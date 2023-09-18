Bitcoin (BTC) bir kez daha güçlü bir sıçrama yaptı ve 519 milyar dolarlık piyasa değeriyle son 24 saatte yüzde 3,62 yükselişle 26 bin 634 dolardan işlem görüyor. BTC’nin fiyatı teknik grafiklerde güç gösteriyor ve bundan sonrası için 31 bin dolara doğru hamle yapmak için hazır gibi görünüyor.

Teknik Bitcoin’de Yükselişe İşaret Ediyor

Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, 3 günlük zaman dilimindeki Bitcoin grafiğinin TD Sequential göstergesinin potansiyel bir satın alma sinyali verdiğini bildirdi. BTC için satın alma baskısının artmasıyla kripto kralının fiyatının 28 bin dolar ve hatta 31 bin dolar hedefiyle kanalın orta veya üst sınırına doğru gitme ihtimali söz konusu. Martinez, yükseliş sinyalinin doğrulanması kritik bir nokta görevi gördüğü için TD Risk Hattı‘nı özellikle de 24 bin 500 dolar seviyesini yakından takip etmenin önemli olduğunu söyledi.

Şu anda Bitcoin, geçmişte direnç görevi gören 26 bin 500 dolardaki destek seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyor ve 26 bin 800 dolar direncinin yakınında istikrar kazanırken ikili tepe formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. Yaklaşık 26 bin 750 dolar seviyesinde Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini engelleyebilecek bir düşen trend çizgisi bulunuyor. Bitcoin bu trend çizgisini aşmasıyla hedef seviye 27 bin dolar olabilir.

27 bin doların ötesinde 27 bin 600 dolar seviyesinin önemli bir direnç seviyesine karşılık geldiğini eklemek gerekiyor. En büyük kripto paranın bu seviyeyi aşması 28 bin dolardaki dönüm noktasına ve 31 bin dolara ulaşmanın önünü açabilir.

Bitcoin’in Fiyatını Etkileyecek Önemli Haber ve Veri Akışı

Hafta boyunca bir dizi önemli olayın Bitcoin’in fiyatının dinamiklerini etkilemesi beklenebilir. Bu noktada takip edilecek en önemli olay 20 Eylül’de Fed‘in açıklayacağı faiz kararı olacak. Aynı gün piyasa gözlemcileri FOMC‘nin ekonomik projeksiyonlarını, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz kararının açıklanmasının ardından gerçekleştirilecek basın toplantısında yapacağı açıklamaları yakından takip edecek. Powell’ın güvercin ya da şahin tonda yapacağı açıklamalar geleneksel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında da volatilitenin tetikleyicisi olabilir.

21 Eylül’de ise piyasalarda dikkatler İşsizlik Başvuruları verilerine kayacak ve analistler önceki 220 bine göre hafif bir artışla 222 bin rakamına ulaşılmasını tahmin ediyorlar. Haftayı 22 Eylül’de kapatacak olan yatırımcılar, sırasıyla 47,9 ve 50,8 olarak belirlenen Üretim PMI ve Hizmet PMI verilerini takip edecek. Bu veriler ekonominin sağlığı hakkında fikir veriyor oluşlarıyla önemliler ve beklentilerden sapma olması piyasa duyarlılığını etkileme, dolaylı olarak Bitcoin ve altcoin‘lerin fiyatını etkileme potansiyeline sahip.