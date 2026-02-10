Ripple, Kurumsal Saklama Hizmetlerini Figment ve Securosys İş Birlikleriyle Genişletiyor

Ripple, kurumsal dijital varlık saklama çözümü Ripple Custody’nin yeteneklerini geliştirmek amacıyla Figment ve Securosys ile yeni ortaklıklar kurdu. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve saklama alanında kurumsal müşterilere yönelik altyapısını güçlendirmek için son dönemde çeşitli iş birliklerine ve satın almalara yöneliyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Palisade’i satın almıştı ve yeni entegre edilen teknolojilerle birlikte hizmet yelpazesini geliştirmeyi sürdürüyor.

Kurumsal Saklamada Teknolojik Gelişmeler

Figment ile yapılan anlaşma, Ripple Custody hizmetine stake etme fonksiyonu eklenmesini sağlıyor. Bu kapsamda, bankalar, saklama şirketleri ve düzenleyici kurumlara tabi kuruluşlar, kendi doğrulayıcı altyapılarına ihtiyaç duymadan blokzincir üzerinde staking faaliyetlerine katılım imkanı elde ediyor. Bu sayede, kurumsal güvenlik ve yönetişim standartlarının korunmasına da odaklanıldığı belirtiliyor.

Müşteriler, Figment’in altyapısı sayesinde Ethereum ve Solana gibi büyük blokzincir ağlarında staking hizmetlerini kullanabiliyor. Figment’in üst düzey yöneticisi Ben Spiegelman, iki tarafın teknoloji birikimini birleştirerek düzenlemelere tabi kurumların müşterilerine çeşitli blokzincir ağlarında staking ödülleri sunmasının önünü açtığını ifade etti.

Figment’in iş geliştirme ekibi, Ripple’ın kurumsal düzeydeki saklama teknolojisinin Figment’in güvenli staking altyapısıyla birleşmesinin, düzenleyici kurumlara sahip kuruluşlar için yeni fırsatlar doğurduğunu vurguluyor.

Securosys İş Birliğiyle Güvenlik Katmanı Güçleniyor

Ripple’ın bir diğer iş birliği ise siber güvenlik ve donanım tabanlı şifreleme çözümleri sunan Securosys ile oldu. Bu kapsamda, Ripple Custody artık CyberVault HSM ve CloudHSM teknolojilerine destek verdiğini açıkladı. Böylece, kurumlara anahtar saklamada hem bulut hem de şirkete özel ortamda konuşlandırma esnekliği tanınıyor.

Ripple, Securosys entegrasyonunun sektörde donanım güvenlik modülü kullanımındaki maliyet, karmaşıklık ve yavaş tedarik süreçlerine çözüm getirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca, platformda desteklenen HSM sağlayıcılarının sayısının artması sayesinde, farklı regülasyonlara tabi kurumlara daha fazla hareket alanı sunuluyor.

Securosys CEO’su Robert Rogenmoser, CyberVault HSM teknolojilerinin Ripple Custody ile entegrasyonu sayesinde kurumların daha kısa sürede karmaşıklık yaşamadan, anahtar yönetimi üzerinde tam kontrol sahibi olabileceğine dikkat çekiyor.

XRP Ağında Hareketlilik Sınırlı Kaldı

Ripple’ın kurumsal hizmet alanında yaptığı hamlelere rağmen, XRP Ledger üzerinde gerçekleşen zincir üstü işlemlerde önemli bir artış gözlenmedi. Verilere göre, XRPL ağında kilitli toplam değer yıl başında yaklaşık 80 milyon dolarken, son dönemde 49,6 milyon dolara geriledi. Bu da DeFi ekosistemindeki aktivitenin azaldığına işaret ediyor.

Ağda dolaşımdaki stabil kripto varlıkların piyasa değeri ise 415,85 milyon dolar civarında seyrediyor. Bu, blokzincirin sabit bir büyüme temposuna sahip olduğunu ancak ivmenin şu an itibarıyla sınırlı olduğunu gösteriyor. Ripple’ın kurumsal stratejisinin ağırlıklı olarak saklama, mutabakat ve belirli finansal kullanım alanlarına odaklandığı, dolayısıyla ağdaki genel DeFi metriklerine tam yansımadığı değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, kurumsal alandaki yeni anlaşmaların ve hizmetlerin, XRP fiyat performansına henüz anlamlı bir etki yaptığı söylenemiyor. Piyasa verilerine göre, XRP son bir ayda yüzde 32 oranında gerilemiş durumda. Yazının hazırlandığı sırada XRP’nin fiyatı 1,44 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da günlük bazda hafif bir düşüşe işaret ediyor.