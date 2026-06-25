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RIPPLE (XRP)

RLUSD arzı 800 milyon doları aştı! XRPL cephesinde dengeler neden değişiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 RLUSD arzında XRPL, 801 milyon dolarla Ethereum’u geride bıraktı.
  • 📌 Haberde, bu değişimin kurumsal tarafta XRPL ilgisini artırabileceği vurgulandı.
  • 💬 Ödemeler ve tokenizasyon alanındaki büyümenin $XRP ekosistemine görünürlük kazandırdığı belirtildi.
  • 🧭 Ethereum’un uzun süredir süren token üstünlüğüne karşı yeni bir denge oluşabileceği aktarıldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger, Ripple USD yani RLUSD arzında ilk kez Ethereum’u geride bıraktı. Ağ üzerindeki RLUSD miktarı 801 milyon dolara ulaşırken, Ethereum’daki arz 795 milyon dolarda kaldı. Bu tablo, stabilcoin rekabetinde dikkat çeken bir değişime işaret etti.

İçindekiler
1 Arzdaki değişim dikkat çekti
2 Kurumsal kullanım alanı genişliyor
3 Ethereum üstünlüğüne karşı yeni tablo

Arzdaki değişim dikkat çekti

RLUSD’de görülen bu yükseliş, yalnızca iki blokzincir arasındaki arz farkıyla sınırlı değerlendirilmiyor. Ripple ekosisteminin dolar destekli stabilcoini olan RLUSD, kurumlara yönelik kullanım hedefi ve düzenlemelere uyum vurgusuyla öne çıkıyor. Haberde aktarılan verilere göre ürün, Japonya’da düzenlenen ilk ABD doları destekli stabilcoin olarak da tanındı.

XRPL’nin 801 milyon dolarlık RLUSD arzıyla Ethereum’daki 795 milyon dolarlık seviyeyi aşması, stabilcoin pazarında kurumsal yönelimin hangi tarafa kayabileceğine dair yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

RLUSD’nin doğrudan XRPL üzerinde ihraç edilmesi, bu varlığı sisteme entegre eden kurumların aynı zamanda XRP Ledger altyapısına da bağlanması anlamına geliyor. Bu durum, ağa dahil olan kuruluşların daha sonra XRPL tabanlı başka varlık ve hizmetlere yönelmesini kolaylaştırabilecek bir ağ etkisi oluşturuyor.

Kurumsal kullanım alanı genişliyor

Metinde, RLUSD’nin bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, saklama şirketleri ve borsalar açısından güvenilir dijital dolar altyapısı olarak ilgi gördüğü belirtildi. Bu ilginin arkasında, düzenlemelere uyumlu yapı ve kurumsal kullanım için tasarlanmış teknik çerçeve bulunuyor.

Mini sözlük: Saklama şirketi, dijital varlıkların güvenli biçimde tutulması ve kurumsal müşteriler adına korunması hizmetini veren finansal kuruluştur. Tokenizasyon ise geleneksel bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir.

Perde arkasında yaşanan gelişmelerin, sadece ağdaki likiditeyi artırmakla kalmadığı ifade ediliyor. RLUSD’nin ödemeler, tokenizasyon ve gerçek dünya varlıkları alanlarında benimsenmeyi hızlandırdığı; bu nedenle büyük borsalar ile finansal hizmet sağlayıcılarının XRPL entegrasyonlarını güçlendirmeye başladığı aktarılıyor.

Ethereum üstünlüğüne karşı yeni tablo

Ethereum uzun yıllardır token ihracı konusunda baskın ağlardan biri olarak öne çıkıyordu. ERC 20 ekosisteminin borsalar, saklama kuruluşları ve finansal kurumlarla kurduğu geniş entegrasyon ağı, Ethereum’u kurumsal girişimler için varsayılan seçeneklerden biri haline getirmişti.

Buna karşın, XRPL’nin artık Ethereum’dan daha fazla RLUSD barındırıyor olması, kurumsal ilginin kademeli biçimde yön değiştiriyor olabileceğini düşündürüyor. Büyük kurumların yeni altyapıları benimserken kapsamlı uyum incelemeleri ve teknik testler yaptığı bilinirken, RLUSD’nin bu geçişi hızlandıran unsurlardan biri haline geldiği öne sürülüyor.

Bu eğilim sürerse, RLUSD’nin XRP Ledger’ı yalnızca ödeme odaklı bir ağ olmaktan çıkarıp dijital varlık sektöründe kurumsal kullanım açısından daha güçlü bir konuma taşıyabileceği değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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