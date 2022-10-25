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BitMEX Kurucusundan Çarpıcı Bitcoin (BTC) Görüşü: Çok Geç Olabilir!

Önde gelen kripto para şirketi BitMEX'in kurucusundan ilginç Bitcoin (BTC) yorumu! Yatırımcılar adına her şey için çok geç olabilir!
01:50
25 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, çoğu insanın Bitcoin’e (BTC) ihtiyaçları olduğunu çok geç olduğunda fark edeceğini ileri sürdü.

Bitcoin Benimsenmesi

Arthur Hayes, Crypto Banter ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin’in kitleler tarafından kişinin servetini çeşitli tehditlerden korumak için bir önemli bir araç olarak benimsenmesi gerektiğini belirtti. Ancak bu hedef için daha çok yol alınması gerektiğini ve mevcut konumda nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesinin bunu gerçekten yapacağını ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çoğu insan Bitcoin’e ihtiyacı olduğunun farkında değil. Kapılar çoktan kapandığını ve sizin Bitcoin’e ihtiyacınız olduğunu düşünün. Bitcoin’i alma zamanı bugün değil geçen aydı düşüncesi sürekli yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu yüzden çoğu insan kendine bir yatırım fırsatı bulamıyor. Bu durum devam ettikçe maddi olarak baskı altında kalabilirler. Sistemlerine takılıp kalacaklar ve bu fikri anlayan küçük bir azınlık olacak. Bence yatırımların çoğu Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi varlıkların bazılarına akacak. Başkasının sorumluluğunda olmayan bu değişimi yakalayabilir.

“Bitcoin İçin Çok Geç Olabilir!”

Bununla birlikte Arthur Hayes, Bitcoin’in büyük bir küresel kabul görmese bile değerinin önemli ölçüde artabileceğini söyleyerek çoğu insanın elindeki fırsatı kaybettikten sonra Bitcoin’in gerçek değerini göreceğinden endişe duyuyor. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Bu durum Bitcoin’in çok yükselebileceği anlamına mı geliyor? Evet. Endişelendiğim şey, insanlar bu anlatıyı yeterince erken kavramazlarsa, çok geç olur. Çünkü ‘Oh, şimdi anladım’ın’ bariz işaretlerini bekliyorsunuz. Orada otururken ‘Paramı taşımak istiyorum ve yapamıyorum çünkü bankacılık sisteminde’ diyorsunuz. Yeni bir kural var. Yatırımcılar Bitcoin’in sunduğu yeniliklerin ve kolaylıkların farkına vardıklarında o zaman daha net anlayacaklardır. Ancak endişelendiğim şey üzgünüm, çok geç demek.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 19.361 dolar seviyesin işlem görüyor.

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