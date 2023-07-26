Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance bugün ilginç bir listelemeye imza attı. Binance, stabil coin olan First Digital USD‘yi (FDUSD) listelediğini açıkladı ve söz konusu kripto para resmen alım satıma açıldı.

Binance, FDUSD’yi Listeledi

Binance söz konusu kripto parayı “sıfır işlem ücretleri” ile listeleyerek aslında eşine az rastlanır bir adım attı. Peki bunda tam olarak ne gibi bir sorun var ve kullanıcılar özellikle bu listelemeye neden dikkat etmeli? Binance ile arası iyi olmayan ünlü analist ve yatırımcı Adam Cochran aslında tam olarak bunun yapılacağını günler önceden ifade edip yatırımcıları uyarmıştı. Binance’in stabil coin fırtınası günlerdir devam ediyor ve özellikle BUSD sorunu sonrası TUSD kullanımı artmış ve daha sonra TUSD’nin teknik olarak Justin Sun’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Adam Cochran ise bunu ilk açıklayanlardan olup bütün kullanıcıları Binance’e karşı uyarmış ve yakında TUSD yerine yeni bir stabil coin geleceğini aktarmıştı. Binance, FDUSD öncesinde TUSD için de işlem ücreti olmayacağını vurgulayarak çok benzer bir harekete imza attı ve şüpheler arttı.

Cochran tarafından atılan tweet sonrasında FDUSD’nin arkasındaki şirketin rezerv hesabı ile ilgili rapor Twitter üzerinde paylaşıldı. Görünüşe göre FDUSD için ABD hükümeti tarafından garanti edilen geri ödeme, sadece 532 dolar ile sınırlı. Bunun 30 Haziran tarihinde ise 1.073 dolara çıktığı görülüyor.

Cochran daha önce paylaştığı bir tweetinde de aslında yakında TUSD’nin gözden düşebileceğini ve CZ’nin bunu ayakta tutmak için farklı adımlar atacağını vurgulamıştı. Justin Sun ve CZ’nin artık “tespit edildiğini” ve olayın anlaşıldığını aktaran Cochran, aslında başka bir stabil coinin ortaya çıkabileceğini ima etti.

Binance Hakkında Haklı mı?

Tam da analistin beklediği gibi bir adım atıldı ve yayınlanan rezerv raporunda yaklaşık 1.000 dolarlık rezerv garantisine sahip olduğu görülen FDUSD, toplam arzı ve sirkülasyondaki miktarı belli olmadan ve belirtilmeden Binance üzerinde listelendi. Şimdilik hacmin ise 24 saat içerisinde 4 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Buradaki en hacimli işlem çifti ise tabii ki FDUSD/USDT oldu.

Cochran’a göre Binance’i uzun vadede büyük bir başarısızlık ve kötü sonuçlar bekliyor.