XRP ve Cardano’yu Zorlayan Solana Örneği: Altcoin’ler İçin Kurallar Değişiyor

Kripto para piyasasında anlatı odaklı yükselişlerin yerini ölçülebilir değer tartışmalarının almaya başladığı bir dönemde sektörün önde gelen isimlerinden Mike Novogratz’tan altcoin XRP ve Cardano’ya yönelik dikkat çekici değerlendirmeler geldi. Uzun süredir güçlü topluluk desteğiyle ayakta kalan bu iki proje için gerçek kullanım ve gelir üretiminin artık kaçınılmaz bir sınav haline geldiğini vurgulayan Novogratz, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte altcoin değerlemesinin de değiştiğini söyledi. Ünlü isim değerlendirmesini Galaxy Digital bünyesinde yapılan bir söyleşide dile getirildi ve Blockchain içi verilerle destekledi. Açıklamaları XRP ve ADA’nın mevcut konumunun sürdürülebilirliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Topluluk Gücü Yetiyor mu?

Mike Novogratz, Galaxy Digital Araştırma Direktörü Alex Thorn ile yaptığı sohbet sırasında XRP ve Cardano’nun sadık yatırımcı kitlelerine rağmen sınırlı Blockchain içi aktiviteye sahip olduğunu ifade etti. Novogratz, Ripple bağlantılı XRP ve Cardano’nun yerel varlığı ADA coin için asıl sorunun artan rekabet ortamında bu topluluk sadakatinin korunup korunamayacağı olduğunu dile getirdi. Özellikle kullanım yoğunluğu düşük kalan Blockchain’lerin yeni alternatifler karşısında zorlanabileceğini belirtti.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın güçlü bir topluluk inşa ettiğini kabul eden Novogratz, buna karşın ağ üzerindeki gerçek kullanımın sınırlı kaldığını söyledi. Benzer biçimde XRP’nin de uzun süredir yüksek piyasa değerine rağmen organik aktivite açısından eleştirildiğini hatırlattı. Ona göre kripto para piyasasında artık yalnızca inanç ve beklentiyle ayakta kalmak zorlaşıyor.

Novogratz, özellikle Bitcoin dışındaki projeler için ölçülebilir performans kriterlerinin belirleyici olacağını vurguladı.

Değerleme Artık Gelir ve Kullanıma Bağlı

Novogratz’a göre “para” olarak görülen Bitcoin dışında kalan altcoin‘ler giderek geleneksel şirketler gibi değerlendirilecek. Gelir üretimi, kullanıcı sayısı ve somut ekonomik katkı piyasa değerinin ana belirleyicileri haline geliyor. Ripple’ın XRP’yi sınır ötesi ödemelerde köprü varlık olarak kullanan RippleNet ağı üzerinden bankalar ve fintech şirketleriyle çalışmasına rağmen Blockchain içi hareketliliğin beklentilerin altında kaldığına dikkat çekiliyor.

Veriler de bu görüşü destekliyor. CryptoQuant verilerine göre XRP ağında aktif adres sayısı 16.000 seviyelerinde bulunurken, Cardano’da bu rakam 19.000 civarında. Aynı dönemde Solana, DeFi uygulamaları ve popüler projeler sayesinde milyonlarca aktif adres üretiyor. Buna karşın XRP yaklaşık 115 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst sıralarda yer alırken, ADA coin 13–14 milyar dolar bandında işlem görüyor.

Novogratz, gerçek gelir yaratan projelere örnek olarak merkeziyetsiz vadeli işlemler borsası Hyperliquid’i gösterdi. Platformun elde ettiği kazançları HYPE coin geri alımında kullanması varlığa hisse benzeri bir ekonomik yapı kazandırıyor. Bu yaklaşımın gelecekte yatırımcıların daha fazla önem vereceği bir model olacağını savundu.