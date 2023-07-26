Piyasalarda gözler, hafta boyu FED‘in faiz kararına çevrilmişti. Piyasalardaki beklenti, FED’in politika faizini 25 baz puan artıracağı yönündeydi. Nitekim FED, politika faizini 25 baz puan artırdı. Türkiye saati ile 21.00’da açıklanan faiz kararı sonrası canlı yayında konuşmasına başlayan FED Başkanı Jerome Powell, kritik açıklamalarda bulundu.

FED’ten 25 Baz Puanlık Faiz Artışı

FED, Haziran ayında politika faizini sabit bıraksa da FED Başkanı Jerome Powell, konuşmasında yılın ilerleyen ayları adına ek faiz artışlarının sinyalini vermişti. Birçok FED yetkilisi, son haftalarda kamuoyuna verdikleri demeçlerde 2023 yılının ilerleyen aylarında ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağını ifade etmiş ve piyasalarda bu yönde bir beklenti oluşmuştu.

FED‘in Temmuz ayı toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin beklenti de 25 baz puanlık bir faizi artışı yönündeydi. Nitekim FED, politika faizini 25 baz puan artırdı. Son artış ile birlikte faizler, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

FED Başkanı Powell Canlı Yayında Açıkalamalarda Bulunuyor

Türkiye saati ile 21.00’da açıklanan FED faiz kararı sonrası canlı yayında konuşmaya başlayan FED Başkanı Jerome Powell, kritik açıklamalarda bulundu. Powell’ın konuşmasında öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

Powell: Verilere bağlı olarak gelecek toplantı kararını alacağız. Sıkılaştırmanın etkileri henüz hissedilmedi. Konut sektörü toparlandı ancak 2022 seviyesinin altında kaldı. Tüketici harcamalarındaki büyüme yılbaşına göre azaldı. İşgücü arz ve talebin daha iyi dengelendiğine dair işaretler gösteriyor.

Powell: Enflasyon bir miktar yavaşladı. Yüzde 2 hedefimiz için önümüzde uzun bir yol var. Bazı sektörlerde sıkılaşmanın etkilerini görüyorum. FOMC kümülatif sıkılaştırmayı ve gecikmeleri dikkate alacaktır. Enflasyonu düşürmek muhtemelen trendin altında bir büyüme anlamına gelecek. Gelecekteki toplantılarla ilgili henüz bir karar almadık. Toplantı öncesi veriler genel olarak beklentilere paralel geldi.

Powell: Veriler bunu söylerse Eylül ayında artış yapmayabiliriz. Veriler daha fazla artış gerektiğini söylerse bunu yaparız. Para politikasının kısıtlayıcı olduğuna inanıyoruz. Ekonomik dayanıklılık iyi bir şey. Daha güçlü büyüme daha fazla enflasyona yol açabilir. Enflasyonla ilgili tek bir veriden çok fazla sinyal alma konusunda dikkatli olacağız. Haziran TÜFE’sinden gelen sinyalin tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakacağız.

Para politikasının olduğuna inanıyoruz. Ekonomik dayanıklılık iyi bir şey. Daha güçlü büyüme daha fazla enflasyona yol açabilir. Enflasyonla ilgili tek bir veriden çok fazla sinyal alma konusunda dikkatli olacağız. Haziran TÜFE’sinden gelen sinyalin tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakacağız. Powell: Verilerin bütünü önemlidir ve özellikle enflasyondaki ilerlemeye odaklanılmalıdır. Enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Duruş daha kısıtlayıcı hale geldikçe, giderek daha fazla riskle karşı karşıya kalıyoruz. Çekirdek enflasyon hala oldukça yüksek. Politikayı bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde tutmamız gerekecek.

Powell: Çekirdek enflasyon manşetin nereye gittiğine dair daha iyi bir sinyal. İşgücü koşullarında bir miktar yumuşama hala olası bir sonuç. Bu, FOMC’nin çok fazla ileriye dönük yönlendirme yapması gereken bir ortam değil. Bugünkü karardan sonra politikanın kısıtlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Enflasyonun beklenenden daha dirençli olduğu kanıtlandı. Biraz sabırlı olmayı göze alabiliriz. Arz koşullarının normalleşmesi enflasyonun düşmesinde önemli rol oynuyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Gün boyu 29.100 dolar fiyat seviyeleri ile 29.300 dolar fiyat seviyeleri arasında nispeten yatay bir seyir izleyen ve yazının yazıldığı an itibarıyla 29.300 dolar seviyelerinde işlem gören lider kripto para birimi Bitcoin‘de henüz keskin bir fiyat hareketi gerçekleşmedi. Ethereum (ETH), FED faiz kararı sonrası kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1860 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,18 trilyon dolar seviyelerinde.

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