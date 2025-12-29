Bitcoin’in En Korkulan Göstergesi İlk Kez İşe Yaramadı: BTC Grafiğinden Umut Veren Sinyal

Bitcoin, yılın son günlerinde 90.000 dolar seviyesini kısa süreliğine aşarak dikkat çekerken, piyasadaki genel tablo geçmiş ayı döngülerinden belirgin biçimde ayrışıyor. Fiyat, haftalardır yukarı yönlü daralan bir bantta hareket ederek sert satışlar yerine sindirilen bir volatilite yapısı ortaya koyuyor. Özellikle uzun vadeli teknik eşiklerin korunması olası sert bir çöküş senaryosunu zayıflatıyor. Piyasa aktörleri alışılmış ayı piyasası davranışlarının tekrarlanmadığı bir döneme girildiği görüşünde.

Tarihsel Ayı Piyasası Dinamiği Bu Kez İşlemiyor

Bitcoin geçmişte 2014, 2018 ve 2022 döngülerinde benzer bir teknik senaryo izledi. Fiyat 100 haftalık basit ve üstel hareketli ortalamaların altına sarktı. Ardından bu göstergeler aşağı yönlü kesişti ve ardından birkaç hafta içinde yüzde 40 ila 55 aralığında sert düşüşler oldu. Söz konusu kesişimler ayı piyasasının başlangıcını değil, en yıkıcı evresini temsil etti ve piyasadaki son zayıf ellerin tasfiyesine zemin hazırladı.

2025’in son haftalık kapanışı ise bu geleneği bozdu. Bitcoin, geçmiş döngülerde kaybedilen seviyelerin üzerinde tutunmayı başardı ve tehdit oluşturan bir ayı kesişimi satış dalgasına dönüşmedi. Fiyatın aşağı yönlü ivme kazanamaması piyasanın beklenen kırılmayı reddettiğini gösteriyor. Teknik analiz açısından başarısız kalan ayı sinyalleri genellikle altta güçlü bir talep bulunduğuna işaret eder.

Bu tablo yükseliş piyasasının kesinleştiği anlamına gelmese de uzun süredir izlenen en önemli düşüş tetikleyicilerinden birinin geçerliliğini kaybettiğini ortaya koyuyor. Piyasa yapısı önceki döngülerde görülen panik satış evresine girmeden dengelenmiş durumda.

Bitcoin İçin Kısa Vadeli Olası Senaryolar

Yüzde 40’lık bir geri çekilmenin gerçekleşebilmesi için Bitcoin’in art arda birden fazla güçlü destek alanını kaybetmesi gerekiyor. Haftalık bazda 100 haftalık ortalamaların altına inilmesi ve son talep bölgelerinde kalıcı fiyatlanma oluşması bu senaryonun ön koşulları arasında yer alıyor. Mevcut görünümde bu şartların hiçbiri karşılanmış değil.

Kısa vadede momentum göstergeleri temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Dört saatlik grafikte görülen simetrik üçgen formasyonunun yukarı kırılması fiyatı 90.500 dolar bölgesine taşırken, RSI ve Stokastik RSI aşırı alım alanına girdi. Satış baskısının artması halinde yeniden 90.000 doların altına sarkmalar görülebilir. 89.500 dolar civarı ise yeniden talep oluşabilecek bir alan olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık fiyatın üçgenin eski düşen trend çizgisi üzerinde kalması ve 90.500 dolar üzerinde kabul görmesi halinde 93.000–93.650 dolar bandına doğru yeni bir hareket alanı açılabilir. Böyle bir gelişme 2026’ya girerken daha güçlü bir teknik zeminin oluştuğunu teyit edebilir.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,13 yükselişle 89.468 dolardan işlem görüyor.