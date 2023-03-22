Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkez bankası başkanlarına uykusuz geceler yaşatan bankacılık krizi kripto para, altın gibi varlıklara pozitif yansıdı. ABD sınırsız para basma yeteneğini kaybetmemek için bankaları kurtarmaya çalışıyor ve 250 bin dolarlık FDIC sigortası limiti iflas eden bankalarda kaldırıldı. O halde diğer bankalar da gönül rahatlığıyla iflas edebilir. Çünkü FDIC müşterilerinin varlıkları güvence altına alıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Teksas Milletvekili Cody Harris, vatandaşların BTC madencilerini rahatlatan Bitcoin madenciliği tasarısı ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Sushi DAO CEO’su Jared Grey’e mahkeme celbi gönderdi. Kripto paraların kümülatif değeri 10 Mart’tan bu yana hızla artmıştır. Yukarı yönlü hareket 21 Mart’ta 1,17 trilyon dolarlık yeni bir yıllık en yüksek seviyeyle sonuçlandı. Bu, Ağustos 2022’nin en yüksek seviyesi olan 1,18 trilyon doların biraz altındadır.

Artış, 1,04 trilyon dolarlık yatay destek alanının geri alınmasına neden oldu ve RSI’ın düşüş eğilimi trend çizgisinden çıkmasını sağladı. Artışın devam etmesi halinde bir sonraki direnç 1,30 trilyon dolar olacaktır. Ancak trendin tersine dönmesi halinde TOTALCAP 1,04 trilyon dolara gerileyebilir.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı da 10 Mart’tan bu yana hızla arttı. Yukarı yönlü hareket, 28.567 dolarlık zirveyle sonuçlandı. Bu, 24.800 dolar direnç alanının geri kazanılmasına ve RSI’nın düşüş eğilimi trend çizgisinden kopmasına neden oldu. Artış devam ederse, bir sonraki direnç 31.600 dolar olacaktır. Ancak, ralli ivme kaybederse, fiyat tekrar 24.800 dolar bölgesine düşebilir. Eğer Bitcoin fiyatı 31.600 doları aşabilirse bu kümülatif değerin 1,2 ve 1,25 trilyon dolar seviyesini aşmasını sağlayabilir. Bu akşam gelecek Fed açıklamaları ise aşağı veya yukarı yöndeki hedeflere koşuşu tetikleyecektir. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sürede 28.222 dolarda bulunuyor.

Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği XRP Coin ise son 24 saatin yıldızı oldu. XRP fiyat artışı devam ederse, bir sonraki direnç 0,52 dolar bölgesidir. Son ralli 0,49 dolar bölgesini test ettikten sonra şimdilik hız kesti. Eğer düşüş yeniden başlarsa yatırımcılar 0,43 dolara kadar düşüş görebilir.