Solana 55 ila 70 dolar aralığındaki kritik desteği korurken, 100 doların üzeri için 240 dolar hedefi öne çıkıyor

Solana, son düşüşün ardından 55 ila 70 dolar bandındaki güçlü destek bölgesinde işlem görüyor. Analist paylaşımlarına göre bu alan, önceki sıçramaların başladığı seviyelerle örtüşüyor. Fiyatın yeniden 100 doların üzerine çıkması halinde daha geniş çaplı bir toparlanma senaryosu güç kazanabilir.

Çok yıllı formasyonda kritik eşik

Haftalık grafiklerde SOL, 2024’ten bu yana oluşan genişleyen yapı içinde alt sınırına yakın seyrediyor. Yaklaşık 68 dolar civarındaki görünüm, piyasanın bu bölgeyi savunup savunamayacağı açısından belirleyici kabul ediliyor. Daha önce aynı sınırın test edildiği dönemlerde yukarı yönlü tepkiler görülmüştü.

Mini sözlük: Genişleyen formasyon, fiyatın zaman içinde daha yüksek zirveler ve daha düşük dipler oluşturduğu teknik yapıyı ifade eder. Bu tür yapılarda alt ve üst sınırlar oynaklığın arttığı, kırılımın ise yön tayini açısından öne çıktığı bölgeler olarak izlenir.

CryptoCurb analizine göre 55 ila 70 dolar bölgesinin korunması halinde önce 100 dolar, ardından 200 ila 300 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşın daha büyük yükseliş senaryosunun güçlenmesi için fiyatın formasyonun üst trend çizgisini aşması gerekiyor. Analizde bu üst sınırın, yapı geliştikçe 400 dolar civarında oluşabileceği değerlendirmesi yer aldı. Formasyondan gelecek teyitli bir kırılımın ise uzun vadede 1.000 doların üzerini işaret edebileceği, ancak bunun şimdilik yalnızca spekülatif bir hedef olduğu vurgulandı.

Seviye Önemi 55 ila 70 dolar Ana destek bölgesi 100 dolar İlk güçlü geri kazanım eşiği 200 ila 300 dolar Olası orta vadeli hedef alanı 400 dolar Üst trend çizgisine yakın direnç 1.000 dolar üzeri Uzun vadeli spekülatif hedef

Öte yandan 55 doların altına inilmesi ve fiyatın bu seviyenin altında kalması, yükseliş görünümünü belirgin biçimde zayıflatabilir. Bu durumda daha derin kayıp riski artabilir.

Günlük grafikte 240 dolar ihtimali izleniyor

Günlük grafikte de benzer şekilde 60 ila 70 dolar bandı öne çıkıyor. Analist Aman’ın değerlendirmesine göre bu bölge, önceki piyasa döngüsünde önemli bir kırılım alanı olarak çalışmıştı. Son dönemde fiyat kısa süreliğine yakın vadeli sıkışma alanının altına inse de daha geniş destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Analizde, 90 ila 100 dolar bandının yeniden kazanılmasının toparlanma ihtimalini güçlendirebileceği, bu durumda 120 ila 150 dolar aralığının ardından 220 ila 240 dolar bölgesinin izlenebileceği aktarılıyor.

Göreceli güç endeksi tarafında görülen son iki dip de satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor. Mevcut RSI seviyesi yaklaşık 41’e toparlanmış durumda. Ancak bu görünüm tek başına yön değişiminin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Kısa vadede 50 ila 60 dolar bandının altına kalıcı sarkma yaşanması, taban oluşturma beklentisini zedeleyebilir. Bu nedenle piyasada ana odak noktası, destek bölgesinin korunup korunamayacağı ve ardından 100 doların yeniden aşılıp aşılamayacağı olacak.