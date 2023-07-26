Meme coinler için token yakımları son derece önemli bir fiyat katalizörü. Bir de hayalet kasabaya dönenler için. Terra çöküşü tüm kripto piyasasını yerle bir etti ancak enkazı halen yaşam belirtisi gösteriyor. Terraform Labs tarafından terk edilen eski ağ bir grup mağdur ve spekülatör elinde küllerinden doğurulmaya çalışılıyor.

800 Milyonluk Yakım

Terra Luna Classic topluluğunun önde gelen üyesi Vegas, 800 milyon USTC tokeninin Ozone Protocol ile bağlantılı bir cüzdandan Terra Luna Classic topluluk havuzuna iade edilmesini öneriyor. Ancak Alex Forshaw gibi bazı önde gelen üyeler, bu tokenlerin topluluk havuzuna iade edilmek yerine burn adresine gönderilmesi gerektiğine inanıyor.

Eski Terra Rebels geliştirici grubu üyesi Vegas, Commonwealth forumuna tartışılmak üzere bir yönetişim önerisi sundu. Ozone Protocol projesi önerilen kalkınma planını aktif olarak takip etmediği için 800 milyon USTC’nin Terra Luna Classic topluluk havuzuna iade edilmesini talep ediyor.

Teklife göre, Ozone protokolü ilk olarak Terra kurucu ortağı Do Kwon tarafından önerildi ve topluluk havuzundan sağlanan fonlar kullanılarak oluşturuldu. Ozone V1 ve Ozone V2 büyük ilgi görse de başarıya ulaşamadı.

Eski Terra Rebels ve Terra Classic Revival Roadmap ortak yazarı Alex Forshaw, topluluk havuzuna göndermektense atıl USTC’yi yakmanın en iyisi olduğunu söyledi. Forshaw’a göre doğrulayıcılar ve stakerlar USTC ekibinin çalışmasını alıp çöpe atacaklardır. Ancak, bu USTC’leri yakmak repeg (yeniden fiyatın 1 dolara sabitlenmesi) anlatısını güçlendirecektir ya da topluluk bir kısmını yakıp bir kısmını topluluk havuzuna gönderebilir.

LUNC ve USTC Fiyatı 1 Dolar Olur Mu?

Uzun vadede özellikle LUNC için 1 dolar hedefi imkansız görünüyor. Trilyonluk arzın erimesi için tüm holderların ellerindeki tokenlerin çoğunu yakması gerekir. Bunu kim yapar? Eğer herkes elindeki tokenin neredeyse tamamını yakmazsa fiyat da mevcut dolaşım arzıyla asla 1 dolar olamaz. O halde LUNC için böyle bir hedef hayalin de ötesindedir.

USTC ise yazı hazırlandığı sırada 0,016 dolardan alıcı buluyor. 9,7 milyarlık arzın önemli ölçüde erimesi halinde 1 dolar hedefi yani repeg gerçekleşebilir. Fakat bunun için de 157 milyon USTC haricinde kalan 9,5 milyar (yaklaşık) tokenin yakılması gerekir. Eğer 800 milyon USTC yakılırsa bu fiyat için arz yaklaşık %10 daralacağından dolayı 0,02 dolar bölgesine harekette destekleyici olabilir. Fakat şimdilik daha fazlası değil.