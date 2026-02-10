Bitcoin, Büyük Yatırımcıların Maliyet Seviyesinin Altında İşlem Görüyor

Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketleri, piyasada önemli bir referans kabul edilen bir eşiğin altına geriledi. Zincir üstü analiz platformlarından elde edilen verilere göre, portföyünde 100 ila 1.000 arasında Bitcoin bulunduran büyük yatırımcılar için ortalama maliyet seviyesi olan “gerçekleşen fiyat”, güncel fiyatın bir miktar üzerinde kaldı. Bu grupta yer alan cüzdanların toplam büyüklüğü, mevcut piyasa değerlerinde yaklaşık 7 milyon ila 70 milyon dolar aralığında seyrediyor.

Büyük Yatırımcıların Ortalama Maliyeti ve Piyasa Etkisi

Gerçekleşen fiyat, belirli bir yatırımcı grubunun sahip olduğu Bitcoin’leri son hareket ettirdiği andaki ortalama maliyetini gösteriyor. 100–1.000 arası Bitcoin tutan yatırımcılar için hesaplanan bu seviye, bugünkü verilere göre yaklaşık 69.000 dolar civarında ölçülüyor. Son düzeltme ile birlikte Bitcoin’in fiyatı, bu noktadan aşağıda işlem görmeye başladı.

Bitcoin fiyatı, bu yatırımcı grubunun ortalama maliyetinin altına indiğinde, söz konusu cüzdanların kâğıt üzerinde geçici bir zararda olduğu görülüyor. Geçmiş dönemde bu gibi durumlar, ilgili yatırımcı kitlesinde stresi artıran ve piyasada kısa vadeli volatil hareketlerden ziyade daha uzun süreli dengelenme ya da zayıflama eğilimi ile ilişkilendiriliyor.

100–1.000 BTC aralığındaki cüzdanların ortalama aldıkları fiyat seviyesinin altına inilmesi, bu yatırımcıların maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor.

Tarihsel Karşılaştırmalar ve Nadir Görülen Bir Durum

Benzer bir fiyat hareketi, daha önce Haziran 2022’de Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra yaşanmıştı. O dönemde, büyük yatırımcıların gerçekleşen fiyatı altında kalınan süre yedi ayı bulmuştu. Bununla birlikte, bu tür bir hareketin tekrarlanacağına dair kesin bir değerlendirme bulunmuyor. Tarihsel örnekler, bu seviyenin altına inilmesinin genellikle kısa süreli inişlerden ziyade, daha uzun soluklu konsolidasyon ya da zayıflama dönemleriyle örtüştüğünü gösteriyor.

Bitcoin’in, büyük yatırımcıların maliyet seviyesinin altına inmesinin alışılmadık bir sinyal olduğu, geçmişte genellikle uzun süreli dengelenme dönemlerine denk geldiği gözlemleniyor.

Piyasa Yapısı ve Yatırımcı Davranışları

Analistlere göre, bu veri, piyasa dinamiklerinde daha geniş çaplı bir risk azaltma eğilimine işaret ediyor. Yani fiyat hareketinin yalnızca kısa vadeli dalgalanmalardan değil, aynı zamanda önemli yatırımcıların pozisyonlarındaki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, büyük yatırımcıların gerçekleşen fiyatında uzun vadede yukarı yönlü bir eğilim devam ediyor. Bu durum, bu grubun farklı piyasa döngülerinde ortalama olarak daha yüksek seviyelerden Bitcoin biriktirmeye devam ettiğini ima ediyor.

Sonuç olarak, Bitcoin’in büyük yatırımcıların ortalama maliyetinin altına gerilemesi nadir rastlanan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu seviye tek başına piyasada yön veya kesin bir sonuç belirlemese de, söz konusu yatırımcı kitlesindeki maliyet dinamiklerindeki değişim, önceki döngülerde piyasanın göz ardı etmediği bir unsur olarak öne çıkıyor.