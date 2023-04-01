Dogecoin rekorunu 0,7 dolar ile kırmıştı. Popüler meme coin’in yeni bir rekor kırması için uygun ortam var mı? Önemli detaylar!

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Dogecoin (DOGE), 2021 boğa piyasası sırasında milyarder Elon Musk’ın Twitter hesabında coin hakkında yaptığı paylaşımlarla etkileyici bir ralli gerçekleştirdikten sonra gündeme geldi. Ancak, ayı piyasası devam ederken meme coin o zamandan beri bu kazançların çoğunu kaybetti. Dogecoin, Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %90 altında seyrederken, şimdi merak edilen soru DOGE’un tekrar 0,7 dolara ulaşıp ulaşamayacağı.

Dogecoin Yeni Rekor Kırabilecek Mi?

Dogecoin hala alandaki en büyük kripto paralardan biri olarak istikrarını koruyor ancak kripto parayla ilgili endişe verici bir gerçek de sınırsız bir arza sahip olması. Arzı 21 milyonla sınırlı olan Bitcoin ya da arzı düşük tutmak için bir yakma mekanizması sağlayan Ethereum’un aksine, meme coin’in arzını düşük tutan hiçbir şey yok.

Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, DOGE arzı şu anda her yıl yaklaşık 5 milyar kripto para oranında artıyor. Bu da yıllık %4’lük bir enflasyon oranı anlamına geliyor ki, özellikle arzı azaltmanın bir yolu olmadığında bu oran oldukça yüksek.

Bununla birlikte, meme coin tamamen hype tarafından yönlendirilen bir coin, bu nedenle fiyat hareketleri için token ekonomisine daha az ve topluluğun DOGE hakkında nasıl hissettiğine daha fazla güvenme eğiliminde. Bunun bir örneği, toplam arzı trilyonlarca olan ve yine de 2021 boğa piyasasında muazzam bir başarı yakalayan Shiba Inu olabilir.

Ancak DOGE’nin 0,7 doları görmesi ve bu seviyeyi aşarak yeni bir ATH belirleme olasılığı, ayı piyasası sırasında bile Elon Musk gibilerden hala destek aldığı göz önüne alındığında muhtemel görünüyor. Ayrıca son zamanlarda dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Burger King’den destek görerek de DOGE fiyatını yükseltti.

DOGE Fiyat Performansı

Dogecoin’in fiyatı şu ana kadar genel kripto piyasasının performansı ile korelasyon gösterdi. Çoğu coin, 2021’deki tüm zamanların en yüksek değerlerinden önemli ölçüde düştü ve DOGE de bir istisna değil. Ancak daha da önemlisi, meme coin Bitcoin’in fiyat trendlerini takip etmeye devam ediyor. Bu da, Bitcoin kaçınılmaz olarak tekrar yükselişe geçtiğinde DOGE’nin de bunu takip edeceği anlamına geliyor olabilir.

Öte yandan Dogecoin’in piyasadan bağımsız olarak Mart ayında bir yükseliş ve düşüş grafiği çizdiği de görülüyor. Mart ortasında DOGE bazı yükselişler yaşarken sın iki hafta düşüş yaşandı ve kazanımların çoğu silindi. Yazının kaleme alındığı sırada ise Dogecoin, son 24 saatte kaydettiği %3,5 artış ile 0,077 dolardan işlem görüyor.