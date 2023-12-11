Bitcoin Neden Düşüyor? Önemli Veriler ve Olası Senaryolar İle BTC Fiyat Analizi

Bitcoin fiyatı 11 Aralık gecesi bir satış baskısı ile karşılaştı ve yaklaşık %7,5 düşerek 40.640 dolar seviyesine geriledi. Yaşanan bu düşüşte ise fiyat düşüşüne birden fazla faktör katkıda bulundu. Peki yazının yazıldığı sırada 42.264 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için önümüzdeki süreçte neler bekleniyor? Birlikte inceliyoruz.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin’in 11 Aralık gecesi yaşadığı düşüş, aşırı alım koşullarında vadeli işlem piyasasına yönelik bir senaryonun ele alındığını gösteriyor. Özellikle Bitcoin’in günlük göreceli güç endeksi (RSI) 5 Aralık’tan bu yana 70’in üzerinde işlem görüyor ve bu da Bitcoin fiyatının aşırı fiyatlandığını gösteriyor. Aşırı satın alınmış bir RSI seviyesi genel olarak alıcıların azalması ve satıcıların artması ile yerel piyasa tepelerinin oluşmasına yol açar.

Zincir içi veriler de yatırımcılar arasında yukarı yönlü bir tükenme olduğunu gösteriyor. Örneğin, Bitcoin yatırımlarından kar elde eden yatırımcıların oranını temsil eden net gerçekleşmemiş kar/zarar (NUPL) göstergesi Aralık 2021’den bu yana ilk kez 0,5’in üzerine çıkarak dikkat çekti.

Özetle çoğu Bitcoin yatırımı şu anda gerçekleşmemiş kazançların üzerinde oturuyor ve bu da yatırımcıların mevcut piyasa zirvelerinde kar elde etme olasılığını artırıyor.

Bitcoin Fiyatına Dair Olası Senaryolar

Bitcoin madencilerinin rezervlerinin izlenmesi ise kar elde etme senaryosunu daha da sağlamlaştırıyor. CryptoQuant tarafından takip edilen cüzdan verilerine göre Bitcoin’in 11 Aralık gecesi yaşadığı düşüşü madencilerin Bitcoin varlıklarında önemli bir düşüşü takip ediyor. Bu durum, madencilerin kripto borsalarına yönelik Bitcoin akışlarının artmasıyla aynı zamana denk geliyor ki bu da satış yapma niyetinde olduklarını ya da zaten satış yaptıklarını gösteriyor.

Görünüşe göre madenciler ödüllerini yarı yarıya azaltacak olan halving etkinliği nedeniyle karlarını güvence altına alıyor. Yükselen hash oranının işaret ettiği artan rekabet ile birleştiğinde bu durumda Bitcoin madencileri muhtemelen nakit varlıklarını güçlendiren stratejiler benimseyeceklerdir.

Bitcoin’de yaşanan fiyat düşüşü vadeli işlem piyasasında 87 milyon dolar değerinde long pozisyonun tasfiye edilmesiyle aynı zamana denk geldi. Buna karşılık sadece 9,91 milyon dolar değerinde short pozisyon tasfiye edildi.

Piyasa çok sayıda long pozisyonu likide ettiğinde vadeli işlem doğası gereği aniden önemli miktarda varlık satar. Bu durum diğer long pozisyonda bekleyen yatırımcılar tarafından belirlenen zararı durdur emirlerini tetikleyerek daha fazla satış baskısı yaratabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.