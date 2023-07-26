  • CoinTürk
  •   Kripto Çöküşünü Bilen Uzman: Bu 4’lü Ralliye Hazırlanıyor! Bitcoin Tahminini Açıkladı!

Kripto Çöküşünü Bilen Uzman: Bu 4’lü Ralliye Hazırlanıyor! Bitcoin Tahminini Açıkladı!

Özet

  • Analiste göre COIN, MSTR, MARA ve RIOT hisseleri yakında yükselişe geçecek. Kripto bağlantılı hisseler piyasaları da yukarı çekebilir.
  • Bluntz 29.700 dolar üzeri kapanışta BTC için 32.000 dolar yolculuğunun başlayacağını düşünüyor.
  • BTC 29.500 dolar üstünde kapanışlar yaparsa SOL Coin almak mantıklı olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:40
26 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının takip ettiği çok fazla analist var ve bunların geçmişteki başarılı tahminleri önemli bir detay. Geçmişte doğru tahminleriyle popüler olan isimlerin güncel yorumları da kayda değer. Bunlardan biri de Bluntz takma adını kullanan anonim kripto yorumcusu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Ünlü Kripto Yorumcusunun Tahminleri

Bluntz takma adıyla bilinen ünlü analist kripto borsası Coinbase (COIN), iş analitiği firması MicroStrategy (MSTR), madencilik şirketi Marathon Digital Holdings (MARA) ve Riot Platforms (RIOT) hisselerinin son düzeltici hareketlerinden sonra ralliye hazır hale geldiğini söylüyor.

“Tüm büyük kripto odaklı hisse senetlerinde %13-%20’lik güzel düşüşler… Bence bu yukarı yönlü dönüşler beklemek için iyi bir nokta. Şimdi bunların kendi yarışlarını mı yürüttükleri yoksa kriptoya liderlik mi ettikleri henüz belli değil.”

Bitcoin Uzman Yorumu

Bitcoin hakkındaki yorumunu da paylaşan ünlü isim boğaların bir geri dönüş gerçekleştirebileceğini ve kral kriptoyu 29.700 doların üzerine çıkarabileceklerini söylüyor. Analiste göre eğer bunu başarabilirlerse Bitcoin (BTC) yeni bir yıllık zirve oluşturabilir.

“Nihayet düşük aralıkları süpürdük. Ayrıca likidasyonları da çok düşük seviyelere çekmedik ki bu da iyi bir işaret. Benim için 29.700 dolar üzerindeki dört saatlik kapanış yeniden 32.000 dolar üstüne hareketin başladığı anlamına gelecek.”

Akıllı sözleşme platformu Solana‘ya (SOL) gelince analist için BTC 29.500 doları tekrar aştığında SOL Coin biriktirmek iyi bir strateji olabilir. Yatırımcılara da alım için bu bölge üstünde kapanışları tavsiye eden isim şimdilik fiyatın riskli göründüğüne inanıyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.300 dolardan alıcı buluyor. Akşam Powell tarafından yapılacak açıklamaların ardından fiyatın yönünü tayin etmesi bekleniyor. Şimdilik Bitcoin fiyatındaki düşüş DXY kazanımlarının üzerinde ve spekülatif hareket kendini belli ediyor. Biriken short pozisyonları da hesaba katarsak önümüzdeki saatlerde BTC sürpriz bir yukarı atak yapabilir.

Tersi senaryoda 28.800 ve 28.500 dolar seviyelerinin ardından 26.500 dolara kadar sert bir düşüş görebiliriz. Bunun için piyasa genelindeki resesyon endişelerinin katlanarak artması da gerekecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Fed Temmuz Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralarda Neler Olacak?
Son Dakika: Fed Temmuz Faiz Kararı Açıklandı! Kripto Paralarda Neler Olacak?
Nefesler Tutuldu Gözler 21:00 Kararında! Fed Kararı Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Nefesler Tutuldu Gözler 21:00 Kararında! Fed Kararı Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Bitcoin ve Altcoinler’de Nefesler Tutuldu! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin ve Altcoinler’de Nefesler Tutuldu! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Japonya Başbakanı Kishida’dan Ses Getiren Kripto Para Açıklaması!
Japonya Başbakanı Kishida’dan Ses Getiren Kripto Para Açıklaması!
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Kripto Para Piyasası Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
CoinShares Raporunda Öne Çıkan Detaylar: Kripto Para Piyasası Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Son Dakika! ABD Verileri Açıkladı: Altın, Dolar, Kripto Para Bunu Bekliyordu!
Son Dakika! ABD Verileri Açıkladı: Altın, Dolar, Kripto Para Bunu Bekliyordu!
Kriptoda Moraller Bozuk! OpenAI CEO’su Bile Kurtaramadı! BTC ve Altcoinlerde Neler Oluyor?
Kriptoda Moraller Bozuk! OpenAI CEO’su Bile Kurtaramadı! BTC ve Altcoinlerde Neler Oluyor?
Kore Bankaları Stablecoin’lere Alternatif Arayışına Girdi
Kore Bankaları Stablecoin’lere Alternatif Arayışına Girdi
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023