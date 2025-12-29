Altcoin Ethereum’da Topluluk Baskısı Sonuç Verdi: 2 Güncelleme Geliyor

Ethereum ağının 2026 yol haritası netleşmeye devam ederken geliştirici topluluk, yılın ikinci büyük protokol güncellemesi için “Hegota” adında uzlaştı. İlk aşamada “Glamsterdam” güncellemesinin 2026’nın ilk yarısında devreye alınması, ardından Hegota’nın yılın ikinci yarısında sunulması hedefleniyor. Planlama, protokol değişikliklerinin daha sık aralıklarla hayata geçirilmesini amaçlayan yeni geliştirme anlayışının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tartışmalar artan ağ kullanımı ve ölçeklenme baskısı karşısında Ethereum’un teknik evrimini hızlandırma gerekliliği etrafında şekilleniyor.

Hegota ile Ethereum’un Geliştirme Takvimi Hız Kazandı

En büyük altcoin Ethereum‘un geliştiricileri 2026 yılında iki büyük güncellemesi yapılmasını öngören takvimle birlikte yıllık tek büyük güncelleme pratiğinden uzaklaşmayı hedefliyor. İlk aşama olan Glamsterdam’ın ardından planlanan Hegota, ağda daha hızlı ve aşamalı bir teknik ilerleme modelinin benimsendiğini gösteriyor. Çekirdek geliştiriciler daha küçük kapsamlı fakat daha sık güncellemeler sayesinde hem risk yönetimini kolaylaştırmayı hem de kullanıcı taleplerine daha hızlı yanıt vermeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşımın arka planında yılın başında topluluk içinden gelen eleştiriler yer alıyor. Bazı geliştiriciler ve uygulama kurucuları protokol tarafındaki ilerlemenin ağın büyüme hızının gerisinde kaldığını savunmuştu. Yeni yol haritası eleştirilerin ardından geliştirici koordinasyonunun yeniden yapılandırıldığını ve teslim sürelerinin kısaltıldığını ortaya koyuyor.

Hegota için kapsamın netleşmesi ise zaman alacak. Geliştirici toplantılarında öncelik Glamsterdam’ın içeriğinin tamamlanmasına verilmiş durumda. Bu nedenle Hegota’ya eklenecek resmi Ethereum Improvement Proposal’ların Şubat ayından önce duyurulması beklenmiyor. Yine de erken aşamada teknik başlıklar üzerinde fikir alışverişi başlamış bulunuyor.

Hegota Güncellemesiyle Neler Gelecek?

Hegota güncellemesi kapsamında öne çıkan teknik başlıklardan biri Verkle Trees olarak görülüyor. Yeni veri yapısı düğümlerin büyük veri setlerini daha verimli biçimde saklamasına ve doğrulamasına imkan tanımayı hedefliyor. Donanım gereksinimlerinin düşmesi bireysel katılımcılar için node çalıştırmayı daha erişilebilir hale getirecek ve merkezsizleşme düzeyini güçlendirecek.

Altcoin ağındaki önceki güncellemelerde zaman veya karmaşıklık nedeniyle ertelenen önerilerin sonraki aşamaya kaydırıldığı biliniyor. Aynı yöntemin Hegota sürecinde de uygulanması bekleniyor. Glamsterdam’a yetişmeyen bazı teknik çalışmaların yılın ikinci yarısındaki güncellemede yeniden gündeme gelmesi güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

İsimlendirme geleneği de devam ediyor. Hegota adı yürütme katmanında “Bogota” ve mutabakat katmanında “Heze” adlarının birleşiminden oluşuyor. Ethereum Vakfı‘nın yayımlanan son blog yazısında önceki Fusaka güncellemesinde PeerDAS gibi önemli yeniliklerin devreye alındığı, Glamsterdam’da ise blok düzeyinde erişim listeleri ve yerleşik Proposer-Builder Separation gibi özelliklerin planlandığı hatırlatıldı. Şimdi gözler teknik çerçevesi şekillenmeye başlayan Hegota aşamasına çevrildi.