G20, kripto varlıklar ve stabilcoinler için çerçeve hazırlayacak

G20, kripto varlıklar ve stabilcoinler için daha açık bir düzenleyici çerçeve geliştirme sürecini başlatma konusunda uzlaştı. Kuzey Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen toplantıda maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, dijital varlıklara yönelik düzenleme ve denetim araçlarının daha net hale getirilmesini finansal istikrar başlıkları arasında ele aldı.

Dijital varlıklara büyüme vurgusu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından salı günü yayımlanan G20 başkanlık açıklamasında dijital varlıklara da yer verildi. Maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dijital varlıkların ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeli taşıdığı görüşünü paylaştı.

G20 üyeleri, kripto varlıklar ve stabilcoinler için açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi yönünde çalışmaya başladı.

Grup, bu yaklaşımın sorumlu dijital finans uygulamalarını ve dijital varlık yeniliklerini desteklemeyi hedeflediğini, bunun yanında sınır ötesi riskler ile fırsatların da dikkate alınacağını bildirdi. Bu çerçevede yetkililer, küresel stabilcoin düzenlemelerine ilişkin Finansal İstikrar Kurulu bulgularını bekliyor.

Mini sözlük: Finansal İstikrar Kurulu, kısa adıyla FSB, küresel finans sistemini izleyen ve finansal istikrarı güçlendirmeye dönük öneriler hazırlayan uluslararası bir kuruluştur. Stabilcoin düzenlemelerinde özellikle sınır ötesi kullanım, veri erişimi ve rezerv yapısı gibi başlıklar öne çıkıyor.

Sınır ötesi etkiler izlenecek

FSB çalışmasının, küresel stabilcoin yapılarının sınır ötesi etkilerine ve stabilcoin verilerinin erişilebilirliği ile kaynaklarına ilişkin başlıklara odaklanması bekleniyor. Bu alanlar, özellikle farklı ülkelerde faaliyet gösteren ödeme temelli dijital varlıkların denetimi açısından kritik görülüyor.

Yetkililer, dijital varlık yeniliklerine alan açılırken sınır ötesi riskler ile fırsatların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal düzenlemeler sürüyor

G20 üyeleri küresel çerçeve üzerinde çalışırken, bazı ülkeler kendi ulusal düzenlemelerini yürürlüğe koymaya başladı. ABD’de GENIUS Act ödeme amaçlı stabilcoinlere yönelik federal bir çerçeve içeriyor. Avrupa Birliği ise MiCA düzenlemesini uygulamaya almış durumda.

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Japonya da kendi iç hukukuna dayanan reformlarını sürdürüyor. G20 açıklaması, bu ulusal düzenlemelerin yerine geçen bir metin olarak değil, ülkeler arasında daha uyumlu bir yaklaşım geliştirmeye dönük ortak bir çerçeve arayışı olarak değerlendiriliyor.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında ödeme sistemlerinin iyileştirilmesi ve finansal istikrarın korunması da yer aldı. Kripto varlıklar ve stabilcoinler konusunda atılacak sonraki adımların, FSB bulguları ve üye ülkelerin mevcut düzenleme deneyimleriyle birlikte şekillenmesi bekleniyor.