XRP Ledger doğrulayıcıları, SBI’nin 24 haziranda başlattığı JPYSC adına açılan sahte tokenlara karşı uyardı

XRP Ledger doğrulayıcıları, SBI Holdings’in yen sabitli dijital varlığı JPYSC’yi devreye almasının ardından, bu ad ve kısaltmayı kullanarak oluşturulan sahte tokenlara karşı kullanıcıları uyardı. Uyarılar, JPYSC’nin XRP Ledger üzerinde çıkarılmış olabileceğine dair iddiaların yayılması sonrasında gündeme geldi. Ancak SBI, JPYSC’nin XRPL ya da başka bir açık blokzincirde yayımlandığını doğrulamadı.

Topluluk sahte JPYSC iddialarına karşı uyardı

XRPL doğrulayıcısı Vet olarak bilinen Hussein Zangana, SBI tarafından XRP Ledger üzerinde kamuya açık bir JPYSC ihracı duyurulmadığını belirtti. Bu nedenle, şu anda JPYSC koduyla görülen varlıkların şüpheli değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

SBI tarafından XRPL üzerinde kamuya açık bir JPYSC ihracına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kullanıcıların, bu adla görülen varlıklarla işlem yapmadan önce kaynağı doğrulaması gerekiyor.

Topluluktaki diğer takipçiler de bilinen SBI adresleriyle bağlantılı trustline hareketlerinin izlenmeye başladığını aktardı. Bu kontroller, ileride resmi bir ihraç gerçekleşirse zincir üstü faaliyetlerin daha kolay ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Doğrulayıcılar özellikle ihraççı adresi, trustline kayıtları ve token üst verilerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Mini sözlük: Trustline, XRP Ledger üzerinde bir hesabın belirli bir ihraççıdan çıkarılan tokenı kabul edeceğini tanımlayan kayıt yapısıdır. Bu kayıt, hangi varlığın hangi adresten geldiğinin takip edilmesinde temel kontrol noktalarından biri sayılır.

Uyarıların odak noktasında, halka açık defterlerde herkesin kolayca varlık oluşturabilmesi nedeniyle kısa sürede ortaya çıkabilen taklit tokenlar bulunuyor. Topluluk üyeleri, resmi doğrulama olmadan yalnızca isim veya kısaltmaya bakılarak herhangi bir tokenın geçerli kabul edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

JPYSC şimdilik SBI VC Trade içinde tutuluyor

SBI, JPYSC’yi 24 Haziran’da SBI VC Trade hesap sahiplerine yönelik bir yen stabilcoin olarak kullanıma açtı. Varlığın ihracı SBI Shinsei Trust Bank tarafından yapılırken, dağıtım SBI VC Trade üzerinden gerçekleştiriliyor. SBI Holdings, Japonya’nın önde gelen finans gruplarından biri olarak bankacılık, menkul kıymetler ve dijital varlık alanlarında faaliyet gösteriyor.

JPYSC’nin, SBI ile Startale Group iş birliğiyle geliştirildiği ve Japonya’daki düzenleyici çerçeve kapsamında trust tipi elektronik ödeme aracı olarak yapılandırıldığı aktarıldı. Şirket, bu modelin bazı ödeme ürünlerinde uygulanan 1 milyon yenlik işlem sınırını ortadan kaldırdığını açıkladı.

SBI, JPYSC için açık blokzincir dolaşımına yönelik teknik ve operasyonel hazırlıkların tamamlandığını, ancak dış cüzdan ve ağ transferleri için vergi ve düzenleyici onay sürecinin beklendiğini bildirdi.

Buna karşın JPYSC şu anda yalnızca SBI VC Trade hesapları içinde tutulabiliyor. Kullanıcılar tokenı dış cüzdanlara ya da kamuya açık blokzincir ağlarına aktaramıyor. Şirket ayrıca JPYSC’nin hangi açık ağda kullanılacağını da henüz açıklamadı. Bu nedenle XRP Ledger bağlantısına dair yorumlar, resmi teyit bulunmadığı için spekülasyon olarak değerlendiriliyor.

SBI Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yoshitaka Kitao, finans sektöründe blokzincire geçişin geri döndürülemez olduğunu söyledi. Startale kurucusu Sota Watanabe de dış cüzdan transferleri için teknik hazırlığın tamamlandığını, kalan başlıkların ağırlıklı olarak vergi ve düzenleme tarafında toplandığını ifade etti.