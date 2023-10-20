Ünlü Kripto Yorumcusu Artık Kendinden Emin Son Tahmini Ses Getirebilir

Kripto para piyasalarında Ekim ayı güzel başladı, can sıkıcı şekilde devam etti ve güzel bitecek gibi görünüyor. Eğer BTC 30.000 dolar üzerinde aylık kapanış yapabilirse Uptober hikayesi yerini bulmuş olacak. Daha derin dipler bekleyen analistleri ters köşe eden şey ETF onayı noktasında artan iyimserlik oldu. Üstelik vadeli ETH ETF hacimsizliğine rağmen hissiyat toparlandı.

Kripto Para Yorumcusu Tahmin

Piyasa tahminleriyle ön plana çıkan ünlü kripto para yorumcusu Credible Crypto kaos beklentisinde olanları üzecek açıklamalarda bulundu. Daha geçen hafta bile BTC fiyatının 20.000 dolara gerileyeceğini kendinden emin şekilde ifade eden uzmanlar vardı. Bugünse kral kripto para birimi 28.800 dolar direncinin üzerinde bulunuyor.

Credible Crypto türev piyasalardaki açık faize dikkat çekerek BTC’nin 20.000 dolara düşmesinin olanaksız olduğunu söyledi.

“Peki BTC’de 20.000 dolar ya da altını görmek neden bu kadar olanaksız? Aşağıdaki grafiği ele alır ve elimizdeki verilere bakarsak, 6 milyar dolar civarındaki toplam OI’nin tarihsel bir dip olduğunu (son 12 aydan fazla bir süredir sabit kalmıştır (FTX çöküşünün dibinde en yüksek korku/panik ile işaretlenmiştir) ve yaklaşık 11 milyar doların yerel bir tepe olduğunu görebiliriz. Ağustos ayında yaşadığımız son büyük düşüş OI’deki yaklaşık 3 milyar doları sildi (11 milyar dolardan 8 milyar doların altına düştü) ancak yine de son büyük düşüşümüzü 24.800 dolardan kırmayı başaramadı. Şu anda bu düşüşün tetiklendiği zamankiyle neredeyse aynı fiyattan işlem görüyoruz. Yani şu anda 25.000 dolara düşmeden önce bulunduğumuz noktadayız ancak sistemde Ağustos ayına kıyasla yaklaşık %50 daha az likidasyona eğilimli kaldıraçlı pozisyon var.”

Bitcoin Fiyat Tahmini

Peki Credible 20.000 doların altına düşülmeyeceğini ve hatta 20.000 dolar seviyesinin de görülmeyeceğini söylüyor. Ancak kripto paralar 25.000 dolara bile düşse ATL seviyesine yakın çoğu kripto para yine devasa kayıplar yaşayacak?

Analistin görüşüne göre BTC fiyatı en kötü senaryoda 24.800 dolara kadar düşebilir. Bunun altında kapanışlar bekleyenlerin çok büyük risk aldığını vurguluyor.

“24.800 dolar desteğinin kırılmasına bahis oynamak bile olasılıklara karşı bahis oynamaktır, çünkü Ağustos ayındaki düşüşten daha büyük bir düşüş arıyor olacaksınız ve bu düşüşe neden olmak için yarısı kadar cephane (likidasyona duyarlı kaldıraçlı pozisyonlar) mevcut olacak.”

Hülasa vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar cephesinden baktığımızda tarihsel veriler bize keskin bir düşüş yaşamayabileceğimizi söylüyor. Bu bir açıdan profesyonel yatırımcıları cesaretlendireceği için 30.000 doların desteğe dönüşme ihtimali de artabilir. Veya artmaz çünkü kripto sürprizlerle dolu üstelik tarihsel verilerin kendini sürekli tekrar etme gibi bir zorunluluğu da yok.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.