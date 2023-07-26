Kripto para piyasaları bu akşam yüksek volatilite görmeyi bekliyordu. Ancak Powell tarafından yapılan açıklamalar fiyatı neredeyse sabit tuttu. Peki son faiz kararı ve Powell açıklamalarının ardından kripto para yatırımcıları önümüzdeki günlerde nelere dikkat etmeli? Son durumun kapsamlı değerlendirmesi ve beklentileri ele alıyoruz.

Fed ve Kripto Paralar

Powell tarafından yapılan açıklamaları son dakika olarak kapsamlı biçimde sizlerle paylaştık. Bu açıklamaların temeli beklenti dahilindeydi. Aşırı şahin bir duruş görmedik. Bu da gelen verilerin o kadar da kötü olmadığını gösteriyor. Son gelen verilerde işsizlik beklenen düzeyde artmazken ücret artışları can sıkıcı seviyedeydi. Powell enflasyonla mücadele için ücret artış hızının daha da düşmesi gerektiğine inanıyor. En azından mevcut sıkılaşma döneminde olmasını istedikleri şey bu.

O halde önümüzdeki ay açıklanacak olan ücret artışı verisi bizim için hayati öneme sahip olacak. Kripto paraların fiyatı üzerinde de ciddi dalgalanma oluşturacak. Enflasyonun düşüş hızının yavaşladığını tekrar eden Powell bu konuda genel piyasa kanaatini sözlü biçimde ifade ediyor. Söylemediği şey baz etkisiyle düşen enflasyonun sürdürülebilir biçimde düşmediğiydi.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Asıl soru bu, Fed artık gerçekten politikanın sıkı olduğunu kabul ediyor. Enflasyondaki düşüş hızının arttığı senaryoda birkaç toplantıdan önce faiz tavanın ilan edilmeyeceğinin sinyalini aldık. Daha kötüsü eğer enflasyon düşüşü artmazsa veya durursa Fed peş peşe toplantılarda yeni faiz artışı kararları alabilir. Powell artık piyasanın sözlü yönlendirme evresinin ötesine geçtiğinin farkında ve bunu net biçimde ifade etti.

Kripto para yatırımcıları için makro ekonomik verilerin çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. PMI verileriyle Fed’in artık beklemiyoruz dediği resesyonu izlerken çekirdek enflasyon verileri bize yapışkan enflasyonun çözülüp çözülmediğini söyleyecek.

Net olan şeyler şunlar;

Bu yıl kesinlikle faiz indirimi olmayacak. Nitekim mevcut görünüme bakarsak kalan toplantıda 1 faiz artışı daha yapılıp tavan ilan edilmesi şimdilik en iyi senaryo gibi görülürken indirime gidilmesi zaten beklenemez. Eğer sürpriz biçimde enflasyonun çok hızlı düştüğünü görmezsek önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de indirime gidildiğini göremeyiz.

Faiz tavanı ilanının ardından Fed genelde 6-9 ay içinde indirimlere başlıyor. Powell gerektiği kadar sıkı kalacak dediği para politikasını erkenden gevşetmeyecektir. O halde en iyi senaryoda 9’uncu ayda faiz tavanı ilan edilirse önümüzdeki yılın ikinci çeyrek başında faiz indirimleri başlayabilir.

Risk piyasalarını yukarı çekecek gerçek bir gevşeme için Fed kesin biçimde 2025 yılını beklememiz gerektiğini söylüyor. Enflasyon %2 hedefine tahminlerine göre bu dönemde inmiş olacak ve sıkı para politikası bu bölgede enflasyonun sabitlendiğini gördüklerinde getirecekleri şey olacak.

Kripto paralar için 2023 sonuna kadar sıkı para politikasının baskısını hissetmeye devam edeceğiz. Beklenen Temmuz yükselişi gelmedi ancak Ağustos ayında PMI, İşsizlik, Enflasyon, TDI gibi veriler aşırı iyi gelirse erken faiz tavanı ilanı beklentisiyle piyasanın yükseldiğini görebiliriz.

Önümüzdeki saatlerde tüm bu maddelerin fiyatlanmaya başladığını görebiliriz. Bitcoin uzun süre dar aralıklarda sıkışıp kalmıyor. Eğer 29.700 dolar üstü kapanışlar gelirse yeniden 31.000 dolar hedeflenebilir. Beklenen şey (en azından Fed penceresinden) ise 28.800 dolar altı kapanışlarda 26.500 tabanına koşulması.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.