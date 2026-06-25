XRP 2026 yılında izlenen $1.02 desteğini test ederken, ABD’deki CLARITY Act süreci yeniden gündeme geldi

XRP fiyatı, son düşüşün ardından $1.02 çevresindeki önemli destek bölgesinde tutunmaya çalışırken, ABD’de dijital varlıklara yönelik CLARITY Act tasarısındaki ilerleme de piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, bu teknik seviyenin korunup korunamayacağının kısa vadeli yön açısından belirleyici olabileceğini aktarıyor.

XRP için kritik destek bölgesi öne çıktı

Piyasada paylaşılan teknik değerlendirmelere göre XRP, bu döngünün en önemli destek alanlarından biri kabul edilen bir bölgede işlem görüyor. Analist ChartNerdTA, 2 haftalık 200 üssel hareketli ortalama ile 300 haftalık basit hareketli ortalamanın yaklaşık $1.02 seviyesinde kesiştiğine dikkat çekiyor. Bu tür ortalamalar, fiyatın orta ve uzun vadeli eğilimini izlemek için kullanılıyor.

Mini sözlük: POC, yani Point of Control, belirli bir dönemde en yüksek işlem hacminin oluştuğu fiyat seviyesini ifade eder. EMA fiyat değişimlerine daha hızlı tepki veren hareketli ortalamadır, SMA ise seçilen dönem içindeki ortalama fiyatı eşit ağırlıkla hesaplar.

Analizde, 2022 ayı piyasasındaki dip bölgesiyle benzerlik kuruldu. O dönemde XRP, 2 haftalık 200 EMA seviyesinin yaklaşık %23 altına sarkmış, ardından döngü dibi oluşturarak toparlanma sürecine girmişti. Benzer bir yapının tekrarlanması halinde fiyatın teorik olarak $0.80 bölgesine yaklaşabileceği, ancak bunun kesin bir senaryo olarak görülmediği belirtiliyor.

ChartNerdTA’nın değerlendirmesine göre piyasa, mevcut seviyelerde oluşan POC çevresinde fiyatın tepki verip vermeyeceğini izliyor; bu alanın korunması halinde toparlanma, kırılması halinde ise daha derin düzeltme ihtimali öne çıkıyor.

Kısa vadede bazı yatırımcılar son satış dalgasının ardından son bir zayıflama ihtimalini gündemde tutarken, bazıları da temel taraftaki gelişmelerin teknik görünüm kadar olumsuz olmadığını savunuyor.

CLARITY Act düzenleme tartışmalarını yeniden öne taşıdı

Fiyat baskısı sürerken, ABD’de dijital varlık düzenlemelerine ilişkin CLARITY Act tasarısı da sektör genelindeki beklentileri etkiliyor. Tasarı, yatırım sözleşmesi niteliğindeki varlıkların SEC gözetiminde kalmasını, dijital emtia olarak sınıflandırılan varlıkların ise ağırlıklı olarak CFTC denetimine bırakılmasını amaçlıyor.

Mayıs ayında Senato Bankacılık Komitesi’nden 15’e karşı 9 oyla geçen tasarı, haziran başında Senato takvimine alındı. Buna karşın etik kuralları, geliştiricilere yönelik sorumluluk korumaları ve daha geniş düzenleme başlıkları üzerindeki tartışmalar nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği henüz netleşmiş değil.

Ripple, Washington’da sergilediği “Clarity Truck” ile politika yapıcılara çağrıda bulunarak dijital varlıklar için açık ve tutarlı kuralların oluşturulmasını destekledi.

Ripple, XRP Ledger teknolojisi üzerinde çalışan ve sınır ötesi ödeme altyapısıyla bilinen ABD merkezli bir blokzincir şirketi olarak, söz konusu düzenlemenin en görünür destekçileri arasında yer alıyor. 17 Temmuz’da New York’ta yapılması planlanan Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler saha oturumunun da yasa tasarısına ilişkin siyasi baskıyı artırması bekleniyor.

Teknik göstergeler karışık sinyal veriyor

TradingView verilerine göre genel teknik görünüm nötr olsa da alt göstergelerde zayıf tablo korunuyor. İzlenen sinyallerin 16’sı satış, sekizi nötr, ikisi ise alım yönünde bulunuyor. XRP ayrıca son 24 saatte %2.86 gerileyerek haberin yazıldığı sırada yine $1.02 civarında işlem gördü.

Gösterge Seviye Yorum Ana destek $1.00 ile $1.02 Kısa vadede kritik bölge Yakın direnç $1.14 ile $1.15 Görünümün iyileşmesi için aşılması gerekiyor Derin destek $0.81132 Alt destek bölgesi

Hareketli ortalamalar aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. 10 günlük EMA $1.12065, 20 günlük EMA $1.15322 ve 50 günlük EMA $1.23333 seviyesinde bulunurken, 200 günlük EMA $1.54315 seviyesinde yer alıyor. Buna karşılık RSI 33.89 ile aşırı satım eşiğine yaklaşmış durumda. Stokastik RSI 14.16, Williams %R ise eksi 88.51 seviyesinde ölçüldü. Buna rağmen MACD eksi 0.04456 seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

Bu tablo, satış baskısının bir miktar zayıflamış olabileceğini ancak güçlü bir toparlanma için henüz yeterli teyidin oluşmadığını gösteriyor. Piyasa katılımcıları şimdi $1.00 ile $1.02 bandının korunup korunamayacağını, yukarıda ise $1.14 ile $1.15 aralığının yeniden kazanılıp kazanılamayacağını izliyor.