Bu Altcoin Listesine Dikkat: 7 Günde 15 Projede 585 Milyon Doların Kilidi Açılacak

Kripto para piyasası yılın son günleri ile yeni yılın ilk haftası arasında yoğun bir arz takvimiyle karşı karşıya. Veri sağlayıcısı Tokenomist’in sağladığı ve Blockchain gazetecisi Wu Blockchain‘in derlediği güncel programa göre önümüzdeki yedi gün içinde tek seferlik ve doğrusal modelle gerçekleşecek yüksek hacimli coin kilit açılışları olacak. Piyasa değeri milyon dolar seviyesini aşan bu kilit açılışları yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerini yakından izlediği bir döneme karşılık geliyor. Toplam kilit açılış tutarının 585 milyon doları aşması ise likidite ve volatilite beklentilerini güçlendiriyor.

Önümüzdeki 7 Günde Tek Seferlik Yüksek Hacimli Kilit Açılışları

Tokenomist verilerine göre 29 Aralık–5 Ocak döneminde tek seferlik yani “cliff unlock” olarak tanımlanan büyük kilit açılışları olacak. Bu kategoriye giren kilit açılışları tek işlemde 5 milyon doların üzerinde coin’in serbest kalmasını ifade ediyor. Takvimde HYPE, SUI, EIGEN, KMNO, OP, ENA, ZORA ve SVL projeleri yer alıyor. HYPE‘da yaklaşık 9.92 milyon adet coin’in dolaşıma girmesi planlanırken bunun parasal karşılığı 251 milyon doların üzerinde. Bu kilit açılışı ayarlanmış arzın yaklaşık yüzde 2,59’una karşılık geliyor.

Diğer altcoin projelerinde de benzer ölçekte arz artışları söz konusu. SUI tarafında 46.41 milyon adet coin’in kilidinin açılması beklenirken, EIGEN’de bu oran ayarlanmış arzın yüzde 9,74’üne karşılık geliyor. KMNO, ZORA ve SVL gibi projelerde de arz artışının yüzde 3 ila 5 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. OP ve ENA’da ise oranlar görece daha sınırlı kalsa da piyasaya girecek yeni coin’lerin değeri milyon dolar seviyesini aşıyor.

Bu tür tek seferlik kilit açılışları genellikle yatırımcılar tarafından yakından izlenir çünkü dolaşımdaki arzın kısa sürede artması fiyatlama davranışlarını etkiler. Proje ekipleri, erken dönem yatırımcılar ve ekosistem paydaşları bu süreçte kilidi açılan coin‘ler üzerinde belirleyici rol üstlenir.

Doğrusal Kilit Açılışlarında Öne Çıkan Altcoin Projeleri

Aynı tarih aralığında günlük bazda 1 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi beklenen doğrusal coin kilit açılışları da takvimde önemli bir yer tutuyor. Tokenomist’in sınıflandırmasına göre RAIN, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, AVAX ve ASTER bu grupta bulunuyor. RAIN‘de toplamda 9.43 milyar adet coin’in kademeli şekilde serbest bırakılması planlanırken, yedi günlük parasal karşılığı 76 milyon doların üzerinde.

SOL tarafında yaklaşık 484.000 adet coin’den oluşan doğrusal kilit açılışı öngörülürken bu coin’lerin değeri 61 milyon doları aşıyor. TRUMP, WLD ve DOGE gibi projelerde de günlük arz artışları piyasa hacmi açısından anlamlı seviyelerde. AVAX ve ASTER’de ise daha sınırlı miktarlar söz konusu olsa da bu kilit açılışları da 1 milyon dolar eşiğinin üzerinde yer alıyor.

Doğrusal modelle gerçekleşen kilit açılışları tek seferlik işlemlere kıyasla zamana yayıldığı için piyasaya etkisi daha kademeli hissediliyor. Buna rağmen toplam tutarın yüksek olması yatırımcıların likidite akışını ve arz-talep dengesini dikkatle değerlendirmesine neden oluyor.