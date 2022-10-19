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Haziran ayından bu yana gündemde kendisine fazlasıyla yer bulan altcoinin yönetici bankacılık devi JPMorgan’a transfer oldu. Aylardır gündemde çünkü iflasıyla çok sayıda kripto para yatırımcısının uykusunu kaçırdı. Genellikle büyük bankalardan veya devlet kurumlarından kripto şirketlerine transferler görüyorduk ve buna alışmıştık. Ancak bu sefer farklı oldu.

Celsius Haberleri

Bloomberg Law tarafından yayınlanan bir rapora göre Celsius‘un eski yöneticisi Aaron Iovine JPMorgan’a transfer oldu. Celsius’da regülasyonlara uyum biriminin başında olan Aaron, JPMorgan‘da dijital varlıklar düzenleme politikasından sorumlu yönetici direktör olarak çalışacak. Iovine, bu yılın şubat ayından Eylül ayına kadar iflas eden kripto para borç vereninde sekiz ay geçirdi. Daha önce bölgesel kredi kuruluşu Cross Bank River’da da benzer bir görevde bulunmuştu. Haziran ayında iflas eden Celsius, çalışanlarına maaş ödemekte zorlanıyor. Kısa süre önce operasyonlarını devam ettirebilmek için on milyonlarca dolar değerindeki stablecoinlerini satmak istemiş olsa da ABD’li düzenleyiciler buna karşı çıktı.

Spekülatif yükselişler yaşayan CEL token ise yazı hazırlandığı sırada 1 doların altında kalmaya devam ediyor. Elinde ciddi miktarda CEL token bulunduran Celsius için fiyattaki bu erime hiç iyi bir şey değil. Müşteri varlıklarına karşılık olarak gösterilen rezervlerin 600 milyon dolardan daha büyük bir kısmını CEL Token oluşturuyor. Ve şirketin kripto parası 2 doların altında kaldıkça bu varlıkların değeri 600 milyon dolar etmeyecek. Öte yandan şirketin kurucusu Alex, pozisyonundan iflas ettikten sonra elindeki CEL tokenleri satmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 30.000 adet CEL Token sattı.

JPMorgan ve Kripto Paralar

Bankacılık devinin kripto paralarla ilişkisi tam bir tezatlık gösteriyor. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon sadece birkaç hafta önce kripto paraları “merkezi olmayan ponzi sistemleri” olarak tanımlamıştı. Ardından Aaron, bankanın kripto paralarla alakalı atacağı adımların hukuki boyutunu inceleyecek bir departmanın başına getirildi. Üstelik Celsius gibi JPMorgan’ın kripto dünyadaki muadili bir şirketten transfer oldu. Daha da önemlisi Celsius temmuz ayında New York’ta iflas başvurusunda bulundu.

Yoluna devam ediyor olsa da Iovine’in Celsius ile işi bitmedi. Şirketten alacağı olan teminatsız alacaklıların listesini gösteren bir iflas dosyası Iovine’in adını da içeriyor.