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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 60 bin doların altına gerileyerek 54 bin dolar desteğini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Bitcoin perşembe günü 60 bin doların altına inerek 58 bin dolara kadar geriledi.
  • 📊 Teknik göstergeler, $BTC için 54 bin doların hemen altındaki bölgeyi ortak hedef olarak gösteriyor.
  • 🧭 Glassnode verilerinde 1.0 MVRV bandı 53.390 dolarda bulunuyor ve bu seviye teknik görünümle örtüşüyor.
  • 📚 Satışların derinleşmesi halinde 0.8 MVRV bandındaki 42.700 dolar seviyesi de izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, perşembe günü 60 bin doların altına inerek kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Megacap teknoloji hisselerindeki kayıpların risk iştahını zayıflatması, zaten kırılgan görünen piyasa üzerinde ek baskı oluşturdu. Gün içi işlemlerde yaklaşık 58 bin dolara kadar gerileyen BTC, haziran ayındaki kazanımlarını da sildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 54 bin dolar öne çıktı
2 Zincir üstü veriler de aynı bölgeyi işaret etti
3 Daha derin geri çekilme ihtimali de izlendi

Teknik görünümde 54 bin dolar öne çıktı

Analizde, Bitcoin’in 60 bin doların altına sarkmasının birden fazla düşüş sinyalini aynı anda devreye aldığı belirtiliyor. Dört saatlik grafikte oluşan yuvarlak tepe formasyonu, alım gücünün kademeli biçimde zayıfladığını ve yükseliş eğiliminin aşağı yönlü yapıya döndüğünü gösteriyor. Bu yapıda fiyatın taban desteğinin altına inmesiyle birlikte düşüş hedefi teknik olarak hesaplanabiliyor.

Bitcoin’in 60 bin doların altına inmesi, haziran ayı boyunca kaydedilen yükselişi tamamen sildi ve birden fazla düşüş formasyonunu teyit etti.

Söz konusu ölçüme göre aşağı yönlü hedef 54 bin doların hemen altında bulunuyor. Bu seviye, mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık %8,9 oranında ek geri çekilmeye işaret ediyor. Günlük grafikte görülen ayı bayrağı kırılımının da aynı bölgeyi göstermesi, teknik senaryonun ağırlığını artırıyor.

Mini sözlük: MVRV, Bitcoin’in piyasa değerini zincir üstünde en son taşındığı ortalama maliyetle karşılaştıran bir göstergedir. Bu ölçüm, fiyatın tarihsel olarak aşırı kar ya da aşırı zarar bölgelerine yaklaşıp yaklaşmadığını izlemek için kullanılır.

GöstergeSeviyeİşaret ettiği bölge
Yuvarlak tepe formasyonu54 bin doların altıAşağı yönlü teknik hedef
Ayı bayrağı kırılımı54 bin dolar bölgesiİkinci düşüş sinyali
MVRV 1.0 bandı53.390 dolarÖnemli destek bölgesi

Zincir üstü veriler de aynı bölgeyi işaret etti

Haberde yer verilen zincir üstü fiyat bantları da benzer bir tablo ortaya koydu. Glassnode tarafından izlenen MVRV fiyat bantları, Bitcoin’in piyasa fiyatını zincir üstünde en son hareket ettiği ortalama fiyatla kıyaslıyor. Glassnode, dijital varlıklara yönelik zincir üstü veri ve piyasa analitiği sunan bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Çarşamba günü Bitcoin yaklaşık 60.997 dolar seviyesinde işlem görürken, yeşil renkle gösterilen 1.0 MVRV bandı 53.390 dolar civarında yer aldı. Bu seviyenin teknik analizde öne çıkan 54 bin dolar bölgesiyle büyük ölçüde çakışması, söz konusu alanı daha önemli hale getirdi.

Dört saatlik ve günlük grafiklerde oluşan düşüş formasyonlarıyla MVRV 1.0 bandının aynı bölgeye işaret etmesi, 54 bin dolar çevresini kısa vadede kritik destek konumuna getirdi.

Daha derin geri çekilme ihtimali de izlendi

Buna karşın satışların hızlanması halinde daha aşağı seviyeler de gündemde kalabilir. Analizde, mavi renkle gösterilen 0.8 MVRV bandının yaklaşık 42.700 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Geçmiş piyasa döngülerinde ana düşüş diplerinin bu banda yakın bölgelerde oluştuğu, gerçekleşmemiş zararların belirgin biçimde arttığı dönemlerde satış baskısının yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Bu nedenle kısa vadede 54 bin dolar çevresi ilk önemli destek olarak izlenirken, daha derin bir çözülme halinde 42.700 dolar bandı daha geniş zaman diliminde öne çıkan bir diğer bölge olarak takip ediliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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