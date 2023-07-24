Ethereum (ETH) staking, Aralık 2020 tarihinde başladı. Yatırımcılara token’larını kilitleme ve aynı şekilde pasif gelir elde etme fırsatı sağladı. Diğer kripto paralar gibi ETH’nin de günlük olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı kripto piyasasının yükselen grafiği ilgiyi artırdı.

ETH’da Stake Verileri!

Kripto para piyasaları 2022 yılında kripto kışının ardından yazı kaleme alındığında yeniden inşa aşamasında olabilir. Bu ters rüzgarlara rağmen staking talebi ivmesi değişmedi. Token Terminal verilerine atıfta bulunan bir Twitter kullanıcısına göre, likit staking platformları aracılığıyla stake edilen toplam ETH, 2023’ün başından bu yana kademeli olarak arttı.

Merakla beklenen Shapella yükseltmesi ve 2023 yılında piyasaya sürülmesiyle ilgili heyecan, kullanıcının staking’e olan ilgisini sürdürmede büyük rol oynadı. Ayrıca para çekme özelliğinin eklenmesiyle staking daha güvenilir hale geldi.

Likit staking protokolleri, Shapella’dan sonra hakimiyetlerini genişletti ve merkezi borsalar (CEX) ve stake havuzları gibi diğer staking seçeneklerini geride bıraktı. Dune verilerine göre, Aralık 2020’de var olmayan bir kategori olan likit staking, basın zamanında toplam stake etme pazar payının %36’sını yönetiyordu.

Staking’de Artış!

DeFiLlama’ya göre likit staking, merkezi olmayan borsaları (DEX) ve borç verme protokollerini geride bırakarak sLikit staking protokollerinde kilitli toplam değer (TVL) %144 artarak yazının yazıldığı tarihte 21,6 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan 14,76 milyar dolarlık TVL ile yazı kaleme alındığında tarihteki en büyük DeFi protokolü olan likit staking devi Lido Finance (LDO) tarafından yapıldı. Lido’nun TVL’sinin listedeki sonraki sıradaki Aave’nin (AAVE) iki katından fazla olması, Lido’nun üstünlüğünün kanıtını sağladı. Sonuç olarak Likit staking platformları aracılığıyla stake edilen ETH, 2023 yılının başından bu yana kademeli olarak arttı. Ayrıca Likit staking, toplam ETH staking pazar payının %36’sını yönetti.