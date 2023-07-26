Kripto para yatırımcılarının takip ettiği çok fazla analist var ve bunların geçmişteki başarılı tahminleri önemli bir detay. Geçmişte doğru tahminleriyle popüler olan isimlerin güncel yorumları da kayda değer. Bunlardan biri de Bluntz takma adını kullanan anonim kripto yorumcusu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü Kripto Yorumcusunun Tahminleri

Bluntz takma adıyla bilinen ünlü analist kripto borsası Coinbase (COIN), iş analitiği firması MicroStrategy (MSTR), madencilik şirketi Marathon Digital Holdings (MARA) ve Riot Platforms (RIOT) hisselerinin son düzeltici hareketlerinden sonra ralliye hazır hale geldiğini söylüyor.

“Tüm büyük kripto odaklı hisse senetlerinde %13-%20’lik güzel düşüşler… Bence bu yukarı yönlü dönüşler beklemek için iyi bir nokta. Şimdi bunların kendi yarışlarını mı yürüttükleri yoksa kriptoya liderlik mi ettikleri henüz belli değil.”

Bitcoin Uzman Yorumu

Bitcoin hakkındaki yorumunu da paylaşan ünlü isim boğaların bir geri dönüş gerçekleştirebileceğini ve kral kriptoyu 29.700 doların üzerine çıkarabileceklerini söylüyor. Analiste göre eğer bunu başarabilirlerse Bitcoin (BTC) yeni bir yıllık zirve oluşturabilir.

“Nihayet düşük aralıkları süpürdük. Ayrıca likidasyonları da çok düşük seviyelere çekmedik ki bu da iyi bir işaret. Benim için 29.700 dolar üzerindeki dört saatlik kapanış yeniden 32.000 dolar üstüne hareketin başladığı anlamına gelecek.”

Akıllı sözleşme platformu Solana‘ya (SOL) gelince analist için BTC 29.500 doları tekrar aştığında SOL Coin biriktirmek iyi bir strateji olabilir. Yatırımcılara da alım için bu bölge üstünde kapanışları tavsiye eden isim şimdilik fiyatın riskli göründüğüne inanıyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.300 dolardan alıcı buluyor. Akşam Powell tarafından yapılacak açıklamaların ardından fiyatın yönünü tayin etmesi bekleniyor. Şimdilik Bitcoin fiyatındaki düşüş DXY kazanımlarının üzerinde ve spekülatif hareket kendini belli ediyor. Biriken short pozisyonları da hesaba katarsak önümüzdeki saatlerde BTC sürpriz bir yukarı atak yapabilir.

Tersi senaryoda 28.800 ve 28.500 dolar seviyelerinin ardından 26.500 dolara kadar sert bir düşüş görebiliriz. Bunun için piyasa genelindeki resesyon endişelerinin katlanarak artması da gerekecek.