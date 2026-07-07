Dogecoin ve Bitcoin’de toparlanma zayıf kalırken, XRP grafiğinde dönüş sinyali güçleniyor

Kripto para piyasasında son günlerde görülen tepki alımları, üç büyük varlıkta farklı teknik görünümler ortaya koydu. Dogecoin ve Bitcoin’de yükseliş denemeleri şimdilik sınırlı kalırken, XRP tarafında günlük grafikte dikkat çeken bir RSI uyumsuzluğu oluştu. Buna karşın üç varlıkta da işlem hacminin güçlü bir toparlanmayı teyit edecek düzeye ulaşmadığı görülüyor.

Dogecoin’de hacim eksikliği öne çıkıyor

Dogecoin, 0.07 dolar çevresindeki yerel dipten toparlanarak son kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Ancak teknik görünüm, bu hareketin kalıcı bir trend dönüşünden çok kısa süreli bir rahatlama yükselişi olabileceğine işaret ediyor. Özellikle işlem hacmindeki zayıflık, yükseliş denemesinin en kırılgan noktası olarak öne çıkıyor.

DOGE’de son seanslarda sınırlı bir artış görülse de alım tarafındaki katılım geçmiş toparlanma dönemlerinin altında kaldı. Dogecoin’de güçlü yükselişlerin genellikle belirgin hacim artışıyla desteklendiği biliniyor. Mevcut tabloda ise alıcıların piyasaya güçlü biçimde dönmediği anlaşılıyor.

Dogecoin’de oluşan son yeşil mumlar, görece düşük katılımla şekillendiği için yükselişin geçici bir tepki hareketi olarak kalabileceği değerlendiriliyor.

Grafikte DOGE’nin tüm önemli hareketli ortalamaların altında işlem görmesi de aşağı yönlü yapının sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadede yeni bir yukarı atak görülse bile 0.08 ile 0.09 dolar aralığında yoğun satış baskısıyla karşılaşabileceği belirtiliyor. Mayıs zirvesinden bu yana süren daha düşük tepe ve daha düşük dip yapısı korunurken, bu görünüm klasik düşüş trendi tanımını destekliyor.

XRP’de RSI uyumsuzluğu izleniyor

XRP, son haftaların en dikkat çekici teknik sinyallerinden birini verdi. Fiyat 1.05 dolar bölgesine yakın yeni bir yerel dip görmesine rağmen RSI göstergesi bu düşüşü doğrulamadı. Bu durum, piyasada yükseliş yönlü uyumsuzluk olarak bilinen ve çoğu zaman olası bir dönüşün erken işaretlerinden biri sayılan bir tablo oluşturdu.

Mini sözlük: RSI, göreceli güç endeksi olarak bilinen bir momentum göstergesidir. Fiyat yeni dip yaparken RSI aynı yönde gerilemiyorsa bu ayrışma, satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir.

Bu görünüm, satıcıların fiyatı yeni kısa vadeli dip seviyelere taşıyabildiğini ancak düşüş ivmesinin zayıflamaya başladığını gösteriyor. Yine de genel trend henüz pozitife dönmüş değil. XRP halen tüm ana hareketli ortalamaların altında işlem görüyor ve özellikle 50 günlük üssel hareketli ortalama en yakın dinamik direnç olarak öne çıkıyor.

XRP’deki yükseliş yönlü RSI uyumsuzluğu, grafikte şu anda görülen en güçlü olumlu sinyal olarak öne çıkıyor; ancak kalıcı dönüş için güçlü hacimle direnç kırılması gerekiyor.

XRP bu seviyenin üzerine yerleşebilirse 1.20 ile 1.30 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Bu bölge, hem 100 günlük hareketli ortalamaya hem de daha önce destek olarak çalışan direnç alanlarına denk geliyor. Buna rağmen işlem hacminin olağan düzeylerde kalması, toparlanmanın henüz geniş katılımlı bir alım dalgasına dönüşmediğini gösteriyor.

Bitcoin’de yükseliş denemesi temkinli izleniyor

Bitcoin, 59,000 dolar çevresindeki son diplerden toparlanmış olsa da mevcut fiyat hareketi güçlü bir trend değişimini doğrulamıyor. Haziran ayındaki sert satış baskısının durması piyasaya kısa süreli nefes aldırdı, ancak daha geniş teknik yapı iyimserlikten çok temkin gerektiriyor.

Nisan ve mayıs dönemindeki yükselişi taşıyan trend çizgisinin kırılmasının ardından gelen sert tasfiye dalgası, önceki haftalardaki kazançların büyük bölümünü sildi. Bu tür hareketler zaman zaman kısa süreli tepki yükselişleri doğursa da kalıcı toparlanma için yeterli kabul edilmiyor. Üstelik son haftalardaki en güçlü hacim satış sırasında görüldü; bu da birikimden çok dağıtıma işaret ediyor.

Bitcoin’in daha güvenilir bir toparlanma sergilemesi için önce 63,000 dolar civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamayı, ardından 66,000 dolar çevresindeki 100 günlük ortalamayı aşması gerekiyor. Bu seviyeler geri alınmadıkça mevcut yükseliş, daha geniş düşüş trendi içinde teknik bir tepki hareketi olarak değerlendiriliyor.