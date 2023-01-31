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Devletler kendi blockchain tabanlı itibari para birimleri üzerinde fazlasıyla kafa yoruyor ve bunu potansiyel faydalarını görüyorlar. Gizlilik ihlalleri daha fazla gözetim riski gibi bazı tartışmalı konuları görmezden gelirsek blockchain tabanlı itibari para birimleri birçok açıdan insanların faydasına olan bir şeydir. Çin bunu başardı sırada diğer devletler var.

Ripple Haberleri

Ripple her ne kadar SEC davası nedeniyle kendini XRP Coin’den soyutlamaya çalışsa da herkes XRP’yi halen Ripplecoin olarak biliyor. Çünkü ilk ihraç sürecinde onun reklamı bu şekilde yapıldı. San Francisco merkezli kripto şirketi Ripple yeni bir dijital para pilot programı üzerinde çalışıyor. Karadağ Başbakanı Dr. Dritan Abazovic, ülkesinin merkez bankasının ülke için ilk dijital para birimini için Ripple ile pilot proje başlattığını açıkladı.

Dr. Abazovic, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin merkez bankası birimi ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) başkan yardımcısı James Wallis ile bir araya geldi. Başbakan, Ripple’ın “daha fazla finansal erişilebilirlik ve kapsayıcılık” sağlayabilecek bir ödeme altyapısı geliştirmeye yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

XRP Coin Geleceği

Ripple birçok devletle pilot uygulama başlattı ancak bunun XRP Coin üzerinde ciddi bir etkisi olmadı. Davanın sonuçlanmasının ardından Ripple yetkilileri XRP Coin ile aralarındaki mesafeyi korumaya devam edebilir. Bu durum Ripple’ın başarılarının XRP fiyatı üzerinde herhangi bir etkisi olmamasına neden olabilir.

Kripto hukuk uzmanı Jeremy Hogan ise XRP Ledger’ın (XRPL) Ripple CBDC projeleriyle çeşitli şekillerde etkileşime girebileceğini düşünüyor.

“Bir olasılık, bir CBDC’nin XRPL’nin üstünde belirli bir token tarafından temsil edilen bir IOU olarak çıkarılabilmesidir. Bu, CBDC’nin XRP Ledger’ın hızlı/verimli mutabakat sürelerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Bir başka olasılık da CBDC’nin Merkez Bankasının XRPL üzerinde kullanıcıların CBDC’yi yatırmasına ve çekmesine olanak tanıyan bir ‘ağ geçidi’ açmasıdır. Bu, CBDC’nin XRP ve XRP Ledger üzerindeki diğer dijital varlıklarla birlikte kullanılmasına olanak sağlayacaktır.”

Eğer Hogan haklı çıkarsa bu durum XRP fiyatı üzerinde büyük sonuçlar doğurabilir. Yine de artmaya devam eden arz altcoinin ATH seviyesine tekrar ulaşma ihtimalini engelliyor. XRP fiyatının 4 dolar seviyelerini görmesi için 400 milyar dolarlık seyreltilmiş piyasa değerine sahip olması gerekiyor.