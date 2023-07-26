Evet, heyecanla beklenen faiz kararı şimdi açıklandı ve kripto paralar için artık uzun bir maraton başladı. Yaklaşık 10 gündür açıklanacak faiz kararının baskısıyla Bitcoin fiyatının önemli ölçüde değer kaybettiğini gördük. Peki açıklanan kararın ardından kripto para yatırımcılarını neler bekliyor? Kararın perde arkası ve bundan sonrası için beklentileri ele alıyoruz.

Fed Temmuz Faiz Kararı

Merakla beklenen faiz kararı 21:00’da biraz önce açıklandı. Toplantıdan yaklaşık 1 saat önce FedWatch 25bp artış için %96,5 ihtimal veriyordu. Katılımcıların %3,5’i ise tek seferde Fed’in 50bp artış yaparak artık faiz macerasını noktalayacağına inanıyordu. Mart ayındaki bankacılık iflasının ortasında faiz tavanının ilan edilmesi beklenirken şimdi yeni faiz artışlarına hazırlanmış bir piyasanın ortasındayız.

Bu ay boyunca gelen veriler enflasyondaki düşüşün yavaşlamaya devam ettiğini ve edeceğini teyit ediyordu. Ücret artışları ve istihdam verileri Fed’in istediği seviyede değildi. Şunu net biçimde anlamamız gerekiyor. Fed aşırı sıkılaşmanın erken gevşemeden daha riskli bir şey olarak görüyor. Buna göre Fed temkinli biçimde aşırı sıkılaşma riskini göze alarak hareket etme niyetinde.

Beklendiği gibi Fed faizleri 25bp artırdı. Bu karar gelen veriler ışığında zaten beklenen şeydi. Diğer detaylar ise şöyle;

Bankacılık sistemi sağlam ve dirençli.

Ek verileri ve bunların politika üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Ekonomik faaliyetler ılımlı bir hızla genişliyor. İstihdam oranı son aylarda güçlü seyretti, işsizlik oranı düşük kaldı.

Gelecekteki eylemler sıkılaşmanın etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı olacak.

Karar oybirliğiyle alındı. Tahvil varlıklarımızı azaltmaya devam edeceğiz.

Son artışla birlikte faizler 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek

Faiz kararı kadar önemli olan şey yaklaşık yarım saat sonra Powell tarafından yapılan açıklamalar olacak. Fed muhtemelen 25bp daha artış için sinyal verecek ve Fed Başkanının daha fazlasını da söylemesi bekleniyor. Eğer Powell aşırı şahin duruş benimserse ilerleyen dakikalarda Bitcoin ve diğerlerinin sert düşüşler yaşadığını görebiliriz.

Öte yandan bugün akşam saatlerinde spot ve türev piyasalara yüksek girişler oldu. Biriken devasa short pozisyonları da hesaba katarsak kripto para yatırımcıları her iki yöne yüksek volatilite görebilir. Karar her ne kadar düşüşü destekler nitelikte olsa da günlerdir en kötüsünü fiyatlayan piyasa artık geri dönüşe başlayabilir.