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Ralli Kısa Sürdü! BTC 30.000 Doların Altında! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto para piyasalarında etkili olan yükseliş ivmesi kısa sürdü! Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) düşüşün sebebi ne? İşte detaylar!
13:41
19 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC), değeri 30.500 dolardan 29.300 dolara geriledi. Uzun süre sonra 30.000 dolar seviyesini aşan kripto para biriminin düşüşünün sebebi ne?

BTC’de Düşüş!

Yatırımcıların, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin bir nebze olsun hafiflemesine rağmen değerini koruyan varlıklar konusunda yeniden iyimser olmaları kripto para piyasalarında bir yükseliş hareketi başlatmıştı. Son zamanlardaki iniş ve çıkışlara rağmen Bitcoin, paralarını yatırmak için güvenli ve güvenilir bir yol arayan yatırımcılar arasında popüler bir seçim olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte bir başka popüler kripto para birimi olan Ethereum, Shangai yükseltmesinden bu yana Bitcoin’e karşı önemli kazanımlar elde ediyor. ETH’nin değeri artmaya devam etti ve son zamanlarda etkileyici bir başarı olan 2.100 dolara ulaştı. Ancak bu ani değer artışı da bir miktar dirençle karşılaştı ve ardından Ethereum yeniden 2.000 dolar seviyesinin altına geri çekildi.

ETH Hareketi!

Beklenen Shangai yükseltmesinin, Ethereum’un son başarısına önemli bir katkıda bulunan faktör olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle yükseltme, Ethereum ağının işlevselliğini ve verimliliğini önemli ölçüde iyileştirerek kripto para birimine yatırım yapmak için güvenilir ve verimli bir yol arayan yatırımcılar için daha çekici hale getirdi.

Öte yandan açıklanan verilere göre Çin’in GSYİH’si, yetkililerin COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmesiyle birlikte tüketim ve bireysel satışlardaki artışın etkisiyle 2023’ün ilk çeyreğinde %4,5 büyüdü. Bu büyüme önceki çeyreği geride bıraktı ve geçen yılın en hızlısı oldu. Çin’in büyümesi, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğu için küresel piyasalar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Çin’de tüketim ve bireysel satışlardaki artış, mal ve hizmetlere olan talebin arttığını ve bunun da Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine olan talebin artmasına yol açabileceği öne sürülüyor.

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