoin halen alçalan direnç bandının altında bulunuyor. Bu nedenle $0.0803 ile $0.085 bölgesi aşılmadıkça olası yükselişlerin şimdilik sınırlı bir tepki hareketi olarak değerlendirilmesi bekleniyor.