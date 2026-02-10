Fed Yöneticisi Waller: Bitcoin Dalgalanması Bankacılık Sektörüne Tehdit Oluşturmuyor

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher J. Waller, dijital varlıkların finansal sistemdeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Waller, Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki dalgalanmaların bankacılık sistemi için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Fed’e 2020 yılında atanan ve para politikasıyla ilgili önemli kararların alındığı kurulda yer alan Waller, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kripto Para Dalgalanması: “Oyunun Bir Parçası”

Waller, yaptığı konuşmada kripto paraların piyasa hareketlerine dikkat çekerek, burada yaşanan fiyat oynaklığının sektörün temel bir özelliği olduğuna işaret etti. Kendisinin bu konuda yaptığı yorumda, kripto piyasasındaki sert iniş çıkışların yaygın biçimde gözlendiğini ve bunun sektöre özgü bir kavram olarak bilindiğini ifade etti.

Kripto dünyasında yaşanan yükseliş ve düşüşlerin artık yaygın hale geldiği, bu durumların piyasanın kendine has bir özelliği olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Son dönemde Bitcoin’de yaşanan fiyat gerilemeleri ise uzun vadeli bakıldığında daha düşük önem taşıyor. Waller, sekiz yıl önce Bitcoin’in 10 bin dolar seviyesini görmesinin sıra dışı kabul edildiğini, bugün ise 63 bin dolara düşmesini olağandışı bir durum olarak algılama eğiliminin güçlendiğini söyledi.

Bankacılık Sistemiyle Kripto Arasındaki Ayrışma

Fed yöneticisi, kripto para piyasasında ortaya çıkan dalgalanmaların veya sert değer kayıplarının, doğrudan geleneksel bankacılık ve ödeme sistemlerini etkilemediği düşüncesini paylaştı. Waller’a göre, dijital varlık piyasası ile klasik finansal sistem arasında halen belirgin bir ayrım bulunuyor.

Kripto paraların geleneksel finans dünyasıyla büyük ölçüde bağımsız ilerlediği ve bu piyasada yaşanan şokların, büyük bir yayılma etkisi göstermediği vurgulandı.

Ayrıca Waller, kripto para piyasasının merkez bankasının günlük takibindeki ana sistemlerden uzakta yer aldığını ve bankaların olağan işleyişinin bu tür piyasa dalgalanmalarından etkilenmediğini aktararak, “Ödemeler devam ediyor. Bankalar normal mesaisini sürdürüyor.” görüşünü dile getirdi.

Kripto Varlıklar, Yeni Teknolojiler ve Düzenleyici Netlik İhtiyacı

Waller, konuşmasında kripto paraların ve blokzincir teknolojisinin giderek daha fazla kurum ve finans kuruluşunun ilgisini çektiğine dikkat çekti. Blokzincir tabanlı altyapının finans dünyasında daha hızlı ve anlık işlemleri mümkün kıldığını, özellikle de uluslararası para transferlerinde bu teknolojilerden faydalanıldığını belirtti.

Finans kuruluşlarının ve kamu kurumlarının, 7 gün 24 saat kesintisiz işlem yapılabilmesini sağlayacak yeni sistemler üzerine çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Waller, bu teknolojinin sektöre getirdiği yeniliklerin, bankaları kendi sistemlerini hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelttiğini anlattı.

Bununla birlikte, kripto varlıklar ve dijital tokenler için düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Waller, bu görevin başta ABD Kongresi ve ilgili düzenleyici kurumlara ait olduğunu aktardı. Dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırılması konusunda henüz bir sonuca varılamadığı belirtildi.

Waller, yatırımcılara yönelik olarak kripto piyasasındaki dalgalanmaların kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, bu alanın barındırdığı riskleri dikkate almayanların piyasaya girmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.