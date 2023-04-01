Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dogecoin Yeni Bir Rekor Kırabilecek Mi: İşte DOGE Gerçekleri!

Dogecoin rekorunu 0,7 dolar ile kırmıştı. Popüler meme coin’in yeni bir rekor kırması için uygun ortam var mı? Önemli detaylar!
12:52
1 Nisan 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE), 2021 boğa piyasası sırasında milyarder Elon Musk’ın Twitter hesabında coin hakkında yaptığı paylaşımlarla etkileyici bir ralli gerçekleştirdikten sonra gündeme geldi. Ancak, ayı piyasası devam ederken meme coin o zamandan beri bu kazançların çoğunu kaybetti. Dogecoin, Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %90 altında seyrederken, şimdi merak edilen soru DOGE’un tekrar 0,7 dolara ulaşıp ulaşamayacağı.

Dogecoin Yeni Rekor Kırabilecek Mi?

Dogecoin hala alandaki en büyük kripto paralardan biri olarak istikrarını koruyor ancak kripto parayla ilgili endişe verici bir gerçek de sınırsız bir arza sahip olması. Arzı 21 milyonla sınırlı olan Bitcoin ya da arzı düşük tutmak için bir yakma mekanizması sağlayan Ethereum’un aksine, meme coin’in arzını düşük tutan hiçbir şey yok.

Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, DOGE arzı şu anda her yıl yaklaşık 5 milyar kripto para oranında artıyor. Bu da yıllık %4’lük bir enflasyon oranı anlamına geliyor ki, özellikle arzı azaltmanın bir yolu olmadığında bu oran oldukça yüksek.

Bununla birlikte, meme coin tamamen hype tarafından yönlendirilen bir coin, bu nedenle fiyat hareketleri için token ekonomisine daha az ve topluluğun DOGE hakkında nasıl hissettiğine daha fazla güvenme eğiliminde. Bunun bir örneği, toplam arzı trilyonlarca olan ve yine de 2021 boğa piyasasında muazzam bir başarı yakalayan Shiba Inu olabilir.

Ancak DOGE’nin 0,7 doları görmesi ve bu seviyeyi aşarak yeni bir ATH belirleme olasılığı, ayı piyasası sırasında bile Elon Musk gibilerden hala destek aldığı göz önüne alındığında muhtemel görünüyor. Ayrıca son zamanlarda dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Burger King’den destek görerek de DOGE fiyatını yükseltti.

DOGE Fiyat Performansı

Dogecoin’in fiyatı şu ana kadar genel kripto piyasasının performansı ile korelasyon gösterdi. Çoğu coin, 2021’deki tüm zamanların en yüksek değerlerinden önemli ölçüde düştü ve DOGE de bir istisna değil. Ancak daha da önemlisi, meme coin Bitcoin’in fiyat trendlerini takip etmeye devam ediyor. Bu da, Bitcoin kaçınılmaz olarak tekrar yükselişe geçtiğinde DOGE’nin de bunu takip edeceği anlamına geliyor olabilir.

Öte yandan Dogecoin’in piyasadan bağımsız olarak Mart ayında bir yükseliş ve düşüş grafiği çizdiği de görülüyor. Mart ortasında DOGE bazı yükselişler yaşarken sın iki hafta düşüş yaşandı ve kazanımların çoğu silindi. Yazının kaleme alındığı sırada ise Dogecoin, son 24 saatte kaydettiği %3,5 artış ile 0,077 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Elon Musk, 258 Milyar Dolarlık Dava ve Dogecoin: DOGE Sahipleri Dikkat!
Elon Musk, 258 Milyar Dolarlık Dava ve Dogecoin: DOGE Sahipleri Dikkat!
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı Sessiz Kalmadı! Kripto Para Topluluğu Onu Destekledi!
Dogecoin (DOGE) Kurucu Ortağı Sessiz Kalmadı! Kripto Para Topluluğu Onu Destekledi!
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Dogecoin’de (DOGE) Analist Yorumları! Meme Token’da Nisan Beklentisi!
Dogecoin’de (DOGE) Analist Yorumları! Meme Token’da Nisan Beklentisi!
Santiment Verileri Her Şeyi Ortaya Koydu! Shiba Başı Çekti Bu 2 Memecoin’de Hareketlilik Başladı!
Santiment Verileri Her Şeyi Ortaya Koydu! Shiba Başı Çekti Bu 2 Memecoin’de Hareketlilik Başladı!
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Kritik Seviyedeki Hedefler Belirlendi! İşte BTC, ETH, DOGE, XRP ve SOL Tahmini!
Piyasaların Gözü Kulağı Bu Meme Token’da! Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum!
Piyasaların Gözü Kulağı Bu Meme Token’da! Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023